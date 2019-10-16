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Все про:Велика Британія (1070) Північна Ірландія (1) Євросоюз (2646) Brexit (166) Джонсон Борис (117)

 Джонсон пішов на поступки в питанні ірландського кордону, - Reuters

Британський прем'єр Борис Джонсон близький до укладення угоди про умови Brexit - після значних поступок, які він зробив у відповідь на вимоги ЄС про статус ірландського кордону.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Проєкт тексту угоди можуть опублікувати у середу, 16 жовтня, якщо канцелярія Джонсона дасть фінальне "зелене світло", повідомляє Reuters, посилаючись на високопоставлених представників ЄС і джерела у Британії.

За даними агентства, учасники переговорів дійшли згоди щодо заснування прикордонної митної служби в Ірландському морі. Подібний варіант вирішення питання про кордон раніше був запропонований Терезі Мей, але вона відкинула його зі словами, що жоден британський прем’єр не погодиться на таку пропозицію.

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Європейський Союз дав Великій Британії час до кінця вівторка, 15 жовтня, щоб завершити роботу над угодою про Brexit. Текст угоди представлять на схвалення учасникам саміту ЄС цього тижня.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон неодноразово заявляв, що, якщо угоди про Brexit досягти не вдасться, Британія залишить ЄС 31 жовтня без угоди. Тим часом, парламент нещодавно ухвалив закон, який наказує Джонсону в разі відсутності угоди просити ЄС про відстрочку. Британська опозиція побоюється, що прем’єр знайде спосіб обійти цей закон.

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Нагадаємо, згідно з домовленістю між Лондоном і Брюсселем, вихід Британії з ЄС має відбутися до 31 жовтня.

Саміт Євросоюзу, на якому передбачається обговорити Brexit, відбудеться 17-18 жовтня.

Прем'єр Британії Джонсон одним зі своїх пріоритетних завдань вважає здійснення Brexit до встановленого терміну "за будь-яку ціну" - або з угодою з Брюсселем, або без неї.

Проте більшість депутатів парламенту - проти такого "жорсткого Brexit". Депутати британської Палати громад у ніч на 4 вересня підтримали законопроект, який блокує можливість провести Brexit без угоди 31 жовтня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154073
 
 
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Ирландцы хорошие ребята - чего с ними ссориться ?
Борис прав.
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Британцы такие британцы! Хотят выйти, чтобы не платить подати в казну, но не хотят терять рынок из-за последствий выхода в виде таможенных пошлин и лимитов на экспорт товаров в ЕС.
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Пішов на поступки щодо Ірландського морського кордону ? А що з Ольстером ?
"Для Ірландії, яка є і зали­шиться членом ЄС, дуже важли­во, аби після виходу Сполучено­го Королівства з євроспільноти кордон між незалежною Ірлан­дією і Північною Ірландією, час­тиною Британії, залишався мак­симально «прозорим». Тобто щоб на цьому кордоні, як і те­пер, фактично не було прикор­донного й митного контролю. (Цю умову Дублін розглядає як ключову для підтримання миру в Ольстері. Мовляв, тамтеш­ні ірландці-католики не повинні почуватися «відрізаними» від Ірландії). Євросоюз поставив­ся до вимог Дубліна з повагою. І запропонував внести до Угоди про «Брексіт» положення, згід­но з яким після виходу Британії з ЄС у Північній Ірландії і надалі будуть чинними деякі внутрішні норми Євросоюзу. Це положен­ня багатьом депутатам Палати громад, у тому числі консерва­торам, не до вподоби. Мовляв, якщо для Північної Ірландії зро­бити виняток, «Брексіт» буде не­справжнім, неповноцінним…"
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