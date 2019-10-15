 Дані московської антидопінгової лабораторії замінили перед передачею WADA, щоб захистити репутацію відомих російських спортсменів, - гендиректор РУСАДА Ганус

Про це заявив гендиректор Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) Юрій Ганус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

"Генеральний директор РУСАДА Юрій Ганус вважає, що дані московської лабораторії були підроблені перед передачею фахівцям з Міжнародного антидопінгового агентства (WADA), щоб захистити репутацію відомих російських спортсменів, які зараз працюють в органах влади або є високопосадовцями в спорті", - йдеться в повідомленні.

Ганус наголосив, що Росія - країна високорозвиненого спорту, але "люди, які відповідальні за цю ситуацію, вибрали неправильний шлях і неправильний підхід".

Видання зазначає, що йдеться про тисячі підмін у допінг-пробах атлетів зі всієї Російської Федерації.

Водночас, заяву зроблено напередодні засідання комітету WADA, на якому вирішуватиметься, чи варто вводити більш серйозні заборони проти російських спортивних федерацій.

Нагадаємо, в Росії спалахнуло кілька допінгових скандалів після доповідей Річарда Макларена, в яких йшлося про те, що влада РФ систематично покривала вживання допінгу своїми спортсменами під час Олімпіади в Сочі 2014 року.

Зокрема, Григорій Родченков, який зараз живе в США, у травні 2016 року зізнався в підміні результатів аналізів, які були взяті у російських спортсменів під час зимових Олімпійських ігор в Сочі 2014 року.

Басманний суд Москви 21 вересня 2017 року заочно заарештував його у справі про зловживання посадовими повноваженнями, а вже 8 листопада Слідчий комітет Росії порушив нову кримінальну справу проти Родченкова і колишнього начальника відділу допінг-контролю Тимофія Соболевського за підозрою в перешкоджанні попереднього розслідування.

Міжнародний олімпійський комітет 5 грудня 2017 року відсторонив збірну Росії від участі в зимовій Олімпіаді-2018 в Південній Кореї. Два розслідування підтвердили, що Кремль організував систему застосування допінгу в спорті. Російським спортсменам, які довели, що не застосовували допінг, дозволили змагатися під нейтральним прапором. У результаті було зареєстровано 169 російських атлетів для участі в Олімпіаді-2018.

У вересні 2018 року Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) відновило статус Російського антидопінгового агентства (РУСАДА), який також був припинений в 2015 році після доповіді комісії WADA про масові допінгові порушення в Росії.

Цьому передувало те, що Росія визнала висновки комісії Шміда, зокрема те, що в РФ була широко розвинена допінгова культура, що принаймні з 2011 року існувала шахрайська схема маніпуляцій з допінг-пробами, яка використовувалася, зокрема, на Олімпіаді в Сочі, що в схемі були замішані чиновники міністерства спорту, РУСАДА, Центру спортивної підготовки і інших організацій. Тобто, Росія визнала все те, від чого раніше так активно відхрещувалась.