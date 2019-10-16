 "Євробляхерів" не карають за нерозмитнення, але за інші порушення штрафують, як і інших водіїв, - Білошицький

Про це повідомив в ефірі "Нині Вже" на hromadske перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Відстрочено саме притягнення до відповідальності (за порушення умов митного ввезення автомобілів на іноземній реєстрації, - Ред.). Якщо ми бачимо інше порушення правил дорожнього руху або вчинення злочину з допомогою цього транспортного засобу - ми реагуємо як на звичайний інший транспорт", - зазначив він.
Поліцейські виписують постанову на водія з його українським водійським посвідченням.
"Виносять постанову саме на водія, але не за порушення щодо митного режиму, а за безпосереднє порушення", - додав Білошицький.
Нагадаємо, 12 вересня Рада прийняла закон, який переносить введення штрафів за порушення митного режиму перебування машин з іноземною реєстрацією в Україні. За нього проголосувало 284 депутата.
Міністр інфраструктури Владислав Криклій пропонував розмитнювати "євробляхи" за єдиною ставкою.
Просто немає слів... Жінка, воїн, війна, смерть...
украинцы вроде за снижение налогов. Все всегда хотят платить меньше. Растаможка такой же налог как и другие, но того кто вчера заплатил дорогую растаможку, жаба душит что завтра кто то заплатит вдвое меньше. И пока что машина такого везунчика это ужасный еврохлам и она травит воздух в Украине,
Но!!! высокая стоимость растаможки в глазах тех, кого все та же жаба душит, превращает эту машину в тачку стандарта Евро 55, и никто уже не против таких машин на украинских дорогах.
метал покроет меньше чем 15% от общей утилизации.
нет смысла спорить об этом, ведь вы не уникальны в этом вопросе - все страны душит завоз старых авто, если посчитаешь сколько приходиться платить при импорте в Норге, то это будет 4-5 больше чем вам надо платить
слава пе любимому и тете южанкиерй - они наше все )))))))))))))))