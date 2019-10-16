 Джонсон пішов на поступки в питанні ірландського кордону, - Reuters

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Проєкт тексту угоди можуть опублікувати у середу, 16 жовтня, якщо канцелярія Джонсона дасть фінальне "зелене світло", повідомляє Reuters, посилаючись на високопоставлених представників ЄС і джерела у Британії.

За даними агентства, учасники переговорів дійшли згоди щодо заснування прикордонної митної служби в Ірландському морі. Подібний варіант вирішення питання про кордон раніше був запропонований Терезі Мей, але вона відкинула його зі словами, що жоден британський прем’єр не погодиться на таку пропозицію.

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Європейський Союз дав Великій Британії час до кінця вівторка, 15 жовтня, щоб завершити роботу над угодою про Brexit. Текст угоди представлять на схвалення учасникам саміту ЄС цього тижня.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон неодноразово заявляв, що, якщо угоди про Brexit досягти не вдасться, Британія залишить ЄС 31 жовтня без угоди. Тим часом, парламент нещодавно ухвалив закон, який наказує Джонсону в разі відсутності угоди просити ЄС про відстрочку. Британська опозиція побоюється, що прем’єр знайде спосіб обійти цей закон.

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Нагадаємо, згідно з домовленістю між Лондоном і Брюсселем, вихід Британії з ЄС має відбутися до 31 жовтня.

Саміт Євросоюзу, на якому передбачається обговорити Brexit, відбудеться 17-18 жовтня.

Прем'єр Британії Джонсон одним зі своїх пріоритетних завдань вважає здійснення Brexit до встановленого терміну "за будь-яку ціну" - або з угодою з Брюсселем, або без неї.

Проте більшість депутатів парламенту - проти такого "жорсткого Brexit". Депутати британської Палати громад у ніч на 4 вересня підтримали законопроект, який блокує можливість провести Brexit без угоди 31 жовтня.