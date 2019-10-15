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Все про:Держприкордонслужба (2281) заборона (599) пропаганда (1259) Росія (20171) Демченко (9)

 Пропагандисту Корчевникову не забороняли в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба

Для ведучого телеканалу "Росія-1" Бориса Корчевникова, який незаконно відвідував окупований Крим, не було заборони на в'їзд в Україну.

Про це "Укрінформу" заявив прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Стосовно Бориса Корчевникова не було заборони на в'їзд в Україну", - сказав він.

Демченко зазначив, що Державна прикордонна служба не володіє інформацією про осіб, які можуть становити загрозу нацбезпеці - такі дані надходять з інших правоохоронних органів.

Раніше у вівторок, 15 жовтня стало відомо, що ведучий пропагандистського телеканалу "Росія-1" Борис Корчевников приїхав до Києва на Міжнародний православний кінофестиваль "Покров". Корчевнікова внесено в базу "Миротворця" як "пропагандиста" і "пособника терористів". ЗМІ повідомляють, що раніше йому було офіційно заборонено в'їзд в Україну через журналістську діяльність, спрямовану на пропаганду війни проти України.

Читайте також: "Ми не хочемо спілкуватися з російськими пропагандистами": заступник голови ОП Тимошенко повідомив, що Скабєєвій відмовили в акредитації на пресмарафон Зеленського

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154047
 
 
 Топ коментарі
 
Отлично, раньше эти мрази боялись сунуться в Киев. Ну а теперь... спасибо зебилам.
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На цензоре полно русни, все топят за Монику.
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Зашибись!!!.. Вы за это проголосовали, Зебилы!!!
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В перекладі на українську: «Якщо українці вімовляться від капітуляції, ми зріжемо вам зарплати, пенсії, і медицину»

Вони, хоч самі розуміють, що кажуть ????
А чому ж при «злодії, мародьорє мальдівсько-офшорно-ліпецьком» Порошенко, не зрізали??
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Ще й як зрізали. Падіння курсу гривні більше, ніж в три рази це і було зрізання зарплат, пенсій та соціальних виплат. .
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Отлично, раньше эти мрази боялись сунуться в Киев. Ну а теперь... спасибо зебилам.
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Дещо, про Боріса Корчєвнікова:


https://www.048.ua/news/538966/rossianam-rasskazali-cto-v-odesse-edat-ludej-video

«Россиянам рассказали, что в Одессе едят людей (ВИДЕО)
14:20, 21 мая 2014 г.
https://youtu.be/6-IyTjOEeY4

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Ну звичайно...

28 серпня 2014 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оприлюднила список російських журналістів, який вона передала до СБУ. На його основі СБУ мала прийняти рішення щодо заборони цим особам в'їжджати до України. До списку потрапили 49 осіб, журналісти та керівники російських ЗМІ - серед них падлюка Корчевніков. Але СБУ НЕ заборонили йому в'їзд. У 2014 році. Винуватий, звичайно, Зеленський і "спасіба зєбілам". Може комусь варто і на себе інколи дивитися? Щось я не пам'ятаю протестів у 2014 році з приводу цього, явно злочинного рішення.
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Зашибись!!!.. Вы за это проголосовали, Зебилы!!!
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Да, зебил, ты голосовал за то, что никто за прошедшие пять годков так и не запретил этому мудозвону вьезд в Украину.
Гордись теперь этим!
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Знову попередники? То його напевно Порох навмисно запросив за для дискредитації молодої зеленої команди. Пропагандисту Корчевникову не забороняли в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2564 Пропагандисту Корчевникову не забороняли в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2564 Пропагандисту Корчевникову не забороняли в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2564
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Опрос: приход к власти Зеленского резко улучшил отношение россиян к Украине





Результаты опроса, проведенного аналитической компанией "Левада Центр" и Киевским международным институтом социологии, свидетельствуют о том, что 56% граждан России "хорошо относятся" к соседней Украине.
Об этом пишет во вторник, 15 октября, новостной портал РБК.
При этом с февраля по сентябрь 2019 года доля россиян, которые положительно относятся к Украине, возросла в полтора раза до рекордного уровня с апреля 2014 года: 47% россиян заявили, что относятся к соседней стране хорошо, 9% - очень хорошо.
Более половины россиян (54%) уверены, что России и Украине следует быть дружественными независимыми государствами, обходящимися без виз и таможен.
Любопытно, что такого же мнения придерживаются почти столько же украинцев (49%). Социолог "Левада-центра" Карина Пипия предположила, что это связано с надеждами россиян на нового президента Украины Владимира Зеленского и его политику, направленную на улучшение отношений с Россией - а также обмен заключенными.
Количество украинцев, которые хорошо относятся к России, немного снизилось: с 57% в феврале текущего года до 54% в сентябре. Однако социологи считают, что эти изменения находятся в рамках статистической погрешности и не свидетельствуют о реальном ухудшении отношения.
В "Левада Центре" отмечают формирование украинского тренда на улучшение отношения к России. Эта тенденция возникла в 2015 году и с тех пор неуклонно усиливается.
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Теперь россияне будут убивать украинцев с лучшим отношением. Перемога чо.
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На цензоре полно русни, все топят за Монику.
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Ну вот ты русня? Русня сахалинская
А топишь за Петю
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Это ты Альоша расскажешь кому-то ещё
А де-факто ты родился и вырос на роисси и оттуда во взрослом возрасте свалил в Штаты
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С этим не спорю, наташа. Все остальное - твое вранье. И ты сама это прекрасно знаешь,наташа.
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Я уже просила дать тебя ссылку хотя бы на один твой критический комментарий в сторону Порошенко
Ни одного так и не дал

А так конечно ты не за Порошенко 😁
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А я перед брехливыми наташами оправдываться не обязан. Почему бы наташе не найти хоть один мой комент в защиту Пэдры? Пoка еще ни один зебил этого сделать не смог. Но дерьмо из пастей лететь не перестает, бо для зебилов врать - это доблесть, как и для их мышебратух.
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Ни одного комментария с критикой Порошенко за 5,5 лет

Q.E.D.
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Врешь,наташа. И сама знаешь, шо врешь. Или у тебя проблемы с памятью?
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Хотя бы на один критический комментарий ссылку
На один
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наташа, мне просто интересно...И ты, и другие зебилы, которые знают меня на цензоре с 2014, прекрасно знают, шо я никогда за 5 лет не поддерживал Пэдру. Скажи, наташа, вы упорно врете потому шо просто привыкли врать? Или у вас в мозгу засела формула клинического дебила "против Моники - значит, за Пэдру"? Так т найдешь хоть один мой комент в пользу Пэдры? Или так и продолжишь тупо врать?
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а нафиг нам тогда Госпогранслужба - сигареты стрелять у "честных" контрабандистов?
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Позор ,как можно было позволить этой нелюди топтаться по Святой земле Украины ? ПОЗОР !
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какая там в жёппу "святая" земля тут, если пройдешься по истории то?
земля крови, уныния и православия разве что
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Дякую ПеПе, который за пять лет так и не оформил запрет на вьезд для этой кацапской рожи. Не до этого ему было - за Томосом ездил.
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Ну да.
Ведь раньше данные Миротворца что-то значили ( многое значили)
А теперь все изменилось
Я так и говорю - не прошло и полгода(
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Так что, Бутусов набрехал? А вдруг Борю уже повесили?
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Скоро будут писать, что его даже с удовольствием приглашали посетить Украину. При Зе все перевернули с ног на голову.
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Ну не владеет Госпогранслужба информацией! Ясно же сказали. Пора бы пограничникам интернет провести, что-ли. Пока ямщик пьяный доедет или голубь пролетит....
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Погранцы в Украине, кроме тех кто воевал на Донбассе, не служат Украине. А кто недавно хвастался биометрией и запретом на въезд россиянам, который оказывается не затронул полностью мужчин призывного возраста
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Демченко отметил, что Госпогранслужба не владеет информацией о лицах, которые могут представлять угрозу нацбезопасности - такие данные поступают из других правоохранительных органов
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Я так понимаю, правая рука не знает, что делает левая........Приехали..........😡
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Следующими свободно разгуливать по Крещатику будет скабеева с поповым
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Нет, ещё один пропагандон и по совместительству супруг скабеевой
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Тот, шо радио придумал по версии кацапов.
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Шо, Зєля таки позвонив Бакланову і цього фрукта із списку заднім числом таки вилучили7
Ну і Зєєєля!
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///// Пропагандисту Корчевникову не запрещали въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7366 Пропагандисту Корчевникову не запрещали въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9652
В свою очередь, в СБУ в комментарии также сказали о вероятном отсутствии запрета на въезд.
"Если вы говорите, что он уже заехал, то, наверное, у него не было запрета. Их тысячи, их сотни, я думаю, что их больше тысячи, там десятки тысяч. Всех не отследишь. Поэтому мы всегда просим как раз журналистов нам помогать, обращать внимание", - сказала спикер спецслужбы Елена Гитлянская.
И добавила: "Если бы вы нам позвонили до того, как переехал, то, возможно, мы бы рассмотрели его дело и запретили ему заранее въезд".
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И нахрена нам такая СБУ и такая граница?
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а я знаю???
они на неплательщиков алиментов))) обучены... там с базой данных все нормас)))))
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Шо за Международный православно-кгбшный фестиваль в Киеве?
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нехай їдуть на обмін буде кого ставити...
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а сколько уже при власти Зе и его СБУ? почему не приняли меры? отмазка на пороха уже нет уже ваш Баканов и компания это не первая неделя при власти что не успели слепить запрет -при порохе ни одна гнида не появлялась ни портнов не лукаш закон один для всех кто посещал крым -запрет
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Именно при ЗЕкловуне всё это отребье полезло в Украину. Совпадение??
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Именно ПеПа за пять лет не удосужился запретить вьезд этому отребью. Совпадение??
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Вони ж для Зюзі мишебраття. Всі кремлівські пропагандони зараз приїдуть, зебіли, ви цього хотіли, тому насолоджуйтесь їх товариством.
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