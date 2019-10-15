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Все про:НАБУ (2133) прослуховування (119) ДБР (561)

 Зеленський підписав закон, що дозволяє НАБУ і ДБР здійснювати прослуховування

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінально-процесуального законодавства".

Як передає Цензор.НЕТ, такі дані містяться в картці законопроєкту на офіційному порталі Верховної Ради.

"15.10.2019 повернуто з підписом президента", - йдеться в таблиці.

Як відомо, Верховна Рада України 4 жовтня прийняла закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінально-процесуального законодавства" (№1009).

За словами голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського, цей закон скасовує частину "поправок Лозового", які порушують права людини та обмежують можливості органів досудового розслідування здійснювати його належним чином і якісно.

Крім того, закон визначає продовження термінів досудового розслідування після оголошення підозри.

Більшість положень закону вступають в силу наступного дня після його опублікування в парламентській газеті "Голос України".

Президент Володимир Зеленський 29 серпня вніс законопроєкт №1009 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінально-процесуального законодавства".

10 вересня Верховна Рада прийняла його в першому читанні.

Зміни до Кримінально-процесуального кодексу, ініціатором яких був депутат Андрій Лозовий (Радикальна партія Олега Ляшка), набрали чинності 15 березня 2018 року.

Цими положеннями були обмежені терміни розслідування злочинів. Зокрема, правоохоронці зобов'язані встановити причетність підозрюваного до скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину впродовж 18 місяців, середньої тяжкості - 12 місяців, а кримінального проступку - 6 місяців. Крім того, згідно зі змінами до КПК підозрюваний отримав право оскаржити факт вручення йому повідомлення про підозру через 2 місяці після вручення підозри.

Слідчих і прокурорів позбавили права самостійно призначати експертизи, зокрема для встановлення причин смерті і розміру матеріальних збитків.

Також були змінені правила проведення обшуків силовиками. Зокрема, правоохоронці в клопотаннях про проведення обшуків мають вказувати, які саме предмети вони хочуть знайти. Під час обшуку обов'язковою є присутність адвоката, а слідчі дії слід фіксувати за допомогою аудіо - та відеоапаратури.

19 вересня Рада направила законопроєкт №1009 на повторне друге читання. У разі нерозкриття злочину у встановлені терміни кримінальне провадження слід закрити. У виняткових випадках слідчий може попросити суд продовжити терміни розслідування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154041
 
 
 Топ коментарі
 
Он бы умных людей лучше слушал без всякой прослушки
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Так вот и послушает хитроумных.
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Ты что-то секретное со своей жопой делаешь?
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Он бы умных людей лучше слушал без всякой прослушки
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И не только прослушку но и посадку-хватит в бирюльки играться.Воры и гниды множатся от вседозволенности и безнаказанности как вирусы
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так чё ты тормозишь ?

сажай всех и сразу.

шо тебе мешает ?
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Какие поправки Лозового нарушали права человека?

Правильно ли я понял, что подозреваемому можно сообщить о преступлении, а потом от полугода до полутора года полиция может устанавливать его причастность к этому преступлению? И этого срока им мало и теперь они ещё дольше могут "устанавливать" причастность?
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😁😁 вiн ранiше у Пшонки працював специалiстом з материальних цiнностей i моральному падiнню
(С)
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Ну теперь понятно, почему Сытник и Труба внезапно начали сутулиться при ходьбе - им теперь вращающиеся бобины пузо натирают.
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Мало! Нужно разрешить без суда отстрел таких мразей как с-14
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Ты что-то секретное со своей жопой делаешь?
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одно время было модно ставить камеры в кабинете Зеленский подписал закон, разрешающий НАБУ и ГБР осуществлять прослушку - Цензор.НЕТ 6272
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В частности, правоохранители в ходатайствах о проведении обысков должны указывать, какие именно предметы они хотят найти. Шел за пистолетом, нашел бронепоезд, все, переписываем ходатайство. Вернее, шел за предметом, похожий на пистолет,но наткнулся, на предмет,похожий на бронепоезд. Следакам надо прямую связь с Дельфийским Оракулом.
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Все правильно, потому что они это изымают и должно быть документировано. Пришли за деньгами, нечего трогать ружье, если оно официальное, или золотые изделия, если они нет предмет обыска.
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правильно . знавал случаи когда приходили с обыском и выносили практически всю хату от электроники до барахла .
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А чего в экстаз впадать? Насчёт Порошенко не знаю, но вас это может коснуться. Так что думайте когда по телефону будете говорить. А если ЗЕ подпишит закон о контроле за интернетом, как в россии? Тоже Порох виноват будет? Лохи!
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Его величество профан
Во всех значительных вопросах,
И шаткий трон его стоит
Не на ковре, а на доносах.

Я за два сольди, за два су
На папу с мамой донесу,
И верит наш король в однос -
В донос, в донос, в донос.
И верит наш король в однос -
В донос, в донос, в донос.
(с) Волшебный голос Джельсомино
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"...Он подойдя к розетке в стене наклонился и говорит:
- Товарищ майор, пожалуйста попросите Лидочку принести мне чашечку кофе...
Мужики пальцами у висков крутят. Вдруг открывается дверь и Лидочка приносит чашечку кофе. Все испуганно замолчали и спать легли. Утром мужик просыпается, никого в номере и Лидочка кровати заправляет. Он спрашивает:
- А где все?
- А забрали всех ночью,тебя не тронули - очень товарищу майору шутка с кофе понравилась..."(с)
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Дешёвый цирк: всех, кто гавкает не тему, давно прослушивают.
И провайдеры сдают их адреса, так что не смешите мою компьютерную мышку.
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Запугивает нас сцыкло. *********** методами решил работать. Зебланы, кого вы нам выбрали?
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