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 Спорт, За кордоном
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Все про:Росія (20183) допінг-контроль (195)

 Дані московської антидопінгової лабораторії замінили перед передачею WADA, щоб захистити репутацію відомих російських спортсменів, - гендиректор РУСАДА Ганус

Дані московської лабораторії підробили перед передачею фахівцям з Міжнародного антидопінгового агентства (WADA).

Про це заявив гендиректор Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) Юрій Ганус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

"Генеральний директор РУСАДА Юрій Ганус вважає, що дані московської лабораторії були підроблені перед передачею фахівцям з Міжнародного антидопінгового агентства (WADA), щоб захистити репутацію відомих російських спортсменів, які зараз працюють в органах влади або є високопосадовцями в спорті", - йдеться в повідомленні.

Ганус наголосив, що Росія - країна високорозвиненого спорту, але "люди, які відповідальні за цю ситуацію, вибрали неправильний шлях і неправильний підхід".

Видання зазначає, що йдеться про тисячі підмін у допінг-пробах атлетів зі всієї Російської Федерації.

Водночас, заяву зроблено напередодні засідання комітету WADA, на якому вирішуватиметься, чи варто вводити більш серйозні заборони проти російських спортивних федерацій.

Нагадаємо, в Росії спалахнуло кілька допінгових скандалів після доповідей Річарда Макларена, в яких йшлося про те, що влада РФ систематично покривала вживання допінгу своїми спортсменами під час Олімпіади в Сочі 2014 року.

Зокрема, Григорій Родченков, який зараз живе в США, у травні 2016 року зізнався в підміні результатів аналізів, які були взяті у російських спортсменів під час зимових Олімпійських ігор в Сочі 2014 року.

Басманний суд Москви 21 вересня 2017 року заочно заарештував його у справі про зловживання посадовими повноваженнями, а вже 8 листопада Слідчий комітет Росії порушив нову кримінальну справу проти Родченкова і колишнього начальника відділу допінг-контролю Тимофія Соболевського за підозрою в перешкоджанні попереднього розслідування.

Міжнародний олімпійський комітет 5 грудня 2017 року відсторонив збірну Росії від участі в зимовій Олімпіаді-2018 в Південній Кореї. Два розслідування підтвердили, що Кремль організував систему застосування допінгу в спорті. Російським спортсменам, які довели, що не застосовували допінг, дозволили змагатися під нейтральним прапором. У результаті було зареєстровано 169 російських атлетів для участі в Олімпіаді-2018.

У вересні 2018 року Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) відновило статус Російського антидопінгового агентства (РУСАДА), який також був припинений в 2015 році після доповіді комісії WADA про масові допінгові порушення в Росії.

Цьому передувало те, що Росія визнала висновки комісії Шміда, зокрема те, що в РФ була широко розвинена допінгова культура, що принаймні з 2011 року існувала шахрайська схема маніпуляцій з допінг-пробами, яка використовувалася, зокрема, на Олімпіаді в Сочі, що в схемі були замішані чиновники міністерства спорту, РУСАДА, Центру спортивної підготовки і інших організацій. Тобто, Росія визнала все те, від чого раніше так активно відхрещувалась.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154063
 
