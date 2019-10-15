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 Суспільство
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Все про:Мінздоров'я (990) Зоряна Скалецька (31)

 В Україні буде створена нова організація для закупівлі медпрепаратів, - міністр охорони здоров'я Скалецька

Міністерство охорони здоров'я закінчує роботу над створенням організації з централізованої закупівлі медичних препаратів.

Про це глава МОЗ Зоряна Скалецька розповіла в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Завершується робота по створенню центральної закупівельної організації української, яка буде закуповувати ліки централізовано, плюс для регіонів зможе надавати такі послуги. Потрібно зробити всі законодавчі зміни, щоб це працювало. Після цього наступним її (закупівельної організації – ред.) кроком, як і питання спроможності цієї організації, наскільки вона зможе бути ефективною, є питання, можливо, виходу на закупівлю вакцин", – сказала Скалецька.

Водночас в контексті закупівлі вакцин участь цієї організації в процесі є "під питанням".

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"Можливо, вакцини з’являться в Україні, тоді можна буде закуповувати їх в Україні", – припустила очільниця МОЗ.

Як повідомлялося, 19 вересня Верховна Рада України підтримала зміни в законопроєкт про держзакупівлі, продовживши міжнародні закупівлі ліків ще на два роки.

Реформа в сфері закупівель ліків для України почалася в 2015 році, коли функцію централізованих закупівель ліків, медичних виробів і вакцин передали від Міністерства охорони здоров'я в міжнародні спеціалізовані організації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154061
 
 
 Топ коментарі
 
А Богатырёва будет начальницей, или первым заместителем ?
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Через прокладку Радуцкого пойдет работа? В Украине будет создана новая организация для закупки медпрепаратов, - министр здравоохранения Скалецкая - Цензор.НЕТ 7547
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так что не зря всё таки Богатырёва вернулась? работка под неё будет ..
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Через прокладку Радуцкого пойдет работа? В Украине будет создана новая организация для закупки медпрепаратов, - министр здравоохранения Скалецкая - Цензор.НЕТ 7547
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А Богатырёва будет начальницей, или первым заместителем ?
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так что не зря всё таки Богатырёва вернулась? работка под неё будет ..
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Как-то вот когда "централизованно", то чаще какая-то фуетень получается.
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Вообще плевать какая будет организация, как будет называться и в какой стране зарегистрирована. Интересно изменение цены на лекарства в сторону понижения, все остальное - до лампочки.
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еще хотелось бы качество лекарств, а не плацебо
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Жрать, срать, спать. Хоть через минздрав РФ лишь бы дешевле. Все верно написал?
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Всё, что будет проходить через липкие руки украинской фарммафии или медицинских чиновников, никоим образом не может изменять цену в сторону понижения.
Поэтому Ульяна все закупки передала в международные организации, чем поломала схемы украинской фарммафии и лишила их миллионных прибылей. За это и была затравлена и убрана.
Эта дурочка без медицинского образования в лучшем случае не понимает, что делает, передавая закупки украинским чиновникам, какой бы службой они не назывались. Это просто возвращение схем Раечки Богатырёвой. Остаётся только верить, что она не в доле, а дело в её некомпетентности, как и у всей этой команды реформаторов.
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Зоряночка - не дурочка. Просто арлекин Радуцкого. Точно так же как Зеленский - арлекин Коломойского.
Сплошное правительство арлекинов.
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Треба вимагати підвищення зарплат і пенсій ! А ліки все одно підуть по Європейськім цінам , тим більше імпортні ! А от те що знищують систему "Прозоро" через яку не мали змоги наживатись ті хто ці ліки закуповує це вже інша і головна історія !
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А чим Скалєцкую не задовольняла існуюча схема закупок? Якщо лише відсутністю відкату, то це не аргумент, а радше доказ для майбутнього суду.
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Всё новое, это хорошо забытое старое В Украине будет создана новая организация для закупки медпрепаратов, - министр здравоохранения Скалецкая - Цензор.НЕТ 8423
Типа, что-то той... Юля Компани? В Украине будет создана новая организация для закупки медпрепаратов, - министр здравоохранения Скалецкая - Цензор.НЕТ 8384
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ну прям как при Бохатырёвой... В Украине будет создана новая организация для закупки медпрепаратов, - министр здравоохранения Скалецкая - Цензор.НЕТ 1730 -"наша пісня гарна й нова"... В Украине будет создана новая организация для закупки медпрепаратов, - министр здравоохранения Скалецкая - Цензор.НЕТ 7861
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при злочинной владе закупали у международных фондов (наверно коррупционных) а сейчас создадим честную украинскую)))))
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Ишь чего надумали через международные организации покупать, Богатыревой еше залог отбивать.
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Зоряночка, а Вы будете лично ездить по аптекам и проверять наличие препаратов по системе "Доступные лекарства" ?
Гройсман ездил. И лекарства были.

