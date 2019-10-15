 Зеленський пропонує дворічний мораторій на перевірки фізосіб-підприємців

Таким чином Зеленський відреагував на протести підприємців проти обов'язкового введення касових апаратів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

"Глава держави доручив ввести мораторій на перевірки ФОП на два роки - для всіх категорій, крім "ризикових", на зразок ювелірного бізнесу. ... Президент також виступив за те, щоб упродовж першого року дії закону відповідальність за неправильне ведення звітів була пом'якшена" , - сказано в повідомленні.

За словами заступника голови ОП Юлії Ковалів, протести викликані в основному поганою поінформованістю підприємців і навмисними маніпуляціями.

Вона пояснила, що електронні чеки для ФОП вводяться тільки з 2021 року. "Тому ті, хто лякають малих підприємців штрафами за невидачу електронного чека вже з нового року, просто вводять людей в оману або відверто маніпулюють", - підкреслила Ковалів.

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Крім того, підприємцям не потрібно буде купувати дорогі касові апарати, досить буде поставити на телефон безкоштовний додаток. Його ДФС повинна з 1 січня 2020 року надати для тестування всім охочим.

"ФОПам фактично гарантована незмінність умов ведення бізнесу", - підсумувала Ковалів.