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 За кордоном
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Все про:Угорщина (500) Туреччина (935) Сійярто (66)

 Угорщина підтримала операцію Туреччини в Сирії

Угорщина стала єдиною країною-членом Європейського Союзу, яка, незважаючи на критику світової спільноти, підтримала військову операцію Туреччини на півночі Сирії.

Про це глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив після зустрічі в Баку з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Німецьку хвилю.

"Національні інтереси Угорщини диктують нам прагнення уникати того, щоб сотні тисяч або навіть мільйони нелегальних мігрантів з'явилися на південному кордоні Угорщини", - цитує угорського політика інформаційне агентство dpa.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154067
 
   
 Топ коментарі
 
Ватная Венгрия как всегда в своем репертуаре. Гнилой народец эти мадьяры
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Ой дебил.. А что ж Эрдоган их перебьет??
Наоборот он разрушит те дома что еще остались в Сирии и они быстренько бежанцами ку тебе прибегут
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В данном случае Баба Яга таки - за. Ну, пока от венгров никто добра не видел.
Интересно, если бы на севере Сирии жили не курды , а венгры?....
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То это было бы проблемой не только Сирии, но и Турции.
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Треба тих ******* якось на місце поставити.Бо гадять усім кому можуть. Все ніяк не можуть пробачити світ за розвал Австро-Угорщини Але до чого тут курди?
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Вы перепутали, он ************* сирийцев, он их выгоняет их их домов (разрушая их)
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Венгрия как и кацапия - всегда против
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Ой дебил.. А что ж Эрдоган их перебьет??
Наоборот он разрушит те дома что еще остались в Сирии и они быстренько бежанцами ку тебе прибегут
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Мадяри використовують багатовікову мудрість: "Дружи через сусіда".
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Друзья? В Мацкве уже славян не осталось. Кацапы и тюрки можно сказать имеют совместные генетические корни - адиннарот.
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Венгры - финно-угорский народ, пришедший в Европу с Приуралья. Они ближайшие родственники мордвы и эрзя. Но они не тюрки, "папрашу птичку нашу не обижать!" (с)
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Хорошо. Больше ******** не обижу. Хиба трошкы и невзначай.
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Ватная Венгрия как всегда в своем репертуаре. Гнилой народец эти мадьяры
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Может пришло время освободить Венгрию от бремени НАТО?
Ну или НАТО освободить от Венгрии.
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Пусть лучше там будут. А то как только выйдут, то известно кто к мадьярам ,,в гости на ПМЖ,,
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Вообще-то эта тема щекотливая. Орбан сказал Меркель- вы хотели нагрузить сирийцами восточную Европу, а жти страны отказались принимать сирийцев. И теперь Меркель расхлебывает все сама. Коренные немцы очень недовольны- огромные налоги идут на содержание сирийцев , не работающих ( т к языка не знают) и просто сидящих в парках целыми днями. Австрийцы тоже недовольны
Конечно виновата Меркель с лягушонком - не надо было позволять **** лезьть в Сирию. Сразу бы пресекли санкциями на корню.
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Все, просто поддерживают любые войны развязанные американским хозяином. А ежели кто другой посмел, то он плохой и не демократичный.
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я всегда знал, что с венграми что-то не в порядке. Имеем еще одного шизонутого соседа на границе, как будто нам русских мало...
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Тот случай, когда основных игроков устраивает не победа, а продолжение войны
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видимо Венгрия стремится из ЕС в "таёжный саюз"...и шоб Закарпатье им.. Угорщина підтримала операцію Туреччини в Сирії - Цензор.НЕТ 4457
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Большую конскую сал... Ну вы поняли, что им светит вместо Закарпатья...
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"Заявления Венгрии заставляет Украину, следуя национальным интересам, внимательно рассмотреть заявление Венгрии и принять решения для обеспечения национальных интересов Украины и разместить ..".. Если Украина примет такое заявление Сиярто, наверное, не будет возмущаться...
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угры точно не руниты, могут рычать отлично от других
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Это да. Вот в СНГ не забаоуешь. Там все чин-чинарем. На недавней сходке все дружно благодарили за гостеприимство Великого Учкудука или как его там. Даже ***** назвал его "нашим хозяином". Евроколхозу до такой дисциплины еще расти и расти...
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Венгрия "поддержала" Турция потому что боится нового наплыва мигрантов? А ничего что из-за боевых действий поток мигрантом только возрастет или они думают что Турция будет их сдерживать?
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Я помню когда только начались сирийские беженцы
Как власти Венгрии их не пускали и эти колонны должны были пойти дальше на Запад

И люди приходили и кидали воду еду беженцам
Потому шо было совсем ужасно

Кстати Европейский суд для Орбана был тоже не указ

Имхо все это закончится только когда Венгрия своих убитых начнёт оплакивать.
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Срочно роздать в Сирии венгерские паспорта Угорщина підтримала операцію Туреччини в Сирії - Цензор.НЕТ 9213
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