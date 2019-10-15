 Виконання блоку мінських угод з безпеки - ключове для повернення миру на Донбас, - українська сторона ТКГ

Про це в Facebook написала речниця Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками нинішньої роботи ТКГ в Мінську, передає Цензор.НЕТ.

"Всупереч Мінським домовленостям, НЗФ ОРДЛО продовжують систематично порушувати режим тиші вздовж всієї лінії зіткнення, в т.ч. в районі н.п. Золоте та Петрівське, де у відповідності до Рамкового рішення ТКГ 2016 року має відбутися розведення сил та засобів. Українська сторона чітко зазначила: таке розведення може відбутися тільки за умови дотримання 7-денного режиму тиші на цих ділянках. Попри зобов'язання, зафіксоване Мінськими угодами, НЗФ ОРДЛО не відводить від лінії зіткнення важку артилерію, натомість розміщують на передовій танки та міномети. Окремо українська сторона наголосила на необхідності демілітаризації н.п. Кальміуське, Новоазовськ, Саханка, Кумачово