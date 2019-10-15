 Яневський подав до суду через скандал Мендель з журналістами. ДОКУМЕНТ

Про це Яневський повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Розпочав тиждень з доброї справи - подав позов до суду на бездіяльність слідчого по кейсу "дєвочка" Мендель vs журналісти. Ніяка вона не "дєвочка", а посадова особа. Але про це пізніше. Сьогодні про те, що цього кейсу і могло не бути, якби а) "дєвочка" не розпускала руки б) її шеф зняв би слухавку і перепросив би журналістів, адже "корони" на голові, за його словами, він не має. До слова, я також. Ну, ви розумієте...." - написав Яневський.
Про те, що він подав на Мендель заяву в поліцію, стало відомо 7 жовтня. Відтоді, як зазначено в заяві до суду, Яневського не повідомили про початок досудового розслідування.
Нагадаємо, речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за допомогою фізичного впливу перешкоджала журналістові Сергію Андрушку поставити запитання главі держави. Сама Мендель стверджує, що журналіст намагався потрапити в "особистий простір" президента, що створювало загрозу безпеці глави держави.
Пізніше було опубліковано відео ще одного інциденту, під час якого речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель відтягує від глави держави журналіста Крістофера Міллера, який намагався поставити йому запитання. Міллер спростував її слова про те, що пресслужби в США працюють подібним чином, заявивши, що Офіс Зеленського часто поводиться в такий спосіб із журналістами незалежних ЗМІ, коли ті намагаються поставити запитання, які Офіс розцінює як критичні щодо Зеленського або його команди. Глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко закликав Мендель і Офіс президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів.
Ты не из Рашки часом?
от тепер дивись - не обляпайся
Таке може робити тільки *****.
Это что ,наказание тем кто вздумал майданить? Натравить тех кому урежут на тех кто против капитуляции?То есть руками своего лохтората наказать непокорных? Сволочи!
Пристайко пригрозив українцям урізанням зарплат і пенсій через "формулу Штайнмаєра"
Знову Труба відзначився.
тебе немцы таки наваляли,халявщица ?
подожди,они с тебя еще не только побои снимут...
Так вот, мне глубоко насрать, и на зебилов, и на порохоботов!
А вот на счёт того, какой президент лучше, то скажу так:
Тот - реальный предатель украинского народа...
Этот - ещё ничего не сделал, чтобы его куда-то определить!!!
Вас там декілька, і обидва на всю голову пришелепкуваті
Маленький ты ещё...
Здесь взрослые дяди разговаривают...
Хватает и того, что некоторые дебилы вмешиваются...
Я не на стороне ни Мендель, ни Зе...
Но - Андрушко - не журналист а проф.провокатор, прикрывающийся корочкой журналиста.
Гавно одним словом.
И этот ушлёпок вылез из нафталина чтобы пиарится?
Журнашлюхи - если б вы делом занимались - к власти бы не приходили ушлёпки...
тьфу, срань...
раньше здесь можно было почитать мнение людей - кто что думает.
а сейчас одна обоссанная ботоферма здесь пасётся. Людей - единицы...
Вот вам и ответ о "непродажной журналистике".
Шминдель слуга народа ? Изволь служить.