 Яневський подав до суду через скандал Мендель з журналістами. ДОКУМЕНТ

Про це Яневський повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Розпочав тиждень з доброї справи - подав позов до суду на бездіяльність слідчого по кейсу "дєвочка" Мендель vs журналісти. Ніяка вона не "дєвочка", а посадова особа. Але про це пізніше. Сьогодні про те, що цього кейсу і могло не бути, якби а) "дєвочка" не розпускала руки б) її шеф зняв би слухавку і перепросив би журналістів, адже "корони" на голові, за його словами, він не має. До слова, я також. Ну, ви розумієте...." - написав Яневський.

Про те, що він подав на Мендель заяву в поліцію, стало відомо 7 жовтня. Відтоді, як зазначено в заяві до суду, Яневського не повідомили про початок досудового розслідування.

Нагадаємо, речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за допомогою фізичного впливу перешкоджала журналістові Сергію Андрушку поставити запитання главі держави. Сама Мендель стверджує, що журналіст намагався потрапити в "особистий простір" президента, що створювало загрозу безпеці глави держави.

Пізніше було опубліковано відео ще одного інциденту, під час якого речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель відтягує від глави держави журналіста Крістофера Міллера, який намагався поставити йому запитання. Міллер спростував її слова про те, що пресслужби в США працюють подібним чином, заявивши, що Офіс Зеленського часто поводиться в такий спосіб із журналістами незалежних ЗМІ, коли ті намагаються поставити запитання, які Офіс розцінює як критичні щодо Зеленського або його команди. Глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко закликав Мендель і Офіс президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів.

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