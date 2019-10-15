 Пропагандисту Корчевникову не забороняли в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба

Про це "Укрінформу" заявив прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Стосовно Бориса Корчевникова не було заборони на в'їзд в Україну", - сказав він.
Демченко зазначив, що Державна прикордонна служба не володіє інформацією про осіб, які можуть становити загрозу нацбезпеці - такі дані надходять з інших правоохоронних органів.
Раніше у вівторок, 15 жовтня стало відомо, що ведучий пропагандистського телеканалу "Росія-1" Борис Корчевников приїхав до Києва на Міжнародний православний кінофестиваль "Покров". Корчевнікова внесено в базу "Миротворця" як "пропагандиста" і "пособника терористів". ЗМІ повідомляють, що раніше йому було офіційно заборонено в'їзд в Україну через журналістську діяльність, спрямовану на пропаганду війни проти України.
Вони, хоч самі розуміють, що кажуть ????
А чому ж при «злодії, мародьорє мальдівсько-офшорно-ліпецьком» Порошенко, не зрізали??
https://www.048.ua/news/538966/rossianam-rasskazali-cto-v-odesse-edat-ludej-video
«Россиянам рассказали, что в Одессе едят людей (ВИДЕО)
14:20, 21 мая 2014 г.
https://youtu.be/6-IyTjOEeY4
28 серпня 2014 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оприлюднила список російських журналістів, який вона передала до СБУ. На його основі СБУ мала прийняти рішення щодо заборони цим особам в'їжджати до України. До списку потрапили 49 осіб, журналісти та керівники російських ЗМІ - серед них падлюка Корчевніков. Але СБУ НЕ заборонили йому в'їзд. У 2014 році. Винуватий, звичайно, Зеленський і "спасіба зєбілам". Може комусь варто і на себе інколи дивитися? Щось я не пам'ятаю протестів у 2014 році з приводу цього, явно злочинного рішення.
Гордись теперь этим!
Результаты опроса, проведенного аналитической компанией "Левада Центр" и Киевским международным институтом социологии, свидетельствуют о том, что 56% граждан России "хорошо относятся" к соседней Украине.
Об этом пишет во вторник, 15 октября, новостной портал РБК.
При этом с февраля по сентябрь 2019 года доля россиян, которые положительно относятся к Украине, возросла в полтора раза до рекордного уровня с апреля 2014 года: 47% россиян заявили, что относятся к соседней стране хорошо, 9% - очень хорошо.
Более половины россиян (54%) уверены, что России и Украине следует быть дружественными независимыми государствами, обходящимися без виз и таможен.
Любопытно, что такого же мнения придерживаются почти столько же украинцев (49%). Социолог "Левада-центра" Карина Пипия предположила, что это связано с надеждами россиян на нового президента Украины Владимира Зеленского и его политику, направленную на улучшение отношений с Россией - а также обмен заключенными.
Количество украинцев, которые хорошо относятся к России, немного снизилось: с 57% в феврале текущего года до 54% в сентябре. Однако социологи считают, что эти изменения находятся в рамках статистической погрешности и не свидетельствуют о реальном ухудшении отношения.
В "Левада Центре" отмечают формирование украинского тренда на улучшение отношения к России. Эта тенденция возникла в 2015 году и с тех пор неуклонно усиливается.
А топишь за Петю
А де-факто ты родился и вырос на роисси и оттуда во взрослом возрасте свалил в Штаты
Ни одного так и не дал
А так конечно ты не за Порошенко 😁
Q.E.D.
На один
земля крови, уныния и православия разве что
Ведь раньше данные Миротворца что-то значили ( многое значили)
А теперь все изменилось
Я так и говорю - не прошло и полгода(
-------------
Я так понимаю, правая рука не знает, что делает левая........Приехали..........😡
Ну і Зєєєля!
В свою очередь, в СБУ в комментарии также сказали о вероятном отсутствии запрета на въезд.
"Если вы говорите, что он уже заехал, то, наверное, у него не было запрета. Их тысячи, их сотни, я думаю, что их больше тысячи, там десятки тысяч. Всех не отследишь. Поэтому мы всегда просим как раз журналистов нам помогать, обращать внимание", - сказала спикер спецслужбы Елена Гитлянская.
И добавила: "Если бы вы нам позвонили до того, как переехал, то, возможно, мы бы рассмотрели его дело и запретили ему заранее въезд".
они на неплательщиков алиментов))) обучены... там с базой данных все нормас)))))