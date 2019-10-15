 На засіданні ТКГ у Мінську не вдалося домовитися про дату розведення сил в Золотому і Петровському, - Сайдік

Про це сьогодні заявив спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі Мартін Сайдік за підсумками чергового засідання ТКГ в Мінську, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
Ситуація з безпекою в зоні конфлікту і питання розведення сил і засобів у Золотому і Петровському були сьогодні основними темами ТКГ і робочої групи з безпеки. Розведення сил було призначено на 7 жовтня на минулому засіданні, на цьому відновити його не вдалося. "Тим не менш сьогодні вони підтвердили прихильність виконанню цього рішення. Сподіваюся, що найближчим часом ми справді побачимо його втілення в життя", - зазначив дипломат.
Новий графік розведення сил і засобів у Петровському і Золотому сьогодні обговорювався. "Але не можу сказати, що ми досягли взаєморозуміння щодо конкретної дати", - додав Мартін Сайдік.
Спецпредставник з жалем констатував, що не може позитивно оцінити дотримання режиму припинення вогню, число порушень різко зросло. "У зв'язку з цим ще раз наполегливо звертаюся до сторін і закликаю їх, усвідомлюючи політичну і гуманітарну відповідальність перед цивільним населенням, зробити все необхідне для забезпечення стійкого перемир'я", - сказав посол.
Підводячи підсумки нинішніх переговорів, Мартін Сайдік поінформував, що економічна підгрупа серед інших тем обговорювала питання мобільного зв'язку і водопостачання через лінію розмежування в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДО і ОРЛО), виплати пенсій.
Гуманітарна робоча група ТКГ продовжила дискусію з обміну утримуваними у зв'язку з конфліктом. Крім того, були порушені питання пошуку зниклих безвісти.
У центрі уваги політичної робочої групи сьогодні була правова реалізація особливого статусу ОРДО і ОРЛО, зокрема з урахуванням процесу децентралізації в Україні. Обговорювалися також питання амністії та модальності місцевих виборів в ОРДО і ОРЛО.
Наступна зустріч тристоронньої контактної групи відбудеться 29 жовтня.
Дайош , свинарчуківську 🐷 владу , в зад !
Ви, придурки кончені - це ***** так хоче миру?
Губу закатайте.
ЗАЯВИ ПРИСТАЙКА ЩОДО "ФОРМУЛИ ШТАЙНМАЄРА" Є НИЗЬКОСОРТНИМ ШАНТАЖЕМ НА СПОЖИВЧОМУ РІВНІ - МИХАЙЛО ЗАБРОДСЬКИЙ
Дилема:Не знаю,как объяснить жене,что она теперь жена фермера. То,что она жена укпрфашиста,она знает
вот никогда не было и опять!
все резко стали козоводами
ну...чтоб на месте посмотреть что, где, когда... и мониторить сам процесс и итоги разведения, а главное - пользу от этого развода именно Украине...
В ОБСЕ случайных людей не бывает. Там надежные люди, что сдали Масхадова и Чечню, сдали Грузию, ну и нас сдадут.
Нас вводять в оману зарази капітуляції!
Они нам снаряды и пули а мы им воду, пенсии и связь? А больше вам ничего не нужно для комфортной войны? Ето же сверхнаглости, цинизма и здорового смысла. Почему Сайдик хотелки ***** выдает за свои? Сколько можно терпеть етого переговорщика который явно кремлевский агент. Почему только условия кремля мы должны выполнять, где хоть одно украинское условие? Наши только обязанности? Зачем нам вообще ети переговоры, во время которых мы получаем исключительно повышенное количество жертв и АБСОЛЮТНО ничего положительного для Украины?
6 ч. ·
- Заявив о «...важности коммуникации», Зе-команда немедленно взялась ее реализовывать.
Методом перехода к прямому шантажу собственного народа.
Мининдел Пристайко заявил, что ежели не договоримся в Нормандском формате, придётся «...на треть (!) срезать» социальные расходы, пенсии, зарплаты и тратить все это на армию.
У меня нет сомнений, что это - их ответ на вчерашний марш ветеранов, попытка мобилизации своих сторонников методом давления на их пульсирующую экономическую жилку; я так понимаю, что к иным чувством своих сторонников зелёные уже не обращаются.
Поскольку «...подавляющее большинство, поддержавшее Зеленского» никак не сподобиться выйти не то что на марш, хотя бы на струйку его поддержки, креативной команде приходиться общаться с ним через угрозы и телевизор.
Удивительно, но проклятый барыга попередник, как-то умудрился оставить им страну одновременно с экономическим ростом, повышением зарплат и пенсий, неплохими оборонными программами, никак не требующими срезания трети бюджета.
Мелкие, отвратные опарыши, ненадолго оседлавшие мозги таких же недалёких сторонников.
акции "Нет капитуляции" Билецкий, который выдвинул Зеленскому
ультиматум в 10 суток: https://www.youtube.com/watch?v=aojgDkO6_zU