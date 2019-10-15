EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  5513  122
Матеріали за темою:
Все про:Крим (7587) Туреччина (935) Ердоган (270) Поклонська (110) Зеленко (35)

 Ердоган випадково потиснув руки кримським "депутатам" Поклонській і Бальбеку, - Зеленко

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган випадково потиснув руки "депутатам" Держдуми РФ з анексованого Криму, бо Анкара не погоджувала списки гостей, які приїхали на форум у Стамбул.

Про це в ефірі програми "Нині вже" на hromadske повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, після цієї зустрічі МЗС одразу запросило посла Туреччини Ягмура Ахмета Гульдере.

"І сьогодні ми мали дуже відверту розмову про те, що це був за захід і яким чином сталося так, що ці сумнозвісні "депутати" потрапили до списку учасників цього форуму. Посол чітко зазначив, що йдеться про випадковий характер, це не цілеспрямована акція", — сказала Зеленко.

Вона зазначила, що Україна висловила занепокоєння через те, що турецька сторона не вжила дій, аби не допустити участі цих "депутатів" у форумі. Водночас посол уточнив, що МЗС Туреччини не долучалося до узгодження списків учасників форуму.

Читайте також: Прокуратура АРК дасть правову оцінку візиту до Туреччини Поклонської та Бальбека

Зеленко також наголосила, що ця історія вкотре продемонструвала, що треба бути дуже обережними з повідомленнями російських ЗМІ, які у цій історії розповіли про нібито окрему зустріч "депутатів" з Ердоганом.

"Насправді йдеться про протокольний захід, як визначає протокол, глава держави привітав всіх учасників форуму, й в церемонії рукостискання взяли участь і ці двоє "депутатів", — пояснила речниця МЗС.

На думку Зеленко, ця ситуація — "чергова провокативна спроба вбити клин між Україною та Туреччиною".

Вона додала, що і посол Туреччини, і МЗС цієї країни запевнило українську сторону, що Туреччина незмінно продовжує підтримувати Україну в захисті її територіальної цілісності та держаного суверенітету, також незмінною є позиція Туреччини щодо захисту кримськотатарської спільноти та невизнання спроби анексії Криму.

Нагадаємо, 13 жовтня Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Туреччині у зв'язку із зустріччю президента цієї країни Реджепа Таїпа Ердогана з депутатами Держдуми Росії, обраними на незаконно проведених в окупованому Криму виборах, і викликало посла для пояснень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США достроково евакуюють із півночі Сирії 1000 своїх військовослужбовців у зв'язку з наступом Туреччини

Російські депутати на чолі з головою Державної думи В'ячеславом Володіним приїхали в Стамбул 12 жовтня для участі в конференції спікерів парламентів з протидії тероризму і зміцненню регіональної взаємодії.

У складі російської делегації два представники окупованого Криму - Руслан Бельбек і Наталя Поклонська. Остання розповсюдила в соцмережах фотографію свого рукостискання з президентом Туреччини Ердоганом і заявила про "теплий прийом".

Зазначимо, що Туреччина, як і переважна більшість країн світу, неодноразово заявляла про невизнання окупації Криму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154054
 
   
 Топ коментарі
 
Эрдоган - это Хуйло турецкого разлива!
Ни больше, ни меньше...
 показати весь коментар
 
Стоило Зеленке встретится с Эрдоганом и вот уже и няша в Турции А прошло только два месяца
Эрдоган случайно пожал руки крымским "депутатам" Поклонской и Бальбеку, - Зеленко - Цензор.НЕТ 2569
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
"Случайность" это частный случай закономерности.
Вчера Поклонская лобзалась с Эрдоганом, сегодня пропагандон московии бегает свободно по Киеву. Формулы какие то подписываете в угоду кремлевским бандитам.
Что дальше, зебилы?
 показати весь коментар
 
 
Таж кацапи блеють уперто,що "братьє" вони з нами.
 показати весь коментар
 
"случайный" пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, информирует о "случайных " рукопожатиях выгораживая подельников рашистской оккупации украинского Крыма ,
 показати весь коментар
 
 
Часом не родичка? По рівню викручування та к схоже
 показати весь коментар
 
Думаю султан этой подставы фюреру не пгостит.
 показати весь коментар
 
Та то такє....Наташи блонди завжди викликали у турків вологість в трусняках та йогурт у голові
 показати весь коментар
 
 
Гарячі кривоногі турецькі джигіти--вони такі.А наші русккагавар"яшьч"їєся блонди--вони такі-сякі.
 показати весь коментар
 
 
Случайно вылетили в Турцию, случайно прошли таможню, случайно зашли в правительство Турции, случайно прошли охрану, случайно прошли телохранителей, случайно подошли к Эрдогану... А не много ли случайностей зараз???
 показати весь коментар
 
 
всьо ердоган знав! Лєгітімізація анексії Криму. Свідома. До тєла прєзідєнта невідомих людей не підпустять - ататюрк про себе дбає!
 показати весь коментар
 
 
какой забывчивый эрдоган, взял и намеренно наплевал в душу нации
 показати весь коментар
 
 
Якої такої нації,газпадьїне?Нація має одну спіьну мову.А Ви--кацап.
 показати весь коментар
 
...В тюрьме террористического «министерства государственной безопасности ДНР» нашли повешенным украинского бойца, который ранее попал боевикам в плен. Об этом сообщает бывший боевик Евгений Тинянский в соцсетях.
«Поступила информация, что вчера днем в СИЗО «МГБ» в одиночной камере повесился украинский военнопленный. Один из тех, кто в мае ошибочно выехал на наш блокпост и был пленен», - написал Тинянский, предположив, что на бойца могли давить с целью выкупа.

Отмечается также, что погибший военный был в списках для обмена пленными.

По информации проукраинского twitter-блогера IgorGirkin, погибший служил в 53-й бригаде ВСУ.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/334844-*********************************************************-brigady_vsu
...
 показати весь коментар
 
Пожал по ошибке руки ?
Это исправляется легко: подошёл и плюнул в морду.
Можно растереть.
 показати весь коментар
 
 
-сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко Источник: https://censor.net.ua/n3154054
"ну снова тупая отмазка...и чем Зеленко теперь "лучше" Мендель...?! це якийст тихий жах...
ДЕ вони таких БЕРУТЬ...?!!!
 показати весь коментар
 
 
к Эрдогану "случайно" точно никого не подпускают...зачем так тупо врать...?! Ердоган випадково потиснув руки кримським "депутатам" Поклонській і Бальбеку, - Зеленко - Цензор.НЕТ 1438
 показати весь коментар
 
 
Дуракам лучше иногда промолчать, чем выглядеть как обосаное чмо.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору