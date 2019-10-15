EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події
  203  2
Все про:граната (483) Нацполіція (8346) Сумщина (370)

 Чоловік загинув від вибуху гранати в Сумській області, - Нацполіція

У Сумській області поліція з'ясовує обставини вибуху, внаслідок якого загинула людина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

Повідомляється, що подія сталася 15 жовтня в одному з сіл Конотопського району. Місцевий житель на задньому сидінні свого автомобіля (який був у гаражі тривалий час незачиненим) виявив предмет, схожий на гранату.

"Для того, щоб з'ясувати, що це, запросив свого знайомого. Під час того, як той оглядав "знахідку", стався вибух. У результаті він зазнав тілесних ушкоджень, від яких помер дорогою до лікарні. Загиблому чоловікові було 39 років", - йдеться в повідомленні.

Для з'ясування обставин на місце події виїхали начальник ГУНП області, керівництво місцевого відділу поліції, криміналістична лабораторія, фахівці-вибухотехніки.

За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження. Проводяться невідкладні першочергові слідчі дії, спрямовані на з'ясування обставин, які призвели до загибелі людини. Також поліцейські встановлюють, яким чином вибухонебезпечний предмет опинився в салоні авто.

Читайте також: Чоловік підірвав гранату біля житлового будинку в Хмельницькому, - поліція. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154065
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
дивна історія..граната в авто..незакрита машина..гараж....запросив знайомого
 показати весь коментар
 
так кто ж в гараже авто запирает если гараж на замке? Звиздит насчет граныты на заднем сиденье-никто ему не подбросил.сам ге-то взял и похвалился знакомому.а тот лопух взял и чеку выдернул.Вот и вся история.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору