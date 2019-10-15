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Все про:Мінськ (504) Сайдік (142) Тристороння контактна група (148)

 На засіданні ТКГ у Мінську не вдалося домовитися про дату розведення сил в Золотому і Петровському, - Сайдік

Сторони конфлікту підтверджують прихильність розведенню сил в Золотому і Петровському.

Про це сьогодні заявив спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі Мартін Сайдік за підсумками чергового засідання ТКГ в Мінську, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Ситуація з безпекою в зоні конфлікту і питання розведення сил і засобів у Золотому і Петровському були сьогодні основними темами ТКГ і робочої групи з безпеки. Розведення сил було призначено на 7 жовтня на минулому засіданні, на цьому відновити його не вдалося. "Тим не менш сьогодні вони підтвердили прихильність виконанню цього рішення. Сподіваюся, що найближчим часом ми справді побачимо його втілення в життя", - зазначив дипломат.

Новий графік розведення сил і засобів у Петровському і Золотому сьогодні обговорювався. "Але не можу сказати, що ми досягли взаєморозуміння щодо конкретної дати", - додав Мартін Сайдік.

Спецпредставник з жалем констатував, що не може позитивно оцінити дотримання режиму припинення вогню, число порушень різко зросло. "У зв'язку з цим ще раз наполегливо звертаюся до сторін і закликаю їх, усвідомлюючи політичну і гуманітарну відповідальність перед цивільним населенням, зробити все необхідне для забезпечення стійкого перемир'я", - сказав посол.

Читайте також: Виконання блоку мінських угод з безпеки - ключове для повернення миру на Донбас, - українська сторона ТКГ

Підводячи підсумки нинішніх переговорів, Мартін Сайдік поінформував, що економічна підгрупа серед інших тем обговорювала питання мобільного зв'язку і водопостачання через лінію розмежування в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДО і ОРЛО), виплати пенсій.

Гуманітарна робоча група ТКГ продовжила дискусію з обміну утримуваними у зв'язку з конфліктом. Крім того, були порушені питання пошуку зниклих безвісти.

Також читайте: Представник ОБСЄ в ТКГ Сайдік відмовився коментувати тему окупації Криму Росією

У центрі уваги політичної робочої групи сьогодні була правова реалізація особливого статусу ОРДО і ОРЛО, зокрема з урахуванням процесу децентралізації в Україні. Обговорювалися також питання амністії та модальності місцевих виборів в ОРДО і ОРЛО.

Наступна зустріч тристоронньої контактної групи відбудеться 29 жовтня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154048
 
 
 Топ коментарі
 
Вова поки не пізно складай повноваження вибачся перед народом і іди з Богом поки не пізно !!!!!
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Мартин Сайдик проинформировал, что экономическая подгруппа среди прочих тем обсуждала вопросы мобильной связи и водоснабжения через линию соприкосновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДО и ОРЛО), выплаты пенсий.

Они нам снаряды и пули а мы им воду, пенсии и связь? А больше вам ничего не нужно для комфортной войны? Ето же сверхнаглости, цинизма и здорового смысла. Почему Сайдик хотелки Хуйла выдает за свои? Сколько можно терпеть етого переговорщика который явно кремлевский агент. Почему только условия кремля мы должны выполнять, где хоть одно украинское условие? Наши только обязанности? Зачем нам вообще ети переговоры, во время которых мы получаем исключительно повышенное количество жертв и АБСОЛЮТНО ничего положительного для Украины?
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Сайдик.... Учился в МГУ, был генеральным директором совместного предприятия во, внезапно, Якутске.
В ОБСЕ случайных людей не бывает. Там надежные люди, что сдали Масхадова и Чечню, сдали Грузию, ну и нас сдадут.
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Вова поки не пізно складай повноваження вибачся перед народом і іди з Богом поки не пізно !!!!!
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У дристайка , та його спільників , печалька !😈
Дайош , свинарчуківську 🐷 владу , в зад !
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Петя не гарячкуй до виборів про тебе забудуть.
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Підараха обстріляла ООС 21 раз за добу, найбільше в зоні розведення військ.
Ви, придурки кончені - це ***** так хоче миру?
Губу закатайте.
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блаженний той хто вірить кацаповіНа заседании ТКГ в Минске не удалось договориться о дате разведения сил в Золотом и Петровском, - Сайдик - Цензор.НЕТ 4821
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Alexander Fesenko‏ @sashkof2 5 ч.5 часов назад

На заседании ТКГ в Минске не удалось договориться о дате разведения сил в Золотом и Петровском, - Сайдик - Цензор.НЕТ 4717ЗАЯВИ ПРИСТАЙКА ЩОДО "ФОРМУЛИ ШТАЙНМАЄРА" Є НИЗЬКОСОРТНИМ ШАНТАЖЕМ НА СПОЖИВЧОМУ РІВНІ - МИХАЙЛО ЗАБРОДСЬКИЙ
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может начнем договариваться с Дебальцево???
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Дмитрий‏ @dmitriypaut 10 ч.10 часов назад



Дилема:Не знаю,как объяснить жене,что она теперь жена фермера. То,что она жена укпрфашиста,она знает На заседании ТКГ в Минске не удалось договориться о дате разведения сил в Золотом и Петровском, - Сайдик - Цензор.НЕТ 4775
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На заседании ТКГ в Минске не удалось договориться о дате разведения сил в Золотом и Петровском, - Сайдик - Цензор.НЕТ 5384
вот никогда не было и опять!

