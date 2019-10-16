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Все про:ПДР (155) штраф (307) Білошицький Олексій (19) євробляхи (151)

 "Євробляхерів" не карають за нерозмитнення, але за інші порушення штрафують, як і інших водіїв, - Білошицький

Водіїв на автомобілях на "єврономерах" штрафують за порушення так само, як і власників інших авто.

Про це повідомив в ефірі "Нині Вже" на hromadske перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Відстрочено саме притягнення до відповідальності (за порушення умов митного ввезення автомобілів на іноземній реєстрації, - Ред.). Якщо ми бачимо інше порушення правил дорожнього руху або вчинення злочину з допомогою цього транспортного засобу - ми реагуємо як на звичайний інший транспорт", - зазначив він.

Поліцейські виписують постанову на водія з його українським водійським посвідченням.

"Виносять постанову саме на водія, але не за порушення щодо митного режиму, а за безпосереднє порушення", - додав Білошицький.

Нагадаємо, 12 вересня Рада прийняла закон, який переносить введення штрафів за порушення митного режиму перебування машин з іноземною реєстрацією в Україні. За нього проголосувало 284 депутата.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій пропонував розмитнювати "євробляхи" за єдиною ставкою.

Читайте також: Штрафи до "євробляхерів" застосовуватися не будуть, поки не знайдемо вихід із ситуації, що склалася, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154068
 
 
 Топ коментарі
 
Федка, успагойся, в Украине нет автосвалок. А знаешь почему? Потому что все автомобили которые должны быть на автосвалке, еще на дорогах Украины ездят.
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А почему вас пугают 15 летние авто?Но при этом не беспокоят 25-30 летние?Или с математикой туго?Что плохого в том что средний возраст авто уменьшается?Или вам надо что бы увеличивался?!Пока не работает банковская система и экономика страны в жопе то это отличнейший вариант по омоложению автомобилей в стране.
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захожу на немецкий сайт - и вижу 10 летнюю шкоду супер б которая ездила по европейским дорогам за 3500 долларов. захожу на украинский сайт и нахожу за 3500 долларов 15 летний дэу который катался по украинским дорогам. и что тут тогда автохлам, бл.ть?
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а шо, надо как то упорядочивать процесс, образовать партию европейская бляхосоледарность и во главе поставить бляхапетю
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Донька загиблого воїна "Айдар"... Спочатку допомогала як волонтер, потім пішла на війну. Солдат Никоненко Ярослава сьогодні загинула від підступної ворожої снайперської кулі у зоні проведення ООС. Вічна пам'ять тобі

