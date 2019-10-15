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Все про:Луганщина (1862) вирок (556) СБУ (4798) тероризм (2150)

 Терористи НВФ "ЛНР" засудили жінку до 14 років в'язниці за "державну зраду"

Так званий "Верховний суд ЛНР" засудив мешканку Луганщини до 14 років ув'язнення за "державну зраду". Терористи вирішили, що вона збирала відомості про них за завданням СБУ.

Про це повідомила так звана "Генпрокуратура "ЛНР", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Жінку визнали винною в придбанні технічних засобів, призначених для шпигунства. Засуджена нібито збирала інформацію про "народну міліцію" "ЛНР", військові частини і керівництво силових структур.

"Слідство" заявило, що жінку завербувало управління Служби безпеки України в одній з областей.

Зараз засуджена на 14 років мешканка Луганської області вже перебуває в місці позбавлення волі.

Читайте також: Питання про амністію для терористів, які воюють на Донбасі, має обговорюватися в "нормандському форматі", - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154060
 
 
 Топ коментарі
 
Сьогодні в зоні відведення!! від кулі снайпера загинула боєць зсу Никоненко.
Ще раз!!!в зоні розвення військ анонсової ЗЕ.
По Г+Г тиша-ні істерик чорноротої мусійчук ''йолкіматалкі ,де американські шанці'',ні полум'яних спічів сук-икспертів,нічого!!
Сдєлалі іх вмьєстьє ісчо рас?
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Ими руководят кацапы а они от войны не устают
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Ими руководят кацапы а они от войны не устают
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Ну просто 1:1 як Еда Неда (блогера, електронщика). Щоправда на відміну від цієї мадам, Ед Нед клепав GSM-контроллери на дому, а ці іграшки можуть бути застосовані в тому числі в дуже недитячих іграх. Щоправда Еда обміняли 2 роки тому, але як був "напів-ватою", так і залишився.
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Тебе не приходило в голову, что эта женщина действительно могла работать на СБУ?
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Не твоє діло, що мені приходить в голову.
Як би вона працювала на СБУ, то їй би 44 роки дали ці орки.
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Ага. А хто ж тоді регулярно підриває склади орків в Донецьку та Луганську? Святий дух? Чи кацапські мерзоти? Про Жемчугова приходилось чути? І це тільки одна відома широкому загалу людина-герой, партизан-підривник... Так що деколи краще помовчати, перед тим як давати оцінку незнайомим людям.
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...закрыть зеркально какую упоротую кацапку, их тут тысячи заблудилось...и в нынешней раде и в прошлой.. Террористы НВФ "ЛНР" приговорили женщину к 14 годам тюрьмы за "государственную измену" - Цензор.НЕТ 3077...
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Российский пропагандист с канала "Россия-1" Корчевников, которому ранее был запрещен въезд в Украину, постит фото из Киева

Можно было. Но мы же толерасты либеральные. Типо дали по одной щеке нужно подставить другую. Так из нас кремль воспитывает рабов. Нормальный свободный человек не будет терпеть когда его бьют по морде.


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Сьогодні в зоні відведення!! від кулі снайпера загинула боєць зсу Никоненко.
Ще раз!!!в зоні розвення військ анонсової ЗЕ.
По Г+Г тиша-ні істерик чорноротої мусійчук ''йолкіматалкі ,де американські шанці'',ні полум'яних спічів сук-икспертів,нічого!!
Сдєлалі іх вмьєстьє ісчо рас?
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вот такие будут выборы от Зе Штайнмайера
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Пропагандисту Корчевникову не (!) запрещали въезд в Украину, - Госпогранслужба
Террористы НВФ "ЛНР" приговорили женщину к 14 годам тюрьмы за "государственную измену" - Цензор.НЕТ 7972Для ведущего телеканала "Россия-1" Бориса Корчевников, незаконно посещавшего оккупированный Крым, не было запрета на въезд в Украину.

Об этом "Укринформу" заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ."Демченко отметил, что Госпогранслужба не (!) владеет информацией о лицах, которые могут представлять угрозу нацбезопасности - такие данные поступают из других правоохранительных органов"
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Да они там каждого третьего будут в тюрьмы и лагеря сажать, Что вы еще ожидали от нацистов? Нужно освобождать дамбас и миллионы наших людей от росийских нацистов, а не вытаскивать по одному с помощью обменов. То же самое и в окупированном крыму.
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Пособник оккупантов РФ Недовес приехал в Киев "защищать столицу от радикалов". .Сепаратистка Татьяна Поп уже тоже в Киев ездит
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А почему об етом молчит кремлявская собачка Сайдик и все его ОБСЕ? Он только визжит что нужно дать воду, свет и пенсии тварям которые убивают, калечат и держат людей в подвалах?
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это не мыролюбно и за это заднику русня не заплатила.
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