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Все про:Євросоюз (2646) Могеріні (226)

 Стійкість України - один із пріоритетів Євросоюзу, - Могеріні

Високий представник ЄС Федеріка Могеріні, виступаючи в Оксфордському університеті, назвала зміцнення України одним з пріоритетів Євросоюзу.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми дедалі більше усвідомлюємо, що немає суперечності або змагання між національним інтересом європейських країн та нашими колективними європейськими інтересами… Навпаки, єдиний шлях для ефективного служіння національним інтересам проходить через наші колективні інструменти та політику", - зазначила Могеріні.

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При цьому вона навела кілька прикладів: збереження ядерної угоди з Іраном відповідає колективним інтересам Європи, і водночас національним інтересам кожної європейської країни. "Це ж стосується економічного зростання в Африці або стійкості України", - наголосила дипломатка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154072
 
 
 Топ коментарі
 
Ах, если бы , ах, если бы, - не жизнь была б , песня бы...
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Им важна устойчивость. А будет при этом Украина сателлитом московии, или будет просто буфером по типу Беларуси - это их не волнует. Поэтому Запад мягко, ни настойчиво подталкивает Монику в братские обьятия хуйла.
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Поустойчивее было без вмешательства параши
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Неустойчивость России - 1 из приоритетов Евросоюза - Могерини.
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Ах, если бы , ах, если бы, - не жизнь была б , песня бы...
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тогда зачем качаете? то поток, то формула,.. зачем? ну, ясно, что не за шифоньером, вы по сути, по сути, - зачем?
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Им важна устойчивость. А будет при этом Украина сателлитом московии, или будет просто буфером по типу Беларуси - это их не волнует. Поэтому Запад мягко, ни настойчиво подталкивает Монику в братские обьятия *****.
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Та й соєві ідіоти - це не вся Україна. Навіть не її половина і навіть не п'ята частина населення.
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А Россия в ПАСЕ - это что за приоритет для коммунистки Могерини? (Да, она комсомолка из компартии Италии)
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Какая уж устойчивость Украины, когда кацапские агенты ФСБ типа Белецкого пытаются раскачивать ситуацию.
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