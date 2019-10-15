 Угорщина підтримала операцію Туреччини в Сирії

Про це глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив після зустрічі в Баку з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Німецьку хвилю.
"Національні інтереси Угорщини диктують нам прагнення уникати того, щоб сотні тисяч або навіть мільйони нелегальних мігрантів з'явилися на південному кордоні Угорщини", - цитує угорського політика інформаційне агентство dpa.
Интересно, если бы на севере Сирии жили не курды , а венгры?....
Наоборот он разрушит те дома что еще остались в Сирии и они быстренько бежанцами ку тебе прибегут
Ну или НАТО освободить от Венгрии.
Конечно виновата Меркель с лягушонком - не надо было позволять **** лезьть в Сирию. Сразу бы пресекли санкциями на корню.
Как власти Венгрии их не пускали и эти колонны должны были пойти дальше на Запад
И люди приходили и кидали воду еду беженцам
Потому шо было совсем ужасно
Кстати Европейский суд для Орбана был тоже не указ
Имхо все это закончится только когда Венгрия своих убитых начнёт оплакивать.