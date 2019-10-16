 Австрійська компанія за допомогою супутника відключила "Газпрому" компресори через санкції

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російське видання РБК.
Повідомляється, що замість зарубіжних планується закупити мобільні модульні компресорні станції російського виробництва.
У "Газпромі" повідомили, що дві мобільні компресорні станції виробництва LMF були відключені в 2012 році під час дослідних випробувань "на об'єкті дочірнього товариства". У компанії пояснили, що компресорів LMF у "Газпромі" не дуже багато, вони використовуються на мобільних пересувних компресорних установках під час ремонту газопроводів. Такі компресори потрібні, щоб стравлювати газ під час зниження тиску в трубі, не допускаючи його викидів в атмосферу і шкоди природі. Їхній вихід з ладу може утруднити швидкий ремонт газопроводів у разі аварій або планового ремонту.
За словами іншого, наближеного до "Газпрому" співрозмовника агентства, відключити дистанційно компресор і подібне обладнання може із супутника сам його виробник. Можливо, обладнання відключили після закінчення термінів сервісного контракту або гарантійних термінів.
Також можливо, що обладнання потрапило під санкції, і виробник не міг продовжувати його обслуговування. За його словами, у "Газпрому" є старі компресори американського і швейцарського виробництва, і ризик їхнього відключення також не відкидається.
кацапня уже потеряла сотни лярдов.и теряет...и любой ценой хотят избавится от них
Тот самый случай, когда местный праздник становится праздником всеобщим. Ну хорошо же, когда радость одних становится радостью и для других. Сначала посмотрим, как новость из удмуртской деревни преподносят СМИ.
«В деревне Удмуртии торжественно открыли отремонтированную дорогу. Но, судя по фото, ремонта она так и не дождалась».
«А дорога-то где?» В удмуртских селах торжественно открыли отремонтированные грунтовки - в грязи».
«В Удмуртии торжественно открыли отремонтированные грунтовые дороги. Люди стояли в грязи».
«Торжественное открытие грязи»: в соцсетях высмеяли новую дорогу в Удмуртии».
«Кадры открытия дороги в удмуртской деревне развеселили пользователей соцсетей»
Древляне жили среди дерев, и унаследовали от дерев свой характер и мировозрение.
И никак Д. не могли избрать сорт пня, которому следовало бы поклоняться.
Путем длительных экспериментов хвойные породы были отвергнуты- в процессе обряда к смоле липли волосы и бороды.
Осталось 3 основных соискателя на священную реликвию- пни осиновые, пни дубовые и пни березовые.
Пни дубовые отличались долговечностью и соотвествовали скорости протекания мыслительных процессов.
Пни осиновые отличались устойчивостью к воде. Пни березовые были эстетичны.
Данное неразрешимое противоречие привело к продолжительным кровопролитным конфликтам, но до сих среди потомков древлян нет единого мнения какой тип деревяшки им наиболее соотвествует.
Из жизни Вятичей.
Вятичей так называли соседние племена, поскольку они всегда вякали не по делу.
И пришли культурные поляне к вятичам и говорят, что это вы живете, как звери?
Пням поклоняетесь, человеческие жертвы приносите, родителей чтобы не кормить в снежные овраги сталкиваете, девиц у воды воруете? Крестится вам надо. Вона, на нас поглядите, живем лучше вашего.
"Не-а, завякали вятичи, мы сами с усами, не нужен нам ваш еврейский бог, мы сами умнее не токмо вас, но и всех евреев."
Подумали, подумали, поляне, да и загнали вятичей в воду. Ну, из воды вякать не сподручно и замолкли вятичи, окрестились, но злобу затаили. И сквозь века пошел обычай у вятичей, чуть что - начинать гражданскую войну между собой. И чем больше убьет людей их лидер, тем скорее они ему Мавзолей построют и поклоняюся чучелу набитому.
Такой вот дикий народ. Дети болот. Мало того что хату Мавзола тиражируют, так и Вечный Огонь зажигают, как символ Геенны Огненной, прототипом которой послужила свалка у стен Иерусалима. А уж когда годовщина их революции наступает, так они идут кланяться своим святым мощам, читают молитву своему б-г и кланяются истуканам своего чучела.
По весне они поздравляют своих как бы "женщин", стригущих волосы, надевающих брюки и красящих губы до смерти, так что от них даже духи злобы шарахаются днем, а мужики ихние рыла *******, носят длинные волосы, заплетают их в косы и все время сосут на ходу из бутылочек с соской какую-то жидкость. Летом же эти особи носят семейные трусы, а женщины ихние ходят голыми, демонстрируя окружающим свое грязное белье. Очень любят ругать Церковь, произносить **** на Господа Бога и убивают своих детей в материнской утробе. С гордостью говорят - я атеист, но поклоняются своему чреву и своим мерзким похотям. Прямо-таки те самые обезьяны, от которых некогда их кумиры -"просвещенные учеными знаниями" революционеры-гориллы произошли.
(c)
будут по старинке
магистрали опустошать сжиганиями газа
и этого гамна у них много
и эта страна грозит оружием нового поколения ?
Путин никогда не сядет в "Теслу", поскольку Маск его заблокирует в салоне,
разгонит и хряснет об кремлёвскую стенку (или об мавзолей-зиккурат).
И потом додавит ремнями безопасности.
(двигатель, система управлением двигателем, трансмиссией, система стабилизации)
- так что членовоз в один прекрасный день может внезапно выйти на взлётный режим
с последующей жёсткой посадкой.
...да уже пора всю скотопарашу отключать
И даже исконные скрепы не помогли?🤔😁😁😁
Они через спутник не отключаются.
П.С.
От хотілося б подивитись на писок того, хто редактував текст цієї новини.
Воістину кажу Вам : дівчину можна вивезти з села, але село з дівчини - ніколи.