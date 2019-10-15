 Рада Нацбанку має отримати фінансову та операційну незалежність від правління НБУ, - Милованов

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Милованов зазначив: "Незалежність НБУ означає, що на його рішення не можуть впливати політики. А хто ж тоді контролює НБУ, чи він є повністю безконтрольним?

НБУ звітує політично-технократичному органу, який називається Рада НБУ. Я там працював до призначення міністром.

На жаль, на мою думку, Рада НБУ не виконує свого мандату. Наприклад, нікому невідома позиція Ради НБУ по ситуації з Приватбанком. Також, невідомо, що Рада НБУ думає про курс чи рівень відсоткової ставки. Так, Рада формально виконує задачі, покладені на неї законом. Пише звіти, оцінює правління. Але Рада ніколи не стала справжнім органом якому довіряє суспільство і якого дослуховуються політики, експерти, та міжнародні партнери. Це моя думка, у вас може бути інша.

Чому так сталось? Чому Рада НБУ не стала органом, що балансує незалежність і підзвітність НБУ? Думаю попередній президент і ВР не були в цьому зацікавлені.

Що можна зробити зараз? У мене є кілька рекомендацій.

1. 22го жовтня будуть перевибори голови Ради НБУ. Потрібно обрати людину, яка зможе значно посилити інституційну спроможність Ради НБУ і гарантувати підзвітність НБУ Раді та суспільству.

2. Рада НБУ має отримати фінансову та операційну незалежність від правління. На сьогодні, зарплата членів Ради НБУ залежить від зарплати правління, а зарплата правління від рішень членів Ради НБУ. Замкнуте коло, яке створює мотивацію не йти на конфлікт. Більше того, в свій час правління НБУ жорстко пролобіювали обмеження зарплати членів Ради НБУ. Це обмежує можливість Ради НБУ залучати професіоналів високого рівня. І нарешті, у Ради НБУ має бути свій окремий бюджет, достатній для того, щоб проводити аналітичну роботу незалежно від НБУ.

Наприклад, наглядова рада НАК Нафтогаз має достатньо ресурсів щоб найняти собі незалежну консалтингову компанію високого рівня, яка буде давати незалежну оцінку діям правління НАК Нафтогаз. А Рада НБУ такої можливості немає. Моя пропозиція була б надати Раді НБУ бюджет, яким вона може розпоряджатись незалежно від правління.

3. Завтра, 16го жовтня, профільний комітет Верховної Ради буде обирати нового члена Ради НБУ, на заміну мені. Там біля 30ти кандидатів. Юристи, банкіри, економісти. На мою думку потрібен незалежний макроекономіст, з ідеальною репутацією. Чому економіст? Бо ця людина має бачити загальну картину того, як впливають політики НБУ на економіку України. І добиватись від НБУ підзвітності від імені і задля суспільства, при цьому не порушуючи незалежність політик НБУ".