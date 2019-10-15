 Рада Нацбанку має отримати фінансову та операційну незалежність від правління НБУ, - Милованов

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Милованов зазначив: "Незалежність НБУ означає, що на його рішення не можуть впливати політики. А хто ж тоді контролює НБУ, чи він є повністю безконтрольним?
НБУ звітує політично-технократичному органу, який називається Рада НБУ. Я там працював до призначення міністром.
На жаль, на мою думку, Рада НБУ не виконує свого мандату. Наприклад, нікому невідома позиція Ради НБУ по ситуації з Приватбанком. Також, невідомо, що Рада НБУ думає про курс чи рівень відсоткової ставки. Так, Рада формально виконує задачі, покладені на неї законом. Пише звіти, оцінює правління. Але Рада ніколи не стала справжнім органом якому довіряє суспільство і якого дослуховуються політики, експерти, та міжнародні партнери. Це моя думка, у вас може бути інша.
Чому так сталось? Чому Рада НБУ не стала органом, що балансує незалежність і підзвітність НБУ? Думаю попередній президент і ВР не були в цьому зацікавлені.
Що можна зробити зараз? У мене є кілька рекомендацій.
1. 22го жовтня будуть перевибори голови Ради НБУ. Потрібно обрати людину, яка зможе значно посилити інституційну спроможність Ради НБУ і гарантувати підзвітність НБУ Раді та суспільству.
2. Рада НБУ має отримати фінансову та операційну незалежність від правління. На сьогодні, зарплата членів Ради НБУ залежить від зарплати правління, а зарплата правління від рішень членів Ради НБУ. Замкнуте коло, яке створює мотивацію не йти на конфлікт. Більше того, в свій час правління НБУ жорстко пролобіювали обмеження зарплати членів Ради НБУ. Це обмежує можливість Ради НБУ залучати професіоналів високого рівня. І нарешті, у Ради НБУ має бути свій окремий бюджет, достатній для того, щоб проводити аналітичну роботу незалежно від НБУ.
Наприклад, наглядова рада НАК Нафтогаз має достатньо ресурсів щоб найняти собі незалежну консалтингову компанію високого рівня, яка буде давати незалежну оцінку діям правління НАК Нафтогаз. А Рада НБУ такої можливості немає. Моя пропозиція була б надати Раді НБУ бюджет, яким вона може розпоряджатись незалежно від правління.
3. Завтра, 16го жовтня, профільний комітет Верховної Ради буде обирати нового члена Ради НБУ, на заміну мені. Там біля 30ти кандидатів. Юристи, банкіри, економісти. На мою думку потрібен незалежний макроекономіст, з ідеальною репутацією. Чому економіст? Бо ця людина має бачити загальну картину того, як впливають політики НБУ на економіку України. І добиватись від НБУ підзвітності від імені і задля суспільства, при цьому не порушуючи незалежність політик НБУ".
пристайкумилованова на одну третину?
Украина победила в апелляции в Высоком суде Лондона Коломойского. Адвокаты олигарха пытались доказать, что у Лондонского суда нет права рассматривать дело Приватбанка, а значит надо разморозить активы и отпустить его домой.
Ключевая проблема Игоря Коломойского - все его активы заморожены. Потому что позиция Украины в этом суде - налогоплательщики вынуждены были заплатить 5,5 млрд долларов для спасения банка и теперь олигарх должен расплатиться с ними.
При этом в суде адвокаты олигарха не оспаривали факт вывода денег из банка. Они настаивали, что это не дело лондонского суда. Простой украинский междусобойчик, к чему тут британского правосудие.
Но к счастью, деньги из банка выводились через британские оффшорки, а значит британская система правосудия тут причем. И значит есть шанс на справедливый вердикт.
Лондонский суд выступил на стороне Украины абсолютно по всем пунктам. Суд постановил, что Лондонский Суд обладает юрисдикцией.
мы получим вердикт по британскому праву, которым будет предписано продать замороженные активы бывших собственников банка.
И передать деньги в бюджет Украины. В той или иной форме. Фактически суд Лондона назвал Коломойского преступником. И стыдно, что в Украине он позиционируется по-другому.
Единственный путь для Коломойского теперь - получить контроль над Приватбанком и отозвать иск. Под любым предлогом.
нет сомнений, что сейчас, после поражения в Лондоне, он активизирует свои действия в Украине.Ведь потеря всех своих активов стала для него еще ближе. И тут очень важно, чтобы украинская власть защитила интересы украинских налогоплательщиков.Если украинская власть будет говорить, что в вопросе Привата все решает украинский суд, то она уже играет на стороне Коломойского.
Коломойский имеет влияние на суды. И власть это знает.Зеленский должен помешать Коломойскому влиять на суд.И когда он не мешает Коломойскому, который использует свое влияние на суд чтобы противостоять украинскому государству, то он уже ПОМОГАЕТ Коломойскому.Если лидер государства не играет на стороне государства - то это игра в поддавки. Потому что никто другой не может помешать олигарху изнасиловать страну. И это видят все. И лицемерно говорить о независимом суде.И сегодня Верховный Суд Лондона подчеркнул, что любые компромиссы с Коломойским - суть предательство. И преступление. И любой, кто помогает теперь Коломойскому - его СООБЩНИК.
*** чекаємо реакції самої зєлєЧМОніки та її каМАНДИ!!!
да у ЗЕ глава НБУ, как кость в горле, а делать ничего не могут и повлиять тоже...
и как то дивно, как раз НБУ и работает сейчас отлично. нареканий -- нет.