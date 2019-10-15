 Ердоган випадково потиснув руки кримським "депутатам" Поклонській і Бальбеку, - Зеленко

Про це в ефірі програми "Нині вже" на hromadske повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, після цієї зустрічі МЗС одразу запросило посла Туреччини Ягмура Ахмета Гульдере.

"І сьогодні ми мали дуже відверту розмову про те, що це був за захід і яким чином сталося так, що ці сумнозвісні "депутати" потрапили до списку учасників цього форуму. Посол чітко зазначив, що йдеться про випадковий характер, це не цілеспрямована акція", — сказала Зеленко.

Вона зазначила, що Україна висловила занепокоєння через те, що турецька сторона не вжила дій, аби не допустити участі цих "депутатів" у форумі. Водночас посол уточнив, що МЗС Туреччини не долучалося до узгодження списків учасників форуму.

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Зеленко також наголосила, що ця історія вкотре продемонструвала, що треба бути дуже обережними з повідомленнями російських ЗМІ, які у цій історії розповіли про нібито окрему зустріч "депутатів" з Ердоганом.

"Насправді йдеться про протокольний захід, як визначає протокол, глава держави привітав всіх учасників форуму, й в церемонії рукостискання взяли участь і ці двоє "депутатів", — пояснила речниця МЗС.

На думку Зеленко, ця ситуація — "чергова провокативна спроба вбити клин між Україною та Туреччиною".

Вона додала, що і посол Туреччини, і МЗС цієї країни запевнило українську сторону, що Туреччина незмінно продовжує підтримувати Україну в захисті її територіальної цілісності та держаного суверенітету, також незмінною є позиція Туреччини щодо захисту кримськотатарської спільноти та невизнання спроби анексії Криму.

Нагадаємо, 13 жовтня Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Туреччині у зв'язку із зустріччю президента цієї країни Реджепа Таїпа Ердогана з депутатами Держдуми Росії, обраними на незаконно проведених в окупованому Криму виборах, і викликало посла для пояснень.

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Російські депутати на чолі з головою Державної думи В'ячеславом Володіним приїхали в Стамбул 12 жовтня для участі в конференції спікерів парламентів з протидії тероризму і зміцненню регіональної взаємодії.

У складі російської делегації два представники окупованого Криму - Руслан Бельбек і Наталя Поклонська. Остання розповсюдила в соцмережах фотографію свого рукостискання з президентом Туреччини Ердоганом і заявила про "теплий прийом".

Зазначимо, що Туреччина, як і переважна більшість країн світу, неодноразово заявляла про невизнання окупації Криму.