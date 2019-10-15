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 Суспільство
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 Судді, що визнала майно Міноборони в Криму власністю РФ, заочно дали 12 років

Колегія суддів Святошинського районного суду Києва заочно засудила до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна суддю Севастопольського апеляційного суду АР Крим за статтею "державна зрада".

Рішення було прийнято ще 8 жовтня, але Головна військова прокуратура повідомила про нього тільки зараз, інформує Цензор.НЕТ.

Підсудна - суддя Севастопольського апеляційного суду АР Крим, її ім'я не називають.

Встановлено, що громадянка України, будучи суддею Севастопольського апеляційного суду АРК, навмисно в березні-грудні 2014 року забезпечила становлення і зміцнення окупаційної влади РФ на території АР Крим шляхом безпосередньої участі в утворенні і функціонуванні незаконно створених російських окупаційних органів на тимчасово окупованій території Криму. Також вона сприяла виконанню на окупованій території функцій представника окупаційної влади держави-агресора.

19 грудня 2014 року указом президента РФ її було призначено суддею "Двадцять першого арбітражного апеляційного суду Республіки Крим". Ця суддя надавала допомогу Російській Федерації в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду суверенітетові і територіальній цілісності України.

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Крім того, в складі незаконно створеного на території АРК "Севастопольського апеляційного господарського суду" вона ухвалювала так звані судові рішення про визнання майна Міністерства оборони України, яке було на території півострова, власністю органів військового управління РФ.

"За принципової позиції прокурорів при підтримці публічного обвинувачення в суді, колегія суддів Святошинського районного суду Києва в порядку спеціального судового провадження 8 жовтня 2019 року визнала суддю Севастопольського апеляційного суду АР Крим винною в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.111 (державна зрада) КК України, призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років з конфіскацією всього належного їй майна", - йдеться в повідомленні Головної військової прокуратури.

Судді, що визнала майно Міноборони в Криму власністю РФ, заочно дали 12 років 01

Судді, що визнала майно Міноборони в Криму власністю РФ, заочно дали 12 років 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154050
 
 
 Топ коментарі
 
не прошло и 5 лет как раше отжала крым, а в киеве только проснулись и засудили ( заочно) судью севастопольского суда Судье, признавшей имущество Минобороны в Крыму собственностью РФ, заочно дали 12 лет - Цензор.НЕТ 1085
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Могут только заочно судить. В Украине сепара отпустил бы, самый гуманный...
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Реально, эта дама Джон Доу?!
Почему Цензор сегодня подаёт все новости в кастрированном виде?
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Могут только заочно судить. В Украине сепара отпустил бы, самый гуманный...
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Подсудимая - судья Севастопольского апелляционного суда АР Крым, ее имя не называют. Судье, признавшей имущество Минобороны в Крыму собственностью РФ, заочно дали 12 лет - Цензор.НЕТ 8542
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А тепер, для повноти картини, нехай суддя, після заочної відсидки в СІЗО, подасть на заочну касацію, щоб заочно вийти за заочним законом заочної Савченко!
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не прошло и 5 лет как раше отжала крым, а в киеве только проснулись и засудили ( заочно) судью севастопольского суда Судье, признавшей имущество Минобороны в Крыму собственностью РФ, заочно дали 12 лет - Цензор.НЕТ 1085
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Это выброс в воздух. Ну какой прок от этого приговора?
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Лучше вышло только судьям Киева. За мнимую работу-явную премию.
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такой же как и от кучи чиновников сидящих в киеве, но как им кажется регулирующими политику в крыму. Кретинизм власти..
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Вовчик из Махачкалы говорил Малышу в Фанате - ты его ударил рукой, а он заслужил лишь пощёчины.Так перефразируя эти слова дал 12 лет а он заслужил лиш 12 лет и переезда гусиничным трактором.
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Реально, эта дама Джон Доу?!
Почему Цензор сегодня подаёт все новости в кастрированном виде?
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С приговором Дубневичу так же было
"Бывший народный депутат»
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И когда сняли статус судьи в Украине не указано. Завтра эта преступница скажет, что ее не уведомили . Оставили лазейку для обжалования и восстановления на работе.
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Инфа без фамилии не инфа, а так себе типа там какая-то судья, ну и т.д.
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Напугали ежа голой жопой это называется или потрошиное правосудие. Потому, что такой судья должен быть найден мёртвым - типа застрелился двумя выстрелами в голову. Иначе напугали ежа голой жопой.
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"Премьер-министр - журналисту:
- Ведем непримиримую борьбу с казнокрадством. Вот, например, сегодня узнали, что один из министров опять стыбзил 10 лямов зелени.
- Ну и?
- Наказали - я лично отвесил ему увесистый щелбан прямо на заседании правительства!
- Это за 10 миллионов из бюджета?
- Понимаете, тут главное - неотвратимость наказания!"
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Ха-ха ТРИ раза Судье, признавшей имущество Минобороны в Крыму собственностью РФ, заочно дали 12 лет - Цензор.НЕТ 3741. Приравняли предательство к краже в крупных размерах Судье, признавшей имущество Минобороны в Крыму собственностью РФ, заочно дали 12 лет - Цензор.НЕТ 1286 .
Ст. 185 Кража.
п. 5. Кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой, -
наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Таки да! Украинское "правосудие" Судье, признавшей имущество Минобороны в Крыму собственностью РФ, заочно дали 12 лет - Цензор.НЕТ 8615
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Вызывает интерес, она знает или нет? Коллегия судей Святошинского районного суда Киева... Напомнило это "потешную флотилию Петра Первого", с деревянными сабельками. А ведь эти люди деньги получают, помещения арендуют, и сажают "мертвые души". Чичиков отдыхает).
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