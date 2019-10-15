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Все про:Зеленський (3252) мораторій (59) підприємці (126) перевірка (372) Ковалів Юлія (4)

 Зеленський пропонує дворічний мораторій на перевірки фізосіб-підприємців

Президент України Володимир Зеленський ініціював введення дворічної заборони на перевірки фізичних осіб-підприємців. Перевіряти можна буде тільки ФОП "ризикових" категорій, наприклад, ювелірів.

Таким чином Зеленський відреагував на протести підприємців проти обов'язкового введення касових апаратів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

"Глава держави доручив ввести мораторій на перевірки ФОП на два роки - для всіх категорій, крім "ризикових", на зразок ювелірного бізнесу. ... Президент також виступив за те, щоб упродовж першого року дії закону відповідальність за неправильне ведення звітів була пом'якшена" , - сказано в повідомленні.

За словами заступника голови ОП Юлії Ковалів, протести викликані в основному поганою поінформованістю підприємців і навмисними маніпуляціями.

Вона пояснила, що електронні чеки для ФОП вводяться тільки з 2021 року. "Тому ті, хто лякають малих підприємців штрафами за невидачу електронного чека вже з нового року, просто вводять людей в оману або відверто маніпулюють", - підкреслила Ковалів.

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Крім того, підприємцям не потрібно буде купувати дорогі касові апарати, досить буде поставити на телефон безкоштовний додаток. Його ДФС повинна з 1 січня 2020 року надати для тестування всім охочим.

"ФОПам фактично гарантована незмінність умов ведення бізнесу", - підсумувала Ковалів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154057
 
   
 Топ коментарі
 
Бггг) зешобла опять за нос пытается водить
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Это так Зе-президент отплатил Золотому веку, который нанимал его для рекламы Зеленский предлагает двухлетний мораторий на проверки физлиц-предпринимателей - Цензор.НЕТ 9250
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Бггг) зешобла опять за нос пытается водить
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Это так Зе-президент отплатил Золотому веку, который нанимал его для рекламы Зеленский предлагает двухлетний мораторий на проверки физлиц-предпринимателей - Цензор.НЕТ 9250
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"Вам сколько не плати, всё равно воровать будете".

Йохохо...
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Якийсь Зє в нас шатун. Звідки вітер повіє.... Ох і мастєр-ломастєр.
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Малорос не розхитуйте пiанiно, кришка може впасти на обрізаний.
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бо немае "сценария"...хто ж знав шо така халепа буде...?!
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Зрада! Это ФОПов могут проверять только через 2 года, вот если бы через 200 лет. Но они все поголовно очень честные.
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Главное шоб Беню, Медведчука , Новинского , и Бениных партнёров не проверяли...вообще никогда. А ФОПы то такое.. ЗЕкоманда над этим работает.
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Может Камертону сказали,что у Ахметова все на ФОПа оформлено? А мы тут над ним издеваемся Зеленский предлагает двухлетний мораторий на проверки физлиц-предпринимателей - Цензор.НЕТ 8898
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"ФОПам фактически гарантирована неизменность условий ведения бизнеса", - подытожила Ковалив.

Это поразительная логика от ЗЕбилов. Слушайте если будет неизменость условий ведения бизнеса то вопрос - а зачем вы тогда это вообще делаете, если ничего не поменяеца?? типа сами себе работу создаёте, видимость движухи??
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зато сколько шума....!!! и так заметьте-во всём...))) "Квартал-95" просто "отдыхает"... Зеленский предлагает двухлетний мораторий на проверки физлиц-предпринимателей - Цензор.НЕТ 7897
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Судячи з того, що Беня програв суд в Британії щодо махінацій в Приватбанку, барига номер 1 в Україні саме і є - Моніка ЗЄленські)
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Слухай, гнойний тарган, чому ти такий незадоволений життям?
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Тому що малорос Моніка дітьми прикривається, як щитом, сволота.
Останній раз сказало, що йому ніколи, бо до дітей поспішає, а саме, задравши хвоста, побігло з Лєнкою хворого на голову сайєнтолога Тома Круза про епізодичну роль у Голлівуді благати.
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Глупость не лечится . Шулерство власти налицо. Закон будет действовать с 2021 , а ближайшие два года мараторий на проверки )))
И самое главное , что все свели к стоимости кассового , как будто в этом причина .
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Тадам!
Завтра Верховний Суд розглядатиме касаційну скаргу власника приватизованої службової квартири Каська проти ГПУ, де працює заступником Генпрокурора той самий Касько Зеленский предлагает двухлетний мораторий на проверки физлиц-предпринимателей - Цензор.НЕТ 2505

