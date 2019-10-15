 Зеленський підписав закон, що дозволяє НАБУ і ДБР здійснювати прослуховування

Як передає Цензор.НЕТ, такі дані містяться в картці законопроєкту на офіційному порталі Верховної Ради.

"15.10.2019 повернуто з підписом президента", - йдеться в таблиці.

Як відомо, Верховна Рада України 4 жовтня прийняла закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінально-процесуального законодавства" (№1009).

За словами голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського, цей закон скасовує частину "поправок Лозового", які порушують права людини та обмежують можливості органів досудового розслідування здійснювати його належним чином і якісно.

Крім того, закон визначає продовження термінів досудового розслідування після оголошення підозри.

Більшість положень закону вступають в силу наступного дня після його опублікування в парламентській газеті "Голос України".

Президент Володимир Зеленський 29 серпня вніс законопроєкт №1009 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінально-процесуального законодавства".

10 вересня Верховна Рада прийняла його в першому читанні.

Зміни до Кримінально-процесуального кодексу, ініціатором яких був депутат Андрій Лозовий (Радикальна партія Олега Ляшка), набрали чинності 15 березня 2018 року.

Цими положеннями були обмежені терміни розслідування злочинів. Зокрема, правоохоронці зобов'язані встановити причетність підозрюваного до скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину впродовж 18 місяців, середньої тяжкості - 12 місяців, а кримінального проступку - 6 місяців. Крім того, згідно зі змінами до КПК підозрюваний отримав право оскаржити факт вручення йому повідомлення про підозру через 2 місяці після вручення підозри.

Слідчих і прокурорів позбавили права самостійно призначати експертизи, зокрема для встановлення причин смерті і розміру матеріальних збитків.

Також були змінені правила проведення обшуків силовиками. Зокрема, правоохоронці в клопотаннях про проведення обшуків мають вказувати, які саме предмети вони хочуть знайти. Під час обшуку обов'язковою є присутність адвоката, а слідчі дії слід фіксувати за допомогою аудіо - та відеоапаратури.

19 вересня Рада направила законопроєкт №1009 на повторне друге читання. У разі нерозкриття злочину у встановлені терміни кримінальне провадження слід закрити. У виняткових випадках слідчий може попросити суд продовжити терміни розслідування.