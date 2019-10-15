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Все про:Сирія (1360) Туреччина (935) Ердоган (270) Пенс (75)

 Віце-президент США Пенс терміново летить до Туреччини на переговори щодо Сирії

Віце-президент США Майкл Пенс вирушить до Туреччини "впродовж 24 годин".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство AFP, посилаючись на своє джерело.

"Пенс поїде до Туреччини впродовж 24 годин", - повідомило агентство в твіттері.

У Туреччині заступник президента США спробує домовитися про припинення вогню в північній Сирії, де Анкара проводить військову операцію проти сирійських курдів.

Як повідомляє агентство Reuters із посиланням на неназване джерело в адміністрації США, Сполучені Штати чинитимуть дипломатичний тиск на Туреччину і погрожуватимуть Анкарі додатковими санкціями, щоб переконати її припинити військовий наступ у північно-східній Сирії.

Читайте також: Туреччина продовжить операцію в Сирії незважаючи на санкції США, - Ердоган

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154059
 
 
 Топ коментарі
 
Пиндоссы у россиян, а у украинцев США друзья.
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Пенс летит в Турцию,что бы пожать случайно руку поклонской...
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И шо? Тут же открутили унитазы и стырили телики? Это грязная кацапня может. Дикие люди из Лаптерейха...
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Курды это ошибка Обамы, а не Трампа. Почему Донни должен за нее отвечать.
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"Стратегічні партнери" України драпають від могутньой Османської імперії. Султан Ердоган приймає поклони від вассала Пенса. Покер в ауті, нарди набирають обороти.
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да, нє.. трампушка опять принял неправильное решение и отвел американских военных ..
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Рыжий шо то там вчера кудахтал про санкции против Турции..Главное шо против Рашки оно санкций не хочет...
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Ну да, едет... Санкции... А на бажзе инджерлик в турции лежит некое количество ядерных зарядов США... И второй год не могут америкацы договориться с турками о вывозе... Вот так и становятся ядерной державой))) (стеб) ну да, понятно что турки при всем желании использовать их не смогут, но оружейный то плутоний то ж на многое может сгодиться.

а курды пять лет назад пытались договориться с ассадом об независимом государстве на территории сирии. им предложили автономию, они отказались и решили договориться с сша. результат на лицо. как только сша стало не выгодно, все обещания в унитаз.
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Каким боком американцы к Сирии, если они оттуда сбежали, там турки с кацапами будут расгребать дерьмо, или воевать друг с другом начнут, вот будет весело
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Вообще-то туда США входили для защиты гражданских от асада-твари
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Ну и типа всех защитили и победили и ушли с гордо поднятой головой
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Ну так трампон и представил - ИГ разбито, там зашибись, пора дамой.
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Да, трампон ради очередных выборов готов сдаться варварам, но бабки сберечь. А со стороны это выглядит как Великую Америку говном мажут и КНДР-пончик, и иранские ********, и теперь турок эрдо-гандон, и сирийский асад, которого трампик когда-то назвал тварью.
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Американцы "кинули" курдов.... "Кинут" и украинцев....
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Украинцы не курды - так, что что есть американцы, что нет - пилюлей получите..
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Одни приказали Порошенке, бросит Украину под рашу, чтобы ввести никчёмные санкции. Тут не стоит вопрос, кинули не кинули-просто использовали. А деньги на войнушку будут подбрасывать до конца. А как война закончится, введут санкции против Украины.
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Трамп пам пам чудит , бездарь международной политики .Качественно вылизывает промежность ***** !
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ага, американский президент лижет задницу пуйлу... учитесь как надо управлять америкой.)))тебя послушать так это пуйло половину американской элиты нагнул... как то слишком круто для утырка... или ты все ж касабчег?
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Йшло й об1сралось , француз сраний .чи малорос ?
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