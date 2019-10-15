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 Столтенберг відвідає Україну 30-31 жовтня, - Кулеба

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ відвідає Україну на чолі північноатлантичної ради НАТО 30-31 жовтня.

Про це на брифінгу у Києві повідомив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Представники Альянсу мають намір відвідати Одесу та Київ.

"Візит в Одесу буде невипадковим. Це політичний сигнал підтримки Військово-морських сил України і також це сигнал про ту велику увагу, яку приділяє Альянс ситуації в Чорному морі", – зазначив він.

Після цього делегація НАТО вирушить до Києва, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим та прем’єр-міністром

Також у перший день делегація з Брюсселя прибуде в Одесу, де зустрінеться з кадетами, відвідає кораблі і ознайомиться з актуальною військовою ситуацією в Україні. Для Північноатлантичної ради будуть проведені спеціальні брифінги за участю міністра оборони і Кулеби.

"Ми надамо нашим партнерам максимально розгорнуту інформацію, тому що між нами існує достатній рівень довіри, щоб бути максимально відвертими, про те, що відбувається", - зазначив він.

Після цього представники делегації вирушать до Києва, де зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським, з головою Верховної ради, з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

Візит завершить засідання комісії щодо євроінтеграції України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що представники керівного органу НАТО - Північноатлантичної ради планують відвідати Україну, зокрема Одесу і Київ, 30-31 жовтня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154058
 
 
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будет униженно клянчить грошей, просить военную помощь и дополнительных санкций против рашки
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санкции против рашки не может бить унизительными по определению, они только на пользу лишнехромосомам - так что всё на пользу и можно и добавки им давать.
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ну всё верно, ведь писали же здесь - Украину никто не отдаст на растерзание и это больше сигнал зебилу и его кретинам а остальным, за всё придётся платить и дорого, увы, но это же прикольно.
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Повестку уклонисту Зеле в армию НАТО привезет, тут уж не откупится...
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По приглашению петра лексеича!
Дякуємо!
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