 
 Топ коментарі
 
Дешевле у Пальчевского нужные результаты получить Данные московской антидопинговой лаборатории заменили перед передачей WADA, чтобы защитить репутацию известных российских спортсменов, - гендиректор РУСАДА Ганус - Цензор.НЕТ 9177
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Тепер стало цілком зрозумілим чому Моніка Зелінскі засцєла аналізи здавати на наркоту - Це щоб свою репутацію захистити 😁
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Вот лошары! Надо было VADA позвать и им анализы здавать!
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Дешевле у Пальчевского нужные результаты получить
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Визнають і МН-17. Нікуди не дінуться.
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Т. е соевому идиоту побоку, что вначале сывочолый гетьман с Кличком вел речь за WADA, а подсунул в результате какое то левое VADA?
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Вован с Педалей домовились би на раз)
Там така тітонька до грошей палка, сама б в банку надзюрила з п`яти метрів без промаха. Данные московской антидопинговой лаборатории заменили перед передачей WADA, чтобы защитить репутацию известных российских спортсменов, - гендиректор РУСАДА Ганус - Цензор.НЕТ 3551
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3,14... российскому спорту.А наши Португалию сделали.
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Вообще,это символично.В свое время ***** пытался догнать Португалию.А получилось,что мы.Шеве респект.
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Теперь поедут на чемпионат Европы в ********* на "Звенит-Арену". Удивлены?
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Если,честно,да.Город великий,но...Я бы не поехала.
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Ну может и им не придётся, если в УЕФА не дебилы жеребьёвкой заведуют.
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Надеюсь на Васильевом острове без этой срани обойдется.
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Вы так не шутите, забанят. Команда Украины далеко не срань.
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Серый,читайте уважно. "Ну может и им не придётся"
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Под "им" я имел ввиду украинских футболистов. Хотя ладно, замнём для ясности
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да, кстати, результаты соевых анализов из VADA так нам и не показали.
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Вести из-за поребрика: В «Газпроме» сообщили, что им дистанционно отключили австрийские компрессоры, и теперь они «стоят мертвым грузом», превратившись «в металлолом» - rbc
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Как бы этот ганус теперь в окно не вышел. Данные московской антидопинговой лаборатории заменили перед передачей WADA, чтобы защитить репутацию известных российских спортсменов, - гендиректор РУСАДА Ганус - Цензор.НЕТ 9610
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Он интервью в Колорадо давал - не вернется он к скрепным уже Данные московской антидопинговой лаборатории заменили перед передачей WADA, чтобы защитить репутацию известных российских спортсменов, - гендиректор РУСАДА Ганус - Цензор.НЕТ 1006
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зато теперь запросто можно выиграть олимпиаду в антарктиде или на шпицбергене
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врёшь, я везде живу, везде где хочу в свободном мире.
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вот тебе и "вяликая" спартивная и касмическая держава... это ДНО...надеюсь что и армия у них такая же..."вяликая"...
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Тепер стало цілком зрозумілим чому Моніка Зелінскі засцєла аналізи здавати на наркоту - Це щоб свою репутацію захистити 😁
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РУСАД....т.е. рус АД....ну что тут добавить.?..просто адище!
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Та в той московской антидопинговой лаборатории весь штат включая уборщиц под кайфом с утра шляется! 20 лет уже! Марафету нанюхаются, в вазах конопля вместо цветов---они вам там анализы через анал накопают таких что результат в осадок выпадает не вступив в реакцию с основным реагентом. Ржака хором!
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Брехня маразм и дичь-основные скрепы лаптеногии.
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«Газпрому» принудительно отключили зарубежную технику через спутник Дані московської антидопінгової лабораторії замінили перед передачею WADA, щоб захистити репутацію відомих російських спортсменів, - гендиректор РУСАДА Ганус - Цензор.НЕТ 4016
15.10.2019 | 20:49

«Газпром» столкнулся с принудительным отключением австрийских компрессов LMF. Об этом сообщает «Интерфакс».
Начальник департамента N335 Павел Крылов уточнил, что LMF отключили дистанционно через спутник Дані московської антидопінгової лабораторії замінили перед передачею WADA, щоб захистити репутацію відомих російських спортсменів, - гендиректор РУСАДА Ганус - Цензор.НЕТ 6774 и теперь компрессоры не работают и «стоят мертвым грузом»
Отмечается, что вместо них планируются закупить модульные компрессорные станции российского производства. Так, предложение «Газпрому» представило предприятие ЗАО НПП «Компрессор».
Заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов добавил, что таких установок потребуется «достаточно прилично».
Он заявил, что российское оборудование может заменить австрийскую установку.
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"Ганус подчеркнул, что Россия - страна высокоразвитого спорта...."
а,знаємо ми їх спорт)
Дані московської антидопінгової лабораторії замінили перед передачею WADA, щоб захистити репутацію відомих російських спортсменів, - гендиректор РУСАДА Ганус - Цензор.НЕТ 6617
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Кацаби сама брехлива народність... Бити кацабыв треба там де тільки можливо... Росіяни - це зло!
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Хоть в крові наркота ..і в руці щприц---верещать русафобія
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В кацапії на кожного спортсмена є два навчених "сцикуни". Дехто з них має військове звання у фсб. Непогана робота!
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