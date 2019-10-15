 В Україні буде створена нова організація для закупівлі медпрепаратів, - міністр охорони здоров'я Скалецька

Про це глава МОЗ Зоряна Скалецька розповіла в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"Завершується робота по створенню центральної закупівельної організації української, яка буде закуповувати ліки централізовано, плюс для регіонів зможе надавати такі послуги. Потрібно зробити всі законодавчі зміни, щоб це працювало. Після цього наступним її (закупівельної організації – ред.) кроком, як і питання спроможності цієї організації, наскільки вона зможе бути ефективною, є питання, можливо, виходу на закупівлю вакцин", – сказала Скалецька.
Водночас в контексті закупівлі вакцин участь цієї організації в процесі є "під питанням".
"Можливо, вакцини з’являться в Україні, тоді можна буде закуповувати їх в Україні", – припустила очільниця МОЗ.
Як повідомлялося, 19 вересня Верховна Рада України підтримала зміни в законопроєкт про держзакупівлі, продовживши міжнародні закупівлі ліків ще на два роки.
Реформа в сфері закупівель ліків для України почалася в 2015 році, коли функцію централізованих закупівель ліків, медичних виробів і вакцин передали від Міністерства охорони здоров'я в міжнародні спеціалізовані організації.
Поэтому Ульяна все закупки передала в международные организации, чем поломала схемы украинской фарммафии и лишила их миллионных прибылей. За это и была затравлена и убрана.
Эта дурочка без медицинского образования в лучшем случае не понимает, что делает, передавая закупки украинским чиновникам, какой бы службой они не назывались. Это просто возвращение схем Раечки Богатырёвой. Остаётся только верить, что она не в доле, а дело в её некомпетентности, как и у всей этой команды реформаторов.
Сплошное правительство арлекинов.
Типа, что-то той... Юля Компани?
Гройсман ездил. И лекарства были.
Зелебобикам - особые поздравления. Вы лишили себя лекарств разом ! Впрочем, зачем они вам, если у вас мозгов от рождения нет ?
Будем кормить новых.
Зе-команда зробимо іх ще раз)))
Поскольку Уляну называли "доктор Смерть", Зоряну нужно назвать "доктор Жизнь".
Приходит зелебобик в аптеку, просит лекарство, а ему в ответ: "Лекарства нет. Зато есть Доктор Жизнь ! Вот у неё и просите".
Кстати, она юрызд. Даже не санитар.
То, о чем так долго мечтала фармацевтическая мафия, свершилось!
Назначить на руководящие должности не профессионалов, а юрыздов !
Это ж какие там бабки ходили на распил...
Ми зробили це разом!!!!!!!!