Просто немає слів... Жінка, воїн, війна, смерть..."Евробляхеров" не наказывают за нерастаможивание, но за остальные нарушения штрафуют, как и других водителей, - Билошицкий - Цензор.НЕТ 4898
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удивительно.
украинцы вроде за снижение налогов. Все всегда хотят платить меньше. Растаможка такой же налог как и другие, но того кто вчера заплатил дорогую растаможку, жаба душит что завтра кто то заплатит вдвое меньше. И пока что машина такого везунчика это ужасный еврохлам и она травит воздух в Украине,
Но!!! высокая стоимость растаможки в глазах тех, кого все та же жаба душит, превращает эту машину в тачку стандарта Евро 55, и никто уже не против таких машин на украинских дорогах.
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Любой европейский 10-15 летний "еврохлам" будет экологичнее, комфортнее и безопаснее альтернативы в в виде ланосов, жигулей и лад-говнин.
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и почему другие должны соблюдать закон, да плевать на закон, это круто, если живёшь в Украине. Просто жалкое зрелище, превратите землю и леса Украины в свалку старого хлама, вот только припомните - вы и заплатите потом за утилизацию всего этого мусора.
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А почему вас пугают 15 летние авто?Но при этом не беспокоят 25-30 летние?Или с математикой туго?Что плохого в том что средний возраст авто уменьшается?Или вам надо что бы увеличивался?!Пока не работает банковская система и экономика страны в жопе то это отличнейший вариант по омоложению автомобилей в стране.
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Федька не в курсе украинских реалий. Он думают, что глупые украинцы просто выпендриваются и не желают покупать новехонькие авто из салона.
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прочти ещё раз что написал и тогда эту хрень что ты написал, можешь .....
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Дело в том что большинство воющих против *евроблях* боятся что упадет цена на автомобили и они свои корыта 10-15-ти летние не смогут продать по цене по которой они их купили в автосалоне. Ето ведь только в Украине цена на 5-10-ти летний автомобиль,ездивший на моче и ремонтировавшийся китайскими запчастями почти такая как на новый.
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А они не догоняют, что следующий автомобиль они смогут купить уже в 1,5-2 раза дешевле от текущих грабительских цен? Чы они собираются всю жизнь на одном авто ездить?
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С кем я общался, большинство из них любители покупать новые авто в кредит. И они мечтают поездить 5 лет, выжать из своего драндулета все соки, заправляя 92-м бензином а потом продать за такую же цену и купить новое авто. И их давит жаба что в Европе и других странах 5-ти летнее авто теряет половину своей стоимости, а корейцы и китайци вообще б/у никто не хочет покупать так как они рассыпаются. Купил один знакомый сотрудник в кредит за 13 тыщ.у.е. новый Samand пр-ва Иран. так на него без слез смотреть нельзя. Весь офис его высмеял что он даже парковаться перед офисом перестал. 20-ти летний немец за 2тыщ. у.е. гораздо лучше смотрится и едет чем ета скрипучая торохтящая рухлядь. Не представляю что из него будет через 2 года и кто его вообще купит. Вот единственная надежда таких ето то что подымут налоги на 1000% на евробляхи.
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Покупать новое авто в кредит есть какой-то смысл если у тебя официальная зарплата хотя бы от 1000$ и банковский процент скажем 4-5%. Иначе я этого не понимаю. Хотя может я сильно заблуждаюсь и какие-то вещи для моего осознания пока недоступны.
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У меня одна из моих машин Тойота Авенсис 2008 года 1.8 Пускай кто ее видел хоть скажет что ето евробляха или металолом или что она не екологичная. И зачем мне тратить 30-40тыщ баксов покупая новое корыто которое по моему мнению намного, менее надежнее и комфортнее и более капризнее в експлуатации да еще с **************** мопедовским движком 1.3 или тому подобное на которое без смеха смотреть невозможно? Если есть деньги то лучше потратить их на свою семью, на своих детей, на отдых и благоустройство своего дома чем на кучу китайского дешового пластика, который нужно возить на ТО каждые пол года и еще там вываливать кучу денег.
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Федька, а сама старая автомашина не имеет совсем стоимости, как металолом, например? Стоимость металла, из которого она сделана, не покроет расходы по утилизации?
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она имеет очень дорого утилизируемое пластик и железа там сильно мало особенно если ржавая а ржавеет они все. Очень просто - не надо думать что вы умнее других, так как все имеет проблему с утилизации а вы прикупив старое овно избежите эту проблему - никто не избежал и вы не избежите.

