 Терористи НВФ "ЛНР" засудили жінку до 14 років в'язниці за "державну зраду"

Про це повідомила так звана "Генпрокуратура "ЛНР", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
Жінку визнали винною в придбанні технічних засобів, призначених для шпигунства. Засуджена нібито збирала інформацію про "народну міліцію" "ЛНР", військові частини і керівництво силових структур.
"Слідство" заявило, що жінку завербувало управління Служби безпеки України в одній з областей.
Зараз засуджена на 14 років мешканка Луганської області вже перебуває в місці позбавлення волі.
Як би вона працювала на СБУ, то їй би 44 роки дали ці орки.
Можно было. Но мы же толерасты либеральные. Типо дали по одной щеке нужно подставить другую. Так из нас кремль воспитывает рабов. Нормальный свободный человек не будет терпеть когда его бьют по морде.
Ще раз!!!в зоні розвення військ анонсової ЗЕ.
По Г+Г тиша-ні істерик чорноротої мусійчук ''йолкіматалкі ,де американські шанці'',ні полум'яних спічів сук-икспертів,нічого!!
Сдєлалі іх вмьєстьє ісчо рас?
https://www.youtube.com/watch?v=ql0-ckJaOmk&fbclid=IwAR1MNlym2Ff6GEPFgKirea63G2P31qvinaOUhA-ABUlkWGdDwBKhKxuMp20&app=desktop
Для ведущего телеканала "Россия-1" Бориса Корчевников, незаконно посещавшего оккупированный Крым, не было запрета на въезд в Украину.
Об этом "Укринформу" заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ."Демченко отметил, что Госпогранслужба не (!) владеет информацией о лицах, которые могут представлять угрозу нацбезопасности - такие данные поступают из других правоохранительных органов"