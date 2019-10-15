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 Економіка
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 Замість обов'язкового впровадження касових апаратів можна було розробити програмне забезпечення, - підприємці

Законопроєкти щодо обов’язкового використання РРО (касових апаратів) та посилення покарання за невидачу чеків малим і середнім бізнесом, які ухвалені монобільшістю, призведуть до збільшення соціальної напруги і закриття великої частини підприємств на спрощеній системі оподаткування.

На цьому наголосила під час круглого столу підприємців з депутатами від "Європейської Солідарності" народний депутат Ніна Южаніна, повідомили Цензор.НЕТ в пресслужбі політсили.

"Якби ми відправили закон на повторне друге читання, то можна було б забезпечити поступове впровадження РРО і забезпечити якісний тест програмного забезпечення та можливість його використання в місцях здійснення підприємницької діяльності", – зазначила вона.

Парламентар наголосила на високих ризиках того, що підприємці не впораються з фінансовим та фіскальним тиском, який буде після впровадження закону. А також зазначила, що можливість отримати компенсацію вартості товару за невірний чек або за його відсутність, може призвести до завідомо неправдивих повідомлень про такі факти з метою наживи. "Ми єдина країна в світі де розвивається "стукачество" за невидачу чеків або їх невідповідності. Людина яка буде повідомляти про порушення буде отримувати 100-150% вартості покупки. Це призведе до хаосу".

Голова Черкаської міської профспілки підприємців і працівників торгівлі, громадського харчування та послуг Леонід Запорожець наголосив на тому, що на сьогодні влада не проявляє реакції на вимоги мітингувальників і не звертає увагу на те, що приблизно 50% підприємців або підуть "в тінь" або взагалі припинять підприємницьку діяльність. "Підприємці сподівались, що влада під їм на зустріч, але це не так. До мітингувальників ніхто не виходить", – сказав він.

Читайте також: "Європейська Солідарність" закликала підприємців вимагати від депутатів скасувати закони про касові апарати

Голова правління ГО "Самозахист підприємців" Бобровинський Віктор звернув увагу на те, що обов’язкове впровадження РРО призведе до того, що підприємство, яке виготовляє та обслуговує касові апарати отримає значний прибуток і воно, як монополіст імовірно зацікавлене у впровадженні даного закону.

"Цей закон спрямований на збагачення когось. Замість касових апаратів можна розробити безкоштовне програмне забезпечення і тоді можна говорити про обов’язковість касових апаратів", – зауважив Віктор Бобровинський.

Народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко наголосив, що влада сьогодні тисне на тих кому потрібен захист і підтримка, адже саме малий бізнес не тільки забезпечує себе і свої родини, а й створює робочі місця для інших громадян держави.

"Доведеться пояснювати владі, що є широке не задоволення, що люди виступили на захист своїх інтересів і таким чином вони висловлюють свою незгоду", – підкреслив він.

Також читайте: Представники малого і середнього бізнесу починають збір підписів проти закону про обов'язкове використання касових апаратів

Представник ГО "ДІЙ" Горний Олександр зазначив, що на сьогодні в країні війна і підприємці, які стали опорою для армії у тяжкі часи будуть так само активно відстоювати власні права.

"Якщо президент підпише цей закон, то ми наголошуємо, що в нас є великий досвід боротьби з владою. Якщо нас не зрозуміють і не почують, то в нас є такий механізм як громадянський спротив. Але для нас загадка навіщо в країні, де 6 років війна, влаштовувати розбрат і провокувати конфлікти", – сказав він.

Представник ГО "Міська спілка підприємців "Ніка" Бовкун Павло звернув увагу на те, що за умови впровадження норми закону про кеш-бек за повідомлення про "непробитий" чек або невірну суму в чеку деякі люди можуть використовувати це, як своєрідний бізнес.

"В таких умовах можна просто займатись своєрідним бізнесом і ходити скаржитись в податкову, замість того, щоб чесно працювати. Я закликаю президента дослухатись до підприємців і надати їм можливість працювати", – зазначив підприємець.

