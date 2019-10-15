 Зеленський пропонує дворічний мораторій на перевірки фізосіб-підприємців

Таким чином Зеленський відреагував на протести підприємців проти обов'язкового введення касових апаратів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.
"Глава держави доручив ввести мораторій на перевірки ФОП на два роки - для всіх категорій, крім "ризикових", на зразок ювелірного бізнесу. ... Президент також виступив за те, щоб упродовж першого року дії закону відповідальність за неправильне ведення звітів була пом'якшена" , - сказано в повідомленні.
За словами заступника голови ОП Юлії Ковалів, протести викликані в основному поганою поінформованістю підприємців і навмисними маніпуляціями.
Вона пояснила, що електронні чеки для ФОП вводяться тільки з 2021 року. "Тому ті, хто лякають малих підприємців штрафами за невидачу електронного чека вже з нового року, просто вводять людей в оману або відверто маніпулюють", - підкреслила Ковалів.
Крім того, підприємцям не потрібно буде купувати дорогі касові апарати, досить буде поставити на телефон безкоштовний додаток. Його ДФС повинна з 1 січня 2020 року надати для тестування всім охочим.
"ФОПам фактично гарантована незмінність умов ведення бізнесу", - підсумувала Ковалів.
Йохохо...
Идея хорошая...
Это поразительная логика от ЗЕбилов. Слушайте если будет неизменость условий ведения бизнеса то вопрос - а зачем вы тогда это вообще делаете, если ничего не поменяеца?? типа сами себе работу создаёте, видимость движухи??
Останній раз сказало, що йому ніколи, бо до дітей поспішає, а саме, задравши хвоста, побігло з Лєнкою хворого на голову сайєнтолога Тома Круза про епізодичну роль у Голлівуді благати.
И самое главное , что все свели к стоимости кассового , как будто в этом причина .
Завтра Верховний Суд розглядатиме касаційну скаргу власника приватизованої службової квартири Каська проти ГПУ, де працює заступником Генпрокурора той самий Касько
а все законы драконовские вводятся только против простого народа
проверок ТИПА не будет запланированных... но их по факту и так не было т.к. фопы ранее никому не интересны были...
а теперь если на тебя настучали, то проверка обязана быть
завели в сенатпривели к власти обезьяну, чтобы она их щемила
Ждем экологического *******, некачественных продуктов питания и простроченных лекарств.
https://dt.ua/HEALTH/proekti-i-prozhekti-gromadskogo-zdorov-ya-_.html
далі цитата, щоб не подумали, що брешу: "
***Стало відомо, скільки грошей було витрачено на їжу для учасників під час прес-марафону президента України Володимира Зеленського в Києві в четвер, 10 жовтня.
Про це повідомляє "Обозреватель", який публікує фото документів з відповідним кошторисом.
Якщо говорити про конкретні цифри, то на їжу витратили понад 130 тисяч гривень. Зокрема, сніданок, який складався з десертного, основного і хлібного столів, а також напоїв, обійшовся в 68 278 гривень.
А на обід, який включав закуски, салати, гарячі закуски, основні страви, хліб і напої, витратили 61845 гривень.