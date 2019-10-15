 Угорщина підтримала операцію Туреччини в Сирії

Про це глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив після зустрічі в Баку з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Німецьку хвилю.

"Національні інтереси Угорщини диктують нам прагнення уникати того, щоб сотні тисяч або навіть мільйони нелегальних мігрантів з'явилися на південному кордоні Угорщини", - цитує угорського політика інформаційне агентство dpa.

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