метал покроет меньше чем 15% от общей утилизации.
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Сильно мало железа это сколько? Даже если авто проржавеет, то пускай там станет метала меньше на 20%, но 80% то останется. Я потому и спрашиваю. По моим прикидкам в среднестатистическом авто металла где-то от 0,7 т до 1 т. А это уже немалые деньги. Или я чего-то не понимаю?
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да ладно, тонна метала, разве речь о лимузинах начиная с мерса S класса.
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Ну берем 700 кг. Это тоже какие - то деньги. Я ведь потому и спрашиваю, сколько стоит в деньгах полностью утилизировать авто.
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по разному стоит, не смогу точно сказать, этим утилизаторам платят субсидию государство, но я не вкурсе сколько за каждую машину.
нет смысла спорить об этом, ведь вы не уникальны в этом вопросе - все страны душит завоз старых авто, если посчитаешь сколько приходиться платить при импорте в Норге, то это будет 4-5 больше чем вам надо платить
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Что-то мне подсказывает, что скажем за 300$ в украинских реалиях любое легковое авто превратят не то что к первоначальным составляющим, а даже к первоначальным элементам таблицы Менделеева, из которого оно когда-то состояло.
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так проблема не в завозе старых авто, а доступности населения к автотранспорту. сколько времени надо среднестатистическому жителю норвегии что б накопить на новый автомобиль, и сколько времени для этого надо среднестатистическому украинцу?
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конечно едим на евробляхах, ну не разрешено ехать на других или как врежит штраф почти равному с стоимостью того авто.
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Я тебе скажу по секрету что самые крупные автоконцерны Еропы тупо лоббируют ети маразматические запреты на устаревшие по их мнению автомобили, ради своих интересов и того чтобы автолюбители покупали каждый год новые автомобили. И ничего общего с екологией и безопасностью ети запреты не имеют. тупо шкурные интересы автопроизводителей. Кстати США уже поимели фольксваген на 50 млрд. долларов и заставили утилизировать ети якобы суперекологичные автомобили которые выпустил етот автоконцерн за неправильные или ложные данны по екологическим показателям, которые сами и пролоббировали. Немцы вступили в говно которое сами и насрали. А сколько таких миллионов якобы екологических автомобилей ездит по Европе и нашему материку? Никто их отзывать и возмещать компенсацию не собирается. Потому что Европа и Евразия ето не Америка и все проглотят что им дадут. Я уже молчу что сейчас почти все немецкие новые авто ето самый натуральный автохлам которые на 70% а то и больше собирается в Китае и не выдерживает експлуатации даже 100тыщ.км.
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и ещё масоны пересаливает суп, но не всегда.
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захожу на немецкий сайт - и вижу 10 летнюю шкоду супер б которая ездила по европейским дорогам за 3500 долларов. захожу на украинский сайт и нахожу за 3500 долларов 15 летний дэу который катался по украинским дорогам. и что тут тогда автохлам, бл.ть?
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Федька далекий от украинских реалий. Я купил в Польше фабию 2006 года за 1200 $. На тот момент пробег был 338 тыс. Сейчас пробег 444 тыс. Масло берет пока немного - 1л на 10 тыс. На ремонт ходовой за это время, конечно, тратился. Но, епта, фабия и жигули это же не то что совершенно разные вещи. Это жители разных планет.
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полностью согласен. почему у нас 30 летний жигуль стоит дороже 220 летнего ауди а6? самое главное, свой автопром перестал уже даже таврии клепать. если раньше была отмазка, что высокая расстаможка типа для защиты своего автопроизводства, то теперь для чего?
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за тот который увидел на немецком саите - заплачены все налоги в том числе включену сумма потери утилизации (если не заметил -речь о евробляхерах на не разтоможенных авто )
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просто интересно, сколько в украине предприятий по утилизации автомобилей, и сколько денег из сумм оплаченных при расстаможке за время независимости украины пошло на их утилизацию.
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глупо спрашивать меня, если ты под Украинским флажком а я в Украине был 5 лет назад.
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ну так гугл тебе же не отключили? я нагуглить государственных предприятий например не смог. тоесть государство много лет лупило с людей сумасшедшее бабло за расстаможку, мотивируя расходами на дальнейшую утилизацию и защитой отечественного автопрома. но по итогу нет никакой утилизации и отечественный автопром сдох. потому все твои аргумменты можешь рассказывать кому то другому
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о боже, сходи выше и наиди одно место где я о вашем местном автопроме говорил. если не находишь, то свободен и своии фантазии рассказывай другому - мне они не интересны.
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просто защита автопрома и утилизация - это основные аргумменты. потому и указал. и на выходе имеем что своего автопрома уже нет, и предприятий по утилизации - то же самое. причем сомневаюсь что стоимость утилизации б/у автомобиля сопоставима с той ценой, которую государство лупит при растаможке
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если не нашёл - свободен и своии фантазии рассказывай другому - мне они не интересны.
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уважаемый, веди себя потише. а то сидя в норвегии - больно легко рассказывать как жить в украине. если уж сбежал отсюда - то следи за проблемами своей норвегии и не лезь к нам