Політолог Сергій Таран акцентував на тому, що в демократичній країні дуже важливо забезпечувати можливість для захисту громадянами своїх прав. У випадку з малим і середнім бізнесом вони не просто працюють для отримання прибутку, а й для захисту демократичних принципів та цінностей. Також він закликав підприємців співпрацювати з народними депутатами, як від опозиції, так і від влади.

Замість обовязкового впровадження касових апаратів можна було розробити програмне забезпечення, - підприємці 01
Замість обовязкового впровадження касових апаратів можна було розробити програмне забезпечення, - підприємці 02
Замість обовязкового впровадження касових апаратів можна було розробити програмне забезпечення, - підприємці 03

Замість обовязкового впровадження касових апаратів можна було розробити програмне забезпечення, - підприємці 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154056
 
   
 Топ коментарі
 
В ПЕСе, бывшем бепепе, за 5 лет вместо кассовых аппаратов, программного обеспечения и увеличения ренты для Ахметова разработали другие, очень "полезные" рехформы - например повышение коммуналки в разы, причем абсолютно для всех.
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Можно было просто разработать нормальный закон, чтобы было невозможно крупное предприятие дробить на ФОПы. Не спешить и сделать нормально. А не таким макаром, как лечить головную боль гильотиной.
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Я ФОП из районного центра. Практически все что заработал, отдаю на налоги, зарплату, ежемесячные "добровольные" отчисления пожарникам, регулярно плачу штрафы, плачу мзду в налоговюу, милицию, горсовет, плачу за отопление, электричество, воду, канализацию и т.д. Остается минимум. Каждый год налоги повышаются, выручка падает. С нового года вырастает минималка. Что бы оставаться на плаву, уволю двоих человек. Пробую работать в тени. Лучше. В перспективе полностью перейду в тень. Кстати от государства за время независимости не получил ни копейки. Все время только платил. Да пошли они все...
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А что есть еще предприниматели которые хотят по честному работать с шулерами коломойши? Наивность или идиотизм?
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они доиграются-что снова вовсю расцветёт "чёрный" рынок и болшинство ФОПов просто уйдут в "тень"...Зе прямо как Дон Кихот..
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а вот это голимый популизм уже от пороха, та же южанина не знала как поступать с фопами а сейчас прозрела
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просто там 90% рады вело бизнес фопами.... да и сейчас %40
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в раде пользуются оффшорами, фопы это мелко для них))
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Пройшло майже пів року:
- жодної реформи (немає навіть обговорення якихось реформ);
- жодної соціальної програми типу бейбібоксів чи ФАП;
- жодного збільшення соц. стандартів (навпаки тотальне скорочення);
- жодного кроку в сторону ЄС і НАТО;
- жодного успіху на міжн. арені.
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Сразу после нового года планируется полное ФАП и ФП. Весна-начало июня- сельские АЗПСМ.Несколько десятков тысяч медработников пополнят ряды заробитчан.
Радует что эпоха бедности закончилась и украинцы смогут лечиться за границей- в Германии, Израиле.
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Врете все:
1. Реформа Кассового Аппарата
2. Реформа Формулы Штай..
.3. Реформа Приватбанка (переноситься/ожидается).
4. Реформа Внешнеполитических Монико-отношений.
5. Реформа РНБО (из последнего).
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петемоника она такая - оно сперло все от мвф Замість обов'язкового впровадження касових апаратів можна було розробити програмне забезпечення, - підприємці - Цензор.НЕТ 500
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Я обещаю что будут обещать! (с) Зе. А тебе что не понравилось недавнее 14-часовое шоу с журналистами? Если мало команда Зе скоро сделает новое шоу. Тогда точно эпоха бедности закончится, и жить станет лучше.
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як на мене влада буде тепер казати-"треба почекати"...
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А из-за этого и рейтинг у Зе падает. Ну им же пофиг на ФОПов среди которых большинство обычные люди, а не фейковые ФОПы от крупных сетевиков. Главное же что у Коломойского всё хорошо, правда ведь Зе команда?
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Неправильное написание, правильно "зекоМанда"
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ФОПы, что ты вы мало платите мне налогов

