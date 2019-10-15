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 Суспільство
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Все про:журналістика (882) Нацполіція (8346) суд (5597) Мендель (44)

 Яневський подав до суду через скандал Мендель з журналістами. ДОКУМЕНТ

Журналіст Данило Яневський подав до суду скаргу на слідчого, який відмовляється розглядати його заяву про протидію журналістській діяльності з боку речниці глави держави Юлії Мендель.

Про це Яневський повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Розпочав тиждень з доброї справи - подав позов до суду на бездіяльність слідчого по кейсу "дєвочка" Мендель vs журналісти. Ніяка вона не "дєвочка", а посадова особа. Але про це пізніше. Сьогодні про те, що цього кейсу і могло не бути, якби а) "дєвочка" не розпускала руки б) її шеф зняв би слухавку і перепросив би журналістів, адже "корони" на голові, за його словами, він не має. До слова, я також. Ну, ви розумієте...." - написав Яневський.

Про те, що він подав на Мендель заяву в поліцію, стало відомо 7 жовтня. Відтоді, як зазначено в заяві до суду, Яневського не повідомили про початок досудового розслідування.

Нагадаємо, речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за допомогою фізичного впливу перешкоджала журналістові Сергію Андрушку поставити запитання главі держави. Сама Мендель стверджує, що журналіст намагався потрапити в "особистий простір" президента, що створювало загрозу безпеці глави держави.

Пізніше було опубліковано відео ще одного інциденту, під час якого речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель відтягує від глави держави журналіста Крістофера Міллера, який намагався поставити йому запитання. Міллер спростував її слова про те, що пресслужби в США працюють подібним чином, заявивши, що Офіс Зеленського часто поводиться в такий спосіб із журналістами незалежних ЗМІ, коли ті намагаються поставити запитання, які Офіс розцінює як критичні щодо Зеленського або його команди. Глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко закликав Мендель і Офіс президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів.

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Яневський подав до суду через скандал Мендель з журналістами 01
Яневський подав до суду через скандал Мендель з журналістами 02
Яневський подав до суду через скандал Мендель з журналістами 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154055
 
   
 Топ коментарі
 
Янєвський, ти допомагав мочити Пороха
от тепер дивись - не обляпайся
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Та у порохоботів ворогів вистачає:
Яневський подав до суду через скандал Мендель з журналістами - Цензор.НЕТ 8906

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ЗЕбобики начали активно преващать Украину в Малоросию..шоб всё па руцьки было - и насилие, и диктатура и чиновнический бепредел, и воры в законе с Бабломойским на людях спокойно ходят, и Бабломойский у них друг, и Портнов свой.. Один только Петя у них враг, бо мешает ЗЕсепарам русский мир устанавливать.
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Ну и что. Ну возбудят дело, на этом все и закончится...
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если бы все так рассуждали - то мир состоял бы из терпил.

