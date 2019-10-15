 Віце-президент США Пенс терміново летить до Туреччини на переговори щодо Сирії

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство AFP, посилаючись на своє джерело.

"Пенс поїде до Туреччини впродовж 24 годин", - повідомило агентство в твіттері.

У Туреччині заступник президента США спробує домовитися про припинення вогню в північній Сирії, де Анкара проводить військову операцію проти сирійських курдів.

Як повідомляє агентство Reuters із посиланням на неназване джерело в адміністрації США, Сполучені Штати чинитимуть дипломатичний тиск на Туреччину і погрожуватимуть Анкарі додатковими санкціями, щоб переконати її припинити військовий наступ у північно-східній Сирії.

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