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Все про:ГПУ (3258) корупція (2607)

 За фактом розкрадань на підприємствах оборонного комплексу розпочато три кримінальні провадження, - ГПУ

Генеральна прокуратура України відкрила низку кримінальних проваджень за фактами розкрадання бюджетних коштів в оборонній сфері.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГПУ.

Як повідомляється в інформації, кримінальні провадження відкрито за ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах).

Так, 15 жовтня зареєстровано кримінальне провадження за фактом розкрадання колишніми високопосадовцями спільно зі службовими особами підприємств оборонного комплексу бюджетних коштів під час виконання державного оборонного замовлення з виробництва 152-мм боєприпасів для артилерійської системи "Гіацинт".

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Крім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом незаконного використання бюджетних коштів під час виробництва 82-мм міномета "Верба".

Також розпочато досудове розслідування за фактом закупівлі бронемашин "Oncilla" польської компанії "Mista" за завищеними цінами.

Проведення досудового розслідування доручено Національному антикорупційному бюро України (НАБУ), повідомили в Генпрокуратурі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154046
 
   
 Топ коментарі
 
Вы гниды рапортуйте когда будут возвращены украденные средства и виновные понесут наказание, дела они открыли...
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Получат откупные и закроют...
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Якщо раптом ви не отримаєте свої гроші, негайно дзвоніть на гарячу лінію НАБУПо факту хищений на предприятиях оборонного комплекса начато три уголовных производства, - ГПУ - Цензор.НЕТ 6000
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За последние 5 лет насмотрелись уже на открытые производства которые не привели ни к каким приговорам
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Якщо раптом ви не отримаєте свої гроші, негайно дзвоніть на гарячу лінію НАБУПо факту хищений на предприятиях оборонного комплекса начато три уголовных производства, - ГПУ - Цензор.НЕТ 6000
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Пусть они для начала освободят тысячи патриотов, которых при Пете посадили, а потом уже и деньги раздают.
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Йдiть до оффicу преЗЕдента-може,вiн винесе!))
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Вы гниды рапортуйте когда будут возвращены украденные средства и виновные понесут наказание, дела они открыли...
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не прошло и пол года. к концу срока может закончат расследовать.
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Ви зє! біли не роздіплилися ще, що відбувається?
Всі нові розробки - зупинені, розробники - під слідством.
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
Навіть тоді, коли кацапам чоботи будете лизати не переставайте радіти і пишатися своїм вибором!
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Виборці @ZelenskyyUa , скажіть, будь ласка, простий хлопець з наріду™ не краде? Не краде! Найвеличніший лідер світу™ не заробляє на війні? Не заробляє! А чому ж немає грошей на школи і лікарні?За фактом розкрадань на підприємствах оборонного комплексу розпочато три кримінальні провадження, - ГПУ - Цензор.НЕТ 811
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Arzach_73%

@Arzach612

Генпрокуратура с ЧЕСТЬЮ подняла выпавшее было из нетрезвых, но крепких коррупционных рук югика луценко Воровское знамя. Подняла и гордо понесла его по стране обирая всех, кто попадается на пути. Рассказывает Макс Бужанский.За фактом розкрадань на підприємствах оборонного комплексу розпочато три кримінальні провадження, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1500
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​В Генпрокуратуре Украины заблокировано расследование против бывшего президента Петра Порошенко. В связи с этим одиозный юрист Андрей Портнов закатил настоящую истерику и угрожает отставкой нынешнему главе ГПУ Руслану Рябошапке.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/192043_1571055956

Ребята ваша бренхя по поводу Порошенко не стоит и выеденного яйца.
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