Ты не из Рашки часом?
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Нет. Я уже общался с нашей полицией на эту тему. У нас лицо находящееся в розыске ОФИЦИАЛЬНО меняет фамилию и мусоров это как то даже не смущает....
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Осадок может быть А дело закроют по поправке Лозового
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Схоже на те. Яневський використовує відомий алгоритм, який закінчується подачею скарги на бездіяльність українського правосуддя в ЄСПЛ. І це правильно. Пора зеленим освоїти, що законів потрібно дотримуватись.
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нє, це мєнти стандартно не вносять в ЄРДР (повинні за добу), тому доводиця звертатись до слідчого судді, а той все виносить постанову та зобов'язує внести заяву про злочин в Реєстр. Карочє, мєнти работать нє хотят і сАбатіруют слєцтвіє
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Янєвський, ти допомагав мочити Пороха
от тепер дивись - не обляпайся
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К тому, что Яневский таперича класовый враг прахоботов. И это навсегда. Он же на святое замахнулся, на самого батька нации...
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это он тебе сказал? ты его , человека с совестью, не ставь с собой в ровню. он за справедливость всегда боролся а не за порохоботов или зебилов)))
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Это хорошо, что он за справедливость. Но Петю он зря обидел, прахоботы такого не прощают.
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петя страдал и рыдал что его обидели)))) какое ты смешное))) лучше завтра в школе поспорь со своими друзьями чей папа сильнее или кто сильней каратист или боксер))))
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Он молча терпел и терпит свою глубокую душевную боль. Ведь украинский народ не оценил его потужного и мыролюбного реформизма. А все почему? Из-за таких вот яневских...
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как громко УКРАИНСКИЙ НАРОД)))) а кто в твоем понимании украинский народ? за медведчука тоже голосовал каждый пятый от украинского народа)))
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ну чуть меньше, а это меняет ситуацию?)) или те не украинский народ?)))
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Плохой народ Пете достался. Ой, плохой...
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Не хотят мусора расследовать кошерную девочку.. Яневский подал в суд из-за скандала Мендель с журналистами - Цензор.НЕТ 1209
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Журналисты рецидивисты и менторы лукавые
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Дура она, в натуре. Дура - конченая!
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она не дура. Она просто шавка которая работает на хозяина, а не на народ, вот и все.
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Каждые два дня эту новость подавать будут?
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та да, вот если бы ЗЕсцаря хвалили то ты б тут аж усерался от радости...А тут смотри как недовольно носом воротит..
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у него шаблоны в бошке рвутся))) не мешай ему сходить с ума
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Беспредел от ЗЕбанды набирает обороты..
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Спасибо. Наконец нашелся журналист, который уважает себя и коллег и готов за это уважение бороться.
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А впереди мы поставим женщин и детей.... Ничего не напоминает?
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не это не тот случай . просто зе сыкло редкостное вспомни как в кафе во Франции за спину жены спрятался . убожество
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Та ні. Нє напомінаєт.
Таке може робити тільки *****.
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ЗЕбобики начали активно преващать Украину в Малоросию..шоб всё па руцьки было - и насилие, и диктатура и чиновнический бепредел, и воры в законе с Бабломойским на людях спокойно ходят, и Бабломойский у них друг, и Портнов свой.. Один только Петя у них враг, бо мешает ЗЕсепарам русский мир устанавливать.
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Команда зеленского стравливает и разваливает Украину.
Это что ,наказание тем кто вздумал майданить? Натравить тех кому урежут на тех кто против капитуляции?То есть руками своего лохтората наказать непокорных? Сволочи!
Пристайко пригрозив українцям урізанням зарплат і пенсій через "формулу Штайнмаєра"
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и Жулька сегодня выскочила - все дни молчала, никто ее не видел и не слышал, опять не могли найти, как в 2008 году с Грузией, и про формулу Штанымайера,и про вчерашний праздник и про многотысячный митинг и ходу. а сегодня выскочила, и что она сказала? про тарифы, зарплаты, пенсии - как однако в унисон с Пристайкиным,
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это очень всё по-еврейски - евреи всегда "стравливают нас друг с другом", "сіють між нами ворожнечу".
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"Таким чином, відповідальна службова особа Державного бюро розслідувань (ДБР) не внесла відомості про вчинення кримінального правлпорушення....."

