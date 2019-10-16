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Все про:Австрія (196) Газпром (458)

 Австрійська компанія за допомогою супутника відключила "Газпрому" компресори через санкції

У російській компанії "Газпром" заявили про примусове відключення австрійських компресорів LMF. Один з її співробітників повідомив, що компресори відключили "дистанційно через супутник", і тепер вони "перетворилися просто на металобрухт".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російське видання РБК.

Повідомляється, що замість зарубіжних планується закупити мобільні модульні компресорні станції російського виробництва.

У "Газпромі" повідомили, що дві мобільні компресорні станції виробництва LMF були відключені в 2012 році під час дослідних випробувань "на об'єкті дочірнього товариства". У компанії пояснили, що компресорів LMF у "Газпромі" не дуже багато, вони використовуються на мобільних пересувних компресорних установках під час ремонту газопроводів. Такі компресори потрібні, щоб стравлювати газ під час зниження тиску в трубі, не допускаючи його викидів в атмосферу і шкоди природі. Їхній вихід з ладу може утруднити швидкий ремонт газопроводів у разі аварій або планового ремонту.

За словами іншого, наближеного до "Газпрому" співрозмовника агентства, відключити дистанційно компресор і подібне обладнання може із супутника сам його виробник. Можливо, обладнання відключили після закінчення термінів сервісного контракту або гарантійних термінів.

Також можливо, що обладнання потрапило під санкції, і виробник не міг продовжувати його обслуговування. За його словами, у "Газпрому" є старі компресори американського і швейцарського виробництва, і ризик їхнього відключення також не відкидається.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія зняла частину санкцій з Росії: дозволили поставки в РФ ракетного палива для марсіанської місії ExoMars 2020

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154069
 
   
 Топ коментарі
 
Будут скоро ручные компрессоры использовать.
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Российские компрессоры адназначна лучче, их со спутника не отключишь, их то и кнопкой не всегда включишь-выключишь
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А вообще кацапам надобно отключить СФИФТ, бо его гарантийный срок для использования немытой мордвой уже давным давно истек.
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а говорят что санкции не работают...еще как работают!
кацапня уже потеряла сотни лярдов.и теряет...и любой ценой хотят избавится от них
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Санкции работают. А компрессоры не работают.
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Российские компрессоры адназначна лучче, их со спутника не отключишь, их то и кнопкой не всегда включишь-выключишь
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Для правильного и высокотехнологичного обращения с российскими компрессорами незаменимы лом, кувалда и упоминание чьей-то матери.
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царство ему небесное АРТУРУ БАУМАНУ которай умер от рук МЮЛЛЕРА и ПУТУНА, он много поведал.
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царство ему небесное АРТУРУ БАУМАНУ которай умер от рук МЮЛЛЕРА и ПУТУНА, он много поведал.
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Я более смешной новости в жизни не слышал. Спасибо- поржал!
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Кто-то кого-то "разводит". Многоходовочка чья-то. Скорей всего австрийцев вместе с путеном.
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Может быть вполне,если ты не в курсе.Защита ноу-хау.Долго обьяснять.
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В курсе, не сомневайся. Но тут - разводиловка.
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ну это мордве только на пользу. правда без вяличия, но напользу.
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Торжественное открытие грязи.

Тот самый случай, когда местный праздник становится праздником всеобщим. Ну хорошо же, когда радость одних становится радостью и для других. Сначала посмотрим, как новость из удмуртской деревни преподносят СМИ.

«В деревне Удмуртии торжественно открыли отремонтированную дорогу. Но, судя по фото, ремонта она так и не дождалась».

«А дорога-то где?» В удмуртских селах торжественно открыли отремонтированные грунтовки - в грязи».

«В Удмуртии торжественно открыли отремонтированные грунтовые дороги. Люди стояли в грязи».

«Торжественное открытие грязи»: в соцсетях высмеяли новую дорогу в Удмуртии».
«Кадры открытия дороги в удмуртской деревне развеселили пользователей соцсетей»
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нету на удмуртии ел там дяревни. и у удмуртов на столько приметивные свои местные верования что они молятся на деревья.
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Считаете, молиться на орудие мучительной казни менее примитивно?
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Из жизни древлян.
Древляне жили среди дерев, и унаследовали от дерев свой характер и мировозрение.
И никак Д. не могли избрать сорт пня, которому следовало бы поклоняться.

