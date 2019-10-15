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 Поліція затримала на блокпостах 224 зловмисників, які перебували в розшуку, та 25 учасників незаконних збройних формувань. ФОТО

Від початку року поліцейські зі складу Об'єднаних сил виявили під час перевірки документів на блокпостах в Донецькій області 224 зловмисників, які перебували в розшуку, та 25 учасників незаконних збройних формувань.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Донецької області.

"За 9 місяців 2019 року через спільні об’єкти пройшли понад 63 тисячі одиниць вантажного транспорту, більше 2,2 млн. легкових автомобілів, понад 4,3 млн. громадян", - сказано в повідомленні.

Поліція затримала на блокпостах 224 зловмисників, які перебували в розшуку, та 25 учасників незаконних збройних формувань 01

Поліцейські перевіряють документи і транспорт на блокпостах в рамках особливих повноважень Об'єднаних сил. Їхні цілі - не допустити вивезення з району проведення ООС в мирні регіони країни зброї, припинити наркотрафік і затримати злочинців.

"Поліцейські задокументували 67 фактів незаконного обігу зброї і боєприпасів. Припинено 205 фактів незаконного перевезення наркотичних речовин. Затримано 224 особи, які перебували у розшуку за скоєння злочинів. До кримінальної відповідальності притягуються 25 учасників незаконних збройних формувань", - додали в поліції.

Поліція затримала на блокпостах 224 зловмисників, які перебували в розшуку, та 25 учасників незаконних збройних формувань 02

Для перевірки транспорту поліцейські використовують новітнє обладнання, яке дозволяє обстежити важкодоступні місця. Виявляти заборонені речі допомагають кінологічні групи зі службовими собаками, натренованими на пошук зброї та наркотиків.

Наразі блокпости готують до зими: конструкції оснастять світловідбиваючими елементами, забезпечать належне освітлення, оновлять розмітку.

Поліція затримала на блокпостах 224 зловмисників, які перебували в розшуку, та 25 учасників незаконних збройних формувань 03
Поліція затримала на блокпостах 224 зловмисників, які перебували в розшуку, та 25 учасників незаконних збройних формувань 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154064
 
 
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Потім арештованих сепарів обміняли, а ***** наловив ще більше українців.
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Звиздешь...... Полиция задержала на блокпостах 224 находившихся в розыске злоумышленников и 25 участников незаконных вооруженных формирований - Цензор.НЕТ 9737
Закрыли УД на коллаборационистов.
Звездешь. Не верьте мусарам. Я вам ответственно заявляю.
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Ну вот зачем нам картинки,транспорта. Нам нужны фото когда сепары лежат мордой в асфальт и в наручниках... а лучше грузом 200

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5 жовтня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил від кулі снайпера найманців РФ загинула Ярослава Сергіївна Никоненко. Про це йдеться в повідомленні 101 бригади в Facebook, передають Патріоти України.
Ярослава Никоненко, 25.08.1983 року народження, служила в 101-й окремій бригаді охорони Генерального штабу Збройних Сил України. «Сповіщаємо про трагічну смерть нашого побратима солдата Никоненко Ярослави Сергіївни, яка 15.10.2019 року загинула від ворожої снайперської кулі в зоні проведення ООС. Нехай земля їй буде пухом. Спочивай з миром. Вічна Слава Героям!», - зазначається в повідомленні.
Про дату і місце прощання буде повідомлено додатково. Як зазначає військовий Анатолій Штефан у Facebook, Никоненко Ярослава донька загиблого воїна «Айдару».
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Задержаны 224...привлекаются 25 ---а інші:199?
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стесняюсь спросить..
а де "ЗЛОУМИШЛЄННІКІ" ?
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ты хотел сказать "зеумышленник" или я ошибаюсь?
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А сколько не задержали?? Закрыть их там ,пусть нажрутся своей рашкой
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