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Федка, успагойся, в Украине нет автосвалок. А знаешь почему? Потому что все автомобили которые должны быть на автосвалке, еще на дорогах Украины ездят.
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Ну, справедливости ради, шроты все же есть. Но там автомобили разбирают до основания и все продают на запчасти. Зачастую утилизировать уже нечего. Разве что голый остов кузова на переплавку отправить.
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Мы же все прекрасно знаем, что в Украине нет проблем с утилизацией металлолома. Наши металлурги только рады будут автомобильным свалкам.
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что пластиком будите делать - за сжигание придётся платить.
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Ты не представляешь, как у нас утилизирууют пластик сейчас. Хорошо если до перерабатывающих предприятий доходит 30% пластикового мусора... Так что пластик именно с автомобилей, это не самая большая проблема, как по мне.
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но будет проблемой, поверь, вам не разрешят жить как дикарям, если хотите жить по стандартам свободной Европы, если двинитесь в сторону кацапстана, тогда мне не интересует, сможите жить сами в своём мусоре.
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Да ставятся фильтры и сжигается этот пластик. Американцы вообще давят старые авто прессами и пускают этот небольшой брикет целиком на переплавку. Вместе с пластиком, стеклом, резиной и т.д. Все лишнее выгорает, остается метал.
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да не надо ляляля - сортирует и отделяет метал после измельчения, потому что отчистить такои метал дорого, фильтры дорого. сжигает да, но выпускает через дорогие фильтри, почему сжигает - ну дохрена его уже и сортировка точнее дорого
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ещё раз - чем вы отличайтесь от других, с металом при утилизации в принцыпе нет проблем, проблема с другим - всякого виду пластики итд.
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Пластик тоже будет перерабатываться, и добавляться в состав смесей укладки дорог.
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это дорого, вот ответь сам себе - почему ищет способы применения всяких пластиков в дорожные покрытия, если песок, и щебень плюс битум сравнительно очень дешёвые
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автомобили которые должны быть на автосвалке, еще на дорогах Украины ездят. - может совпадение, но смертность на дорогах тоже в процентном меняется вместе с количеством тех свалачных на дорогах.
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если ты хочешь сказать что это связано с тех исправностью автомобилей, то тут задавай вопросы тем, кто проводит тех осмотр, и за 200 гривен даже под капот не посмотрит - сразу выдав разрешение
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Интересно, сколько голосов потерял Порошенко на "евробляхерах"?
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Сейчас надо думать, сколько клован потеряет.
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Если ВР примет нормальный закон по ростаможке, то не потеряет ничего. Будем посмотреть...
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Мое мнение, что не примет "нормальный" закон. Опять надурят. Им же надо с кого то деньги сдирать.
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та же хрень что и с кассами - с 95 года - и че - до сих пор нема
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украинский автопром сдох, своих машин не производим (да и то что производили - сложно назвать автомобилем). новая иномарка стоит от 15 косарей и явно недоступна среднему классу. но нет, мы не хотим сделать адекватную растаможку, при которой можно купить 10 летнее ауди а6 или шкоду супер б, по цене нынешнего 15 летнего дэу сенс. страна идиотов
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сам ты идиот - привез европейку и катайся "Євробляхерів" не карають за нерозмитнення, але за інші порушення штрафують, як і інших водіїв, - Білошицький - Цензор.НЕТ 9762 "Євробляхерів" не карають за нерозмитнення, але за інші порушення штрафують, як і інших водіїв, - Білошицький - Цензор.НЕТ 9762 "Євробляхерів" не карають за нерозмитнення, але за інші порушення штрафують, як і інших водіїв, - Білошицький - Цензор.НЕТ 9762 "Євробляхерів" не карають за нерозмитнення, але за інші порушення штрафують, як і інших водіїв, - Білошицький - Цензор.НЕТ 9762
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...была б моя воля эту шелупонь хитровы..нную, только за предложение ввести тех.осмотр, штрафовал бы беспощадно...че придумали суки, ...всем водилам скинуться и вместо них пополнить бюджет!!! "Євробляхерів" не карають за нерозмитнення, але за інші порушення штрафують, як і інших водіїв, - Білошицький - Цензор.НЕТ 7144...
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...ты читать умеешь чепушило?....мы с мужиками годами клавы долбали и письма во все инстанции всякие писали, что бы его отменить...и дожали таки..., бляхеры же , сучье вороватое, захотело вернуть, и на всех всех водил повесить недоимку ихнюю в гос. бюджет...
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Откуда пошло ето слово *евробляхеры*? От Януковоща, росийских производителей автохлама или Парашенка , который продает в своих автосалонах росийские ВАЗы и ****** сделанные тоже на Рашке? Почему не говорят *кацобляхи* или *укробляхи*? Я могу привести кучу доводов что *евробляхи* намного меньше вредят екологии и намного меньше вредят економике Укаины чем другие машины. Все фейки против евроблях разработаны в кремле и лоббируются кремлевскими агентам в Украине
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а пецеботы уже прооорали
слава пе любимому и тете южанкиерй - они наше все )))))))))))))))
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