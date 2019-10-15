 Терористи НВФ "ЛНР" засудили жінку до 14 років в'язниці за "державну зраду"

Про це повідомила так звана "Генпрокуратура "ЛНР", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Жінку визнали винною в придбанні технічних засобів, призначених для шпигунства. Засуджена нібито збирала інформацію про "народну міліцію" "ЛНР", військові частини і керівництво силових структур.

"Слідство" заявило, що жінку завербувало управління Служби безпеки України в одній з областей.

Зараз засуджена на 14 років мешканка Луганської області вже перебуває в місці позбавлення волі.

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