 За фактом розкрадань на підприємствах оборонного комплексу розпочато три кримінальні провадження, - ГПУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГПУ.
Як повідомляється в інформації, кримінальні провадження відкрито за ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах).
Так, 15 жовтня зареєстровано кримінальне провадження за фактом розкрадання колишніми високопосадовцями спільно зі службовими особами підприємств оборонного комплексу бюджетних коштів під час виконання державного оборонного замовлення з виробництва 152-мм боєприпасів для артилерійської системи "Гіацинт".
Крім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом незаконного використання бюджетних коштів під час виробництва 82-мм міномета "Верба".
Також розпочато досудове розслідування за фактом закупівлі бронемашин "Oncilla" польської компанії "Mista" за завищеними цінами.
Проведення досудового розслідування доручено Національному антикорупційному бюро України (НАБУ), повідомили в Генпрокуратурі.
За последние 5 лет насмотрелись уже на открытые производства которые не привели ни к каким приговорам
Всі нові розробки - зупинені, розробники - під слідством.
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
Навіть тоді, коли кацапам чоботи будете лизати не переставайте радіти і пишатися своїм вибором!
Arzach_73%
@Arzach612
Генпрокуратура с ЧЕСТЬЮ подняла выпавшее было из нетрезвых, но крепких коррупционных рук югика луценко Воровское знамя. Подняла и гордо понесла его по стране обирая всех, кто попадается на пути. Рассказывает Макс Бужанский.
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Ребята ваша бренхя по поводу Порошенко не стоит и выеденного яйца.