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теперь -gordonua.com/news/money/zrada-otmenyaetsya-socseti-obsuzhdayut-pobedu-apellyacii-privatbanka-v-londonskom-sude-u-kolomoyskogo-i-b
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У Бени очень мнгого раздроблено на ФОПов. Те-же Буковель и вся сеть АЗС.
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обрали собі "матроса железняка" а зараз бідкаються)
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***** - если южанина с кемто договаривается - я бы на их месте свалил быстро от нее - верить этой тетке -- себя не уважать
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А шо не так? Евробляхеров через куй кинула, но ЗеБеня ничо против не имеет. Он ведь новые правила растаможки не ввёл? Или я шото пропустил?😕
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пропустил образование - за облизыванием своего рошенского величестива Замість обов'язкового впровадження касових апаратів можна було розробити програмне забезпечення, - підприємці - Цензор.НЕТ 3365 Замість обов'язкового впровадження касових апаратів можна було розробити програмне забезпечення, - підприємці - Цензор.НЕТ 3365 Замість обов'язкового впровадження касових апаратів можна було розробити програмне забезпечення, - підприємці - Цензор.НЕТ 3365 Замість обов'язкового впровадження касових апаратів можна було розробити програмне забезпечення, - підприємці - Цензор.НЕТ 3365
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Як було Касові апарати: плати за обслугу 30 баксів, тримай бугалтера, рахунок в банку - плати за обслугу банку, провтикав десь запис в касовій книзі - штрафи драконівські, зняти готівку з банку - тільки на з/п... Спростіть законодавство на загальній системі, перевірте супермаркети і великі мережі ресторанів і т.д. на предмет ФоПів, бо навіть якщо введете РРО, то ті з ким хочете боротися - зїдуть, а дістанеться дрібним, а в них і так субсидій немає...
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В Беларуси было точно также-и все предпринематели кричали,что разоряться ,чтт придется закрывать бизнес-однако,никто не закрылся.Если эти господа обьяснят мне,почему врач,учитель и прочий госслужащий платит налоги,то почему они должны не платить??
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и это же так очевидно...но "СН" простых путей не ищут...
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НнА че так развоновались??? Придется платить налоги??
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знаете-было бы не так обидно...НО те кто ворует тысячи и милионы гривен-ни черта в казну не платят...и им это сходит с рук...!!!то чего малые предприниматели должны только своим горбом тащить бюджет страны...?!
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Плачь горе барыг с оборотом мимо кассы.
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никакого программного обеспечения - только возврат к счетам и подсчетам в столбик, кассовые аппараты -це 19 век
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судя по истории с "Приватбанком" есть идея-может предпринимателям Украины подать коллективный иск в Британский Суд...? там вопрос решат быстро и без "интересных" моментов... Замість обов'язкового впровадження касових апаратів можна було розробити програмне забезпечення, - підприємці - Цензор.НЕТ 3608
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и вообще всем судится в лондоне
пусть наши муды купаются в заносах от гепы-допы )))
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Если ты честный, почему боишься кассового аппарата?
Порохоботы, где ваши доводы?
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Эмм. Если вы честные, нафига при пете евроблях натянули? И хороводы под администрацией водили? Где ваши отмазки, зебенята?
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По всей Европе стоят кассовые аппараты. А Украина хочет в Европу, что мы такие беспомощные
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твари
гончарук заявил о наличии такого программного обеспечения для смартфонов уже месяц назад
оно есть у налоговой и позволяет мелкому бизнесу не покупать кассовый аппарат
но эти твари (порошенки) делают вид что именно они придумали эту идею
евросолидарность это дешевые мрази, ради власти готовые нагло врать и сеять смуту в стране где идет война
твари
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На заборе тоже многое пишут. Не всегда оказывается правдой.
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это точно - почти все что написано в защиту пороха - написано на заборе
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Новая программа от зеБЕНИ-ставится всем сама на телефон-о том, что вы взяли кредит у бени на мульён. Конец эпохи бедности-впереди эпоха нищенствования
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