Зеленский предлагает двухлетний мораторий на проверки физлиц-предпринимателей - Цензор.НЕТ 4856
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Бедные ЗЕбилы они бы и рады щас про Луценко поорать..но блин как же его сюда приплести теперь?? Може удасца Порошенко сюда примазать, посмотрим..
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А істерика антикорупціонерів чутна? Гудуть? Трусєля під ГПУ вже натягнули? Зеленский предлагает двухлетний мораторий на проверки физлиц-предпринимателей - Цензор.НЕТ 483
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тут "пострадает" Кучма...это он ввел этот "единый податок"...
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Ник конечно у тебя после бодуна писался.
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И что как при Потрошенко Мальдивском СБУ и налоговая кошмарить не будут? ********* так не оставит он проведет акцию "Нет капитуляции перед мелкими буржуями, свободу олигархам и монополистам!"
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У Дніпрі минулої п'ятниці ринок Озерка був закритий. Люди злякалися перевірок від режиму Моніки на касові апарати.
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ну.. успокоили ФОПов типа.. что им осталось работать всего год как то.. ))
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громада-а вам этот момент не напоминает ситуацию с "хвормулойШтанмаера"...? Зеленский предлагает двухлетний мораторий на проверки физлиц-предпринимателей - Цензор.НЕТ 1654 мягко стелят...но шо-то мало верится... Зеленский предлагает двухлетний мораторий на проверки физлиц-предпринимателей - Цензор.НЕТ 6309
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Падение рейтинга серьезное и в ход пошли козыри - "евробляхерам" тоже на два года отсрочат штрафы? Зеленский предлагает двухлетний мораторий на проверки физлиц-предпринимателей - Цензор.НЕТ 207
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Я вот не понимаю.. почему за эти пол года как Зеленский у власти нет законопроектов, которые бы щимили олигархов??? наоборот для них даётся зеленый свет..
а все законы драконовские вводятся только против простого народа
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тю...чудне запитання...бо фактично державою керує бєня-олігарх та ще й крадій, зєлєЧМОніка під контролем його пса богдана майже цілодобово...То вінщо, проти самого себе буде закони писати?
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Он же слуга народа поэтому щемить будет народ
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не по пацански ...тут дал слово душить КАЗЛОВ ...а тут забрал ...
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Нууу, собсно казлов, за него голосовавших, и душит. Шо не так?😂
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Кароче ясно..Есть ещё время для закрытия и ликвидации ФОПа. А там в отстатке только Беня только Медвдечук, только крупный олигархат. Слава ЗЕкоманде!
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да, вообще никого проверять не надо и не два года, а десять лет, и тогда экономика попрет, а зеля будет великим отцом нации, после св. пети конечно
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Поддержку малого бизнеса уже обещал. А у фопов жопа болит от такой, поддержки,,
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Если два года запрет на проверки,завтра регистрируюсь ФОПом на два года.ЗАЖИВУ,нет проверок и пошли ЗЕленые подальше
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С налоговой прийдут с проверкой и скажут,что без соответствующего ведомственного приказа не могут прекратить проверки,а высказывания Камертона такими не являются
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да это чушь для лохов зеленский озвучил..
проверок ТИПА не будет запланированных... но их по факту и так не было т.к. фопы ранее никому не интересны были...
а теперь если на тебя настучали, то проверка обязана быть
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Когда алигархов щемить начнете? А то поклоннички случайно совсем забыли об этом сладком обещании зекомандора?
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Не для того олигархи с помощью своих телеканалов завели в сенат привели к власти обезьяну, чтобы она их щемила
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В 2014 году Яценюк поступил аналогично, с целью сохранить свой падающий рейтинг, ввел мораторий на проверки мелких предпринимателей. В итоге через 1,5 года в прессе и СМИ впервые появились сообщения о массовых пищевых отравлениях граждан Украины. Нет проверок - нет ответственности - нет качества ни в продукции ни в изделиях (особенно в пищевой, фармацевтической и химической промышленности).