все резко стали козоводами На заседании ТКГ в Минске не удалось договориться о дате разведения сил в Золотом и Петровском, - Сайдик - Цензор.НЕТ 5384
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"продолжили дискуссию" ...вы, бараны. не дискуссировать должны, с кацапобыдлогопотой, а четко ставить условия по обмену.
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предлагаю - комиссии по разведении сил и Сайдику, обязательно.... проводить свои заседания в Золотом или Петровском... на постоянной основе
ну...чтоб на месте посмотреть что, где, когда... и мониторить сам процесс и итоги разведения, а главное - пользу от этого развода именно Украине...
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Сайдик.... Учился в МГУ, был генеральным директором совместного предприятия во, внезапно, Якутске.
В ОБСЕ случайных людей не бывает. Там надежные люди, что сдали Масхадова и Чечню, сдали Грузию, ну и нас сдадут.
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Изучал право в Венском университете (1967-1971), международное право в Московском университете (1972-1973) и международные отношения в Университете Джонса Хопкинса (1973-1974). Так что в США он тоже учился.
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И СП там было, в США? Алмазы,нефть, все дела? В любом случае, чувак с дипломом по международному праву затрудняется сказать, чей Крым.
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короче зебеня продолжает гнуть сво линию, как всегда плевал на мнение народа и на конституцию.Какое вообще разведение сил? Чтобы кацапы не претендовали на Украину ,страну надо перенести или на другой континент,или укреплять армию и искать союзников,привлекать бизнес в Украину,если в Европе решают кто прав относительно бабла,так пусть они будут заинтересованы в Украине.А вот эти танцы и сдача территорий " два шага на лево ,два шага направо ,шаг вперед и два назад" - оплачены жизнями украинцев,и бессмыслены.
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Я думаю почему у нас сегодня столько убитых и сильные обстрелы. Оказывается опять в минске переговоры. Может уже хватит убивать наших парней своими переговорами? За время минских переговоров у нас убитых больше чем за время активных боев, Еслы бы воевали а не переговаривались то ета война еще закончилась бы несколько лет назад, так как ***** понял бы что вести ее бесполезно и уступок он не добьется.
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В мінських домовленостях ніяких розведень військ нема!!!
Нас вводять в оману зарази капітуляції!
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Як дристайки не бажають впіхнуть , формулу штанген маєра ! А не ******** не впихаїться ! Й крокодил не ловиться ! Біда за бідою ! Думали вибрали коня , а він з звіздою 😆
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интересно глянуть бюджет сиего мероприятия,и сколько на это уходит наших украинских денег
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Мартин Сайдик проинформировал, что экономическая подгруппа среди прочих тем обсуждала вопросы мобильной связи и водоснабжения через линию соприкосновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДО и ОРЛО), выплаты пенсий.

Они нам снаряды и пули а мы им воду, пенсии и связь? А больше вам ничего не нужно для комфортной войны? Ето же сверхнаглости, цинизма и здорового смысла. Почему Сайдик хотелки ***** выдает за свои? Сколько можно терпеть етого переговорщика который явно кремлевский агент. Почему только условия кремля мы должны выполнять, где хоть одно украинское условие? Наши только обязанности? Зачем нам вообще ети переговоры, во время которых мы получаем исключительно повышенное количество жертв и АБСОЛЮТНО ничего положительного для Украины?
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Алексей Арестович
6 ч. ·
- Заявив о «...важности коммуникации», Зе-команда немедленно взялась ее реализовывать.
Методом перехода к прямому шантажу собственного народа.
Мининдел Пристайко заявил, что ежели не договоримся в Нормандском формате, придётся «...на треть (!) срезать» социальные расходы, пенсии, зарплаты и тратить все это на армию.

У меня нет сомнений, что это - их ответ на вчерашний марш ветеранов, попытка мобилизации своих сторонников методом давления на их пульсирующую экономическую жилку; я так понимаю, что к иным чувством своих сторонников зелёные уже не обращаются.
Поскольку «...подавляющее большинство, поддержавшее Зеленского» никак не сподобиться выйти не то что на марш, хотя бы на струйку его поддержки, креативной команде приходиться общаться с ним через угрозы и телевизор.
Удивительно, но проклятый барыга попередник, как-то умудрился оставить им страну одновременно с экономическим ростом, повышением зарплат и пенсий, неплохими оборонными программами, никак не требующими срезания трети бюджета.
Мелкие, отвратные опарыши, ненадолго оседлавшие мозги таких же недалёких сторонников.
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Огидна продажна рашистська скотиняка той сайдік, скажу я вам.
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Я за те ,щоб окуповану територію динири офіційно подарували росіїї , так само ,як колись срср віддав крим Україні !!! Нехай там відбудують все ,що зруйнували , а потім буде видно чи ми захочемо їх повернути !!! На заседании ТКГ в Минске не удалось договориться о дате разведения сил в Золотом и Петровском, - Сайдик - Цензор.НЕТ 2973
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Идите в жопу к штанмаеру с вашим эбеэсйэ кацапским.
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И это типа украинский патриот, лидер "Национального корпуса" и участник
акции "Нет капитуляции" Билецкий, который выдвинул Зеленскому
ультиматум в 10 суток: https://www.youtube.com/watch?v=aojgDkO6_zU
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А що з основною умовою розведення -припиненням вогню ? Болт покладений ?
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***** давит на Монику, дает понять, шо будет либо мир на его условиях, либо не будет движухи вообще. А с приходом к власти новых людей международная поддержка Украине как-то вдруг изменила вектор. И Запад теперь мягко, но настойчиво толкает Монику в обьятия *****. И не то, шоб Моника особо сопротивлялась, но ей не дают слиться с *****м в братских обьятиях эти проклятые укрофОшЫзды и прочие майданутые биндерафцы.
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