Зелебобикам - особые поздравления. Вы лишили себя лекарств разом ! Впрочем, зачем они вам, если у вас мозгов от рождения нет ?
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Я че то не понял , зебилов будут обворовывать ? Так это же хорошо , они за это и голосовали
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Не обворовывать, а отменять рехвормы злочинного бариги....именно так это подадут ЗЕбилам по Г+Г. Причём все ЗЕбилы будут радостно повизгивать мол как они баригу мародёра взули.., а тем временем в аптеках лекарства будут дорожать..
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теперь лекарства резко подешевеют и будут сами бегать за пациентами
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Да зачем кормить старых корупционеров!!!
Будем кормить новых.
Зе-команда зробимо іх ще раз)))
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И Богатырева проконтролирует эту реформу и поможет в меру сил!
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її синок вакцинами заправляє,звичайно допоможе ,хоча міністерка цю тему повністю не розкрила,не хоче "гарну" ідею зіпсувати)
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Ну сбылось! Ну дождались натерпелись ведь сколько! Во попрёт нам из Швейцарии и централизовано, потому что будет создано *новое*! А то всё пирамидон да пятерчатка с тройчаткой! А так хотелось новенького---не все дожили. Первым делом гандонов наберу настоящих---зонды с балкона буду запускать. Хай дети радуются!
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Вы знаете,а меня полностью устраивали медленные реформы Порошенко,в отличии от быстрого отката назад Зеленского
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Есть идея.
Поскольку Уляну называли "доктор Смерть", Зоряну нужно назвать "доктор Жизнь".
Приходит зелебобик в аптеку, просит лекарство, а ему в ответ: "Лекарства нет. Зато есть Доктор Жизнь ! Вот у неё и просите".
Кстати, она юрызд. Даже не санитар.
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Главная проблема страны - громадное количество облечённых властью, которые путают "личную шерсть с государственной" (С)
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А те кто 5 лет создавали старую организацию для закупки медпрепаратов и потратили на это наверное не один миллиард гривен будут хотя бы расстреляны или повешены на худой конец? Заранее спасибо за ответ.
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Вообще-то, до Супрун всеми этими закупками занималась устоявшаяся фармацевтическая мафия, которую Супрун успешно от кормушки убрала. Теперь всё возвращается на круги своя.
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че то в последнее время меня от одного вида этих реформаторов типать начинает.
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Слава Гиппократу убрали эту жидо-массонку Супрун с её закупками у богомерзких международных организаций. Теперь всё наладится. Возможно, вакцины появятся в Украине, и тогда их можно будет закупать.
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Фармацевтическая мафия бессмертна! Теперь она создаст какую хошь свою центральную закупочную организацию. Какие схемы! Какие бабки!
То, о чем так долго мечтала фармацевтическая мафия, свершилось!
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Как можно легко и безболезненно разрушить то что создавали другие люди пять лет ?

Назначить на руководящие должности не профессионалов, а юрыздов !
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Богатырёва не просто так в бытность министром с личной охраной ходила.
Это ж какие там бабки ходили на распил...
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Министр на днях всю свою родню туда назначит...Чернь правит балом
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Эти люди пришли восстанавливать старую мед систему. Поэтому чтобы они не делали и какими красивыми словами не прикрывались, у них все равно получится старая добрая схема для заработка избранных людей.
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Небось Богатырева там совсем не причем.
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Ну теперь самые честные люди начнут покупать медпреператы, хотите знать что будет дальше,через год-два вскроется огромные доходы и завышения цен, дура уйдет в отставку и новые люди продолжат дальше зарабатывать своим хозяевам, и самое главное ...
Ми зробили це разом!!!!!!!!
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У Супрун хоть была стратегия реформирования и в контексте этой стратегии принимались какие либо решения. Была понятна логика ее действий. Эти же пришли, заняли кресла, и начали какую то непонятную мышинную возню с созданием мутных фирм-прокладок. Они даже не удосужились раскритиковать ,чем им не угодила предыдущая реформа медицины и что они собираются в итоге построить.
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В світі є три найприбутковіші корупційні оборудки . Це - торгівля зброєю, торгівля наркотиками і торгівля лікарськими засобами... Але якщо торгівля зброєю та наркотиками ще не зачіпає всіх пересічних людей, то корупційні схеми в сфері лікарських засобів торкаються практично кожного через в рази завищені ціни, появу неякісних і фальсифікованих лікарських засобів і штучний дефіцит вкрай необхідних безкоштовних ліків для окремих груп важкохворих .. Так що, вітаю всіх зєбілів - ВИ це "сделали "
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