Знову Труба відзначився.
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Журналист побои снял? 😁
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с тебя ?
тебе немцы таки наваляли,халявщица ?
подожди,они с тебя еще не только побои снимут... Яневський подав до суду через скандал Мендель з журналістами - Цензор.НЕТ 7537
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У неё честная производственная травма полученная при строительстве Северного потока 2. Вполне реально что правительство ЗЕкловуна может ей теперь пенсию дать.
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На такие новости порохоботы слетаются, как мухи на дерьмо
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Зато ЗЕбилы в новости о погибших солдатах ВСУ даже не заходят.
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Лайк за пост. Хоч раз ти зєбілів лайном обізвав 😁😁😁😁😁
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Помнишь, что я сторонник Михо?
Так вот, мне глубоко насрать, и на зебилов, и на порохоботов!
А вот на счёт того, какой президент лучше, то скажу так:
Тот - реальный предатель украинского народа...
Этот - ещё ничего не сделал, чтобы его куда-то определить!!!
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Чесно, не зрозумів цей вислів, в сенсі, що саме ти мав на увазі?
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А що тут незрозумілого ? Ти ж сам написав - Літаєш як Карлсон, зверху на всіх сереш, в голові замість мізків варення... От і добре, що хоч корови не літають 😃
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Я тепер розумію, чому в твоєму ніку "З нами..."
Вас там декілька, і обидва на всю голову пришелепкуваті
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магік - ти своїм постом зразу себе викрив ! Бо це тільки москалі в суперечках переходять на слова - нижче пояса ! Ти ж написав саму ж дурню ! МОВА - АРМІЯ - ВІРА - це предатель ?? Ну да, Порох для вас москалів як цвях у чоботі , як бельмо у оці , як кістка в горлі !!
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Миша, не лезь в наш диалог!
Маленький ты ещё...
Здесь взрослые дяди разговаривают...
Хватает и того, что некоторые дебилы вмешиваются...
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Так потому шо на дерьмо 😁
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Зєбидло розуміє лише палицею по рогах . І не інакше
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Обыкновенный сутяжник, стоит меньше внимания уделять этому делу, только и всего.
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Ну да, там где темка неудобная для ЗЕбобиков внимания поменьше, а про Порошенко и Гонтареву побольше..
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Та нехай работают, этот писяющий мальчик и какающая девочка. Они нашли друг друга.
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Яневський - гавно.
Я не на стороне ни Мендель, ни Зе...

Но - Андрушко - не журналист а проф.провокатор, прикрывающийся корочкой журналиста.
Гавно одним словом.

И этот ушлёпок вылез из нафталина чтобы пиарится?

Журнашлюхи - если б вы делом занимались - к власти бы не приходили ушлёпки...
тьфу, срань...
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а что за гандоны в спам загоняют? не нравится правда?
раньше здесь можно было почитать мнение людей - кто что думает.

а сейчас одна обоссанная ботоферма здесь пасётся. Людей - единицы...
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Чему удивляться,порохосвиньи с гипофизом собаки.
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"некомпетентність" Яневського заслуговує повагу..толковий чоловік..
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це вже неприкритий зашквар збоку "новой маладой зєкаМАНДИ" та продажних суддів, ДБР і всіх гілок, якими керує бєня...То ДБР, навіть за рішенням суду(!!!) ТРИЧІ не приймає заяву щодо правопорушень(і хвилиночку!!!-держзради!!!) Портнова від Т.Чорновол, то тепер "дєвочка зєлєЧМОНіки" чомусь недоторкана!!! І може штовхати кого завгодно, хто їй не подобається! Скільки вони повинні будуть сцяти людям межи очі , скільки вчинити порушень та ганьби? щоб , нарешті, дійшло до лохторату, кого вони обрали...
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мдя, яневский шизофреник старый, нервнобольной чел, не глупый, да, патриот там и все такое, но дерганый и невыдержанный, если бы он к примеру был на месте этой девахи, то отстреливал бы с дробовика журналистов-провокаторов и ****** тех кто выживет ногами... А так да, маланочка эта несвойственные пресс-секретарю функции исполняет, которые на мой дилетантский взгляд обязана охрана президента брать на себя, по умолчанию так сказать. То бишь выламывать руки, отводить в сторону и делать все то о чем яневский и мендель могут только мечтать... Яневський подав до суду через скандал Мендель з журналістами - Цензор.НЕТ 9066
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А много ли таких "колег" подали в суд, когда на свадьбе Луценко журналистов отметелили?
Вот вам и ответ о "непродажной журналистике".
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а как Жулька не пустила журнашлюшек на свадьбу своей дочери?
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Яневский решил хайпонуть - почему бы и нет.
Шминдель слуга народа ? Изволь служить.
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Раз зєлєпузікі так обхаюють Яневського значить він нормальна людина .
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Правильно Яневский. Нужно поставить эту хамку на место.
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вроде был нормальный журналист. на старости лет характер испортился и стал сутягой.
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А где был яневский и прочая,когда свиноподобное животное удорило по лицу девушку?
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