Ждем экологического *******, некачественных продуктов питания и простроченных лекарств.
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впервые? баран, травились всегда, даже при совке. сеня спасал рухнувшую экономику
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Учи матчасть БАРАН
https://dt.ua/HEALTH/proekti-i-prozhekti-gromadskogo-zdorov-ya-_.html
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что ты мне тычешь хрень разную? на россию24 еще дай ссылку)))
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Это не херня, это одно из самых уважаемых и не заангажированных аналитических изданий в Украине. "Зеркало недели". Советую регулярно читать как в электронном так и в печатном вариантах - полезно для общего развития. Цензор освещает не больше 50% событий информационном плане.
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не понял, а кто мне будет платить 200% от фальшивого чека?))) зеля ты совсем утонул в популизме))) вот что значит хотеть всем угодить
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Пипец ювелирам. И так всю ювелирку из Азии завозят , а теперь оставшихся производителей добьют .
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Зеленский предлагает двухлетний мораторий на проверки физлиц-предпринимателей/Ну прямо зайчики пушистые: Украина не согласится на федерализацию ради мира на Донбассе, - Пристайко/ Гончарук побывал на ветеранской вечеринке/ Хочу публично извиниться перед всеми участниками акции "Нет капитуляции", Арахамия/ Все эти цимесы означают что продажа земли не за горами.
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Зачем вы так )))? Сначала дефолт ,а уже потом продажа земли . Так Бене будет удобней .
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до відома зєлєйоббіков: коли Порох став президентом, в казні, що обікрав ЗЕК зі своєю бандою, залишалося чуть більше 108 тис. грн.!!!! Це на все про все!!! На зарплатню, пенсії, армію.....-на всю державу!!!А на свій ганьбамарафон зєлєЧМОніки витратили (увага!!!) більше 130 000 грн!!!!!!!!!!!!!!На гамбургери, напої, каву, різні там викабеники, що потім масово викидали на смітник!!! Люди, розплющіть очі!!!
далі цитата, щоб не подумали, що брешу: "
***Стало відомо, скільки грошей було витрачено на їжу для учасників під час прес-марафону президента України Володимира Зеленського в Києві в четвер, 10 жовтня.
Про це повідомляє "Обозреватель", який публікує фото документів з відповідним кошторисом.
Якщо говорити про конкретні цифри, то на їжу витратили понад 130 тисяч гривень. Зокрема, сніданок, який складався з десертного, основного і хлібного столів, а також напоїв, обійшовся в 68 278 гривень.
А на обід, який включав закуски, салати, гарячі закуски, основні страви, хліб і напої, витратили 61845 гривень.
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Всё правильно, молодец. А какао-боты - кацапские прислужники.
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нет. я не потерянная и не наглухо. а ты и потерянная, и наглухо.
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а ещё интересно-а мараторий на дерибан земли тоже будет...? на 2 года... Зеленський пропонує дворічний мораторій на перевірки фізосіб-підприємців - Цензор.НЕТ 8931
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Потом по КОРРУПЦИИ будет подобное...Президент Украины Владимир Зеленский инициировал введение двухлетнего запрета на проверки коррупционеров всех уровней. Проверять можно будет только коррупционеров "рисковых" категорий, например, политоппонентов и "Др." Зеленський пропонує дворічний мораторій на перевірки фізосіб-підприємців - Цензор.НЕТ 6650 Источник: https://censor.net.ua/n3154057
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Сначала забрать все, а потом дать кусочек, и тебе уже будут петь дифирамбы. А то, что мораторий кончится через два года - это так, фигня... Насколько суровые в Украине законы, настолько они необязательны к исполнению.
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