Путем длительных экспериментов хвойные породы были отвергнуты- в процессе обряда к смоле липли волосы и бороды.

Осталось 3 основных соискателя на священную реликвию- пни осиновые, пни дубовые и пни березовые.

Пни дубовые отличались долговечностью и соотвествовали скорости протекания мыслительных процессов.

Пни осиновые отличались устойчивостью к воде. Пни березовые были эстетичны.

Данное неразрешимое противоречие привело к продолжительным кровопролитным конфликтам, но до сих среди потомков древлян нет единого мнения какой тип деревяшки им наиболее соотвествует.

Из жизни Вятичей.

Вятичей так называли соседние племена, поскольку они всегда вякали не по делу.

И пришли культурные поляне к вятичам и говорят, что это вы живете, как звери?
Пням поклоняетесь, человеческие жертвы приносите, родителей чтобы не кормить в снежные овраги сталкиваете, девиц у воды воруете? Крестится вам надо. Вона, на нас поглядите, живем лучше вашего.

"Не-а, завякали вятичи, мы сами с усами, не нужен нам ваш еврейский бог, мы сами умнее не токмо вас, но и всех евреев."

Подумали, подумали, поляне, да и загнали вятичей в воду. Ну, из воды вякать не сподручно и замолкли вятичи, окрестились, но злобу затаили. И сквозь века пошел обычай у вятичей, чуть что - начинать гражданскую войну между собой. И чем больше убьет людей их лидер, тем скорее они ему Мавзолей построют и поклоняюся чучелу набитому.

Такой вот дикий народ. Дети болот. Мало того что хату Мавзола тиражируют, так и Вечный Огонь зажигают, как символ Геенны Огненной, прототипом которой послужила свалка у стен Иерусалима. А уж когда годовщина их революции наступает, так они идут кланяться своим святым мощам, читают молитву своему б-г и кланяются истуканам своего чучела.

По весне они поздравляют своих как бы "женщин", стригущих волосы, надевающих брюки и красящих губы до смерти, так что от них даже духи злобы шарахаются днем, а мужики ихние рыла *******, носят длинные волосы, заплетают их в косы и все время сосут на ходу из бутылочек с соской какую-то жидкость. Летом же эти особи носят семейные трусы, а женщины ихние ходят голыми, демонстрируя окружающим свое грязное белье. Очень любят ругать Церковь, произносить **** на Господа Бога и убивают своих детей в материнской утробе. С гордостью говорят - я атеист, но поклоняются своему чреву и своим мерзким похотям. Прямо-таки те самые обезьяны, от которых некогда их кумиры -"просвещенные учеными знаниями" революционеры-гориллы произошли.
(c)
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Эти компрессоры качали газ в Украинскую трубу. Кому выгодна такая диверсия?
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кацапне пох
будут по старинке
магистрали опустошать сжиганиями газа
и этого гамна у них много
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На ГАЗОВЫХ месторождениях НИКОГДА не жгут газ в факелах. Учите мат. часть.
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Может в мат части по другому написано, но в натуре производят несгладимое впячетление.
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Запомните для общего развития - жгут только попутный нефтяной газ, на НЕФТЯНЫХ скважинах, бе его нельзя качать по трубе вместе с нефтью, а отдельную класть - не рентабельно.
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Для общего развития лучше это увидеть.
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Не обращай внимания. Пацаки не понимают иронии.
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думаю мордор пора отключить от сети интернет .... пускай доносы друг дружке через бумагу передают .... добро пожаловатЦь в каменный Век - в котором из камня по просьбам трудяшихся можно източить из камня великолепный бюст *****! Ура товарисчИ УРА !!!
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Как ты их отключишь? Они просто замкнут свою "Чебурашку" - 90% даже и не заметят, что выхода в англо- или испаноязычные сегменты перекрыты.
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Они лишатся 99% проавдивой и полезной информации -
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Московитские электронщики не могут запустить заблокированные компрессоры -
и эта страна грозит оружием нового поколения ?
Путин никогда не сядет в "Теслу", поскольку Маск его заблокирует в салоне,
разгонит и хряснет об кремлёвскую стенку (или об мавзолей-зиккурат).
И потом додавит ремнями безопасности.
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Ему и не надо. Для ***** собственный членовоз сварганили

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Там же тоже все запчасти импортные, может и их можно через спутник отключить)
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Сварганить - это московиты могут: в этой машинке полно импортных компонентов
(двигатель, система управлением двигателем, трансмиссией, система стабилизации)
- так что членовоз в один прекрасный день может внезапно выйти на взлётный режим
с последующей жёсткой посадкой.
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на фоне творящейся вокруг задницы других положительных новостей нет
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Кто о чём а сашок о жопах, это и выдаёт тебя московит.
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Вот бьі и "Сименс" поступил аналогично с турбинами в Крьіму ! Хотя , отсутствие сервисного обслуживания может бьіть не менее єффективньім...
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Австрийская компания через спутник отключила "Газпрому" компрессоры из-за санкций
...да уже пора всю скотопарашу отключать Австрийская компания через спутник отключила "Газпрому" компрессоры из-за санкций - Цензор.НЕТ 5778
Австрийская компания через спутник отключила "Газпрому" компрессоры из-за санкций - Цензор.НЕТ 4459



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дурне теля, хвостом виля. Скачи ще)))
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Что-то этот газпромовский чел недоговаривает. Австрияки, как никто в Европе, заинтересованы в торговле с РФ, и делать антирекламу своей продукции они не будут. Скорее всего эти мудаки деньги, предназначенные для проведения очередного ТО спи...украли, а внутреннее ПО заблокировало работу компрессора до его (ТО) проведения.
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А нельзя так всю Расию на пару месяцев со спутника выключить? Я думаю этого достаточно чтобы страна оказалось в полной жопе.
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как Украина?
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многое в Украине нехорошо, но визовый режим с парашей решит много вопросов
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можно, но надо взять под контроль аэс
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А шо шворкой не можуть завести компресор, мабуть і манільська пінька під санкціями..Нехай тоді ризинку із трусів витягують, звязують в шестеро і запускають компресор...
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Та вы шо?!?!😯
И даже исконные скрепы не помогли?🤔😁😁😁
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Можно и вручную качать. Как Кива в Верховной Раде.

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А Украина как будет, и чего качать, когда трубу отключат?
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В Украине запасов сланцевого газа лет на 100. Когда параша сдохнет и прекратит войну, его мы и будем качать. Австрийская компания через спутник отключила "Газпрому" компрессоры из-за санкций - Цензор.НЕТ 5609
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...вот потому когда делали турбины Сименса в Крым - вытащили из них всю электронику и поставили свою (ибо - нефиг)...
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Да да да! А микросхемы Филипс в той ВМ-12 "слизывали" несколько лет. За то время видаки перешли на новейшую элементную базу и переднюю загрузку, которую сесесер воспроизвести так и не смог.
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В лаптестані є своя електроніка? Танунах.
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треба кацапням повертатися до ісконна руцьке традиціі - сраки ликом падтірать
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Покупайте эти:
Австрийская компания через спутник отключила "Газпрому" компрессоры из-за санкций - Цензор.НЕТ 5894

Они через спутник не отключаются.
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Просто Австрия показывает, что трубе - труба. ГТС 40 лет, пора белые тапочки, и в гробик.
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Может кто-то назвать хоть один удачный рашенский ГПА?
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две мобильные компрессорные станции производства LMF были отключены в 2012 годуИсточник: https://censor.net.ua/n3154069 а что отключили в 2010 ? напомните, а то забывать стал
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так "возможно, что оборудование попало под санкции" (в конце текста) или "отключила "Газпрому" компрессоры из-за санкций" в заголовке?
П.С.
От хотілося б подивитись на писок того, хто редактував текст цієї новини.
Воістину кажу Вам : дівчину можна вивезти з села, але село з дівчини - ніколи.
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о как, со спутника...то ли дело компрессоры "made in паРаша", их без лома и кувалды ни включить, ни выключить. какой там спутник?
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австріякам тепет треба бути дуже уважними, щоб якийсь полковник фсб Махмуд на грузовику на Штефансплац на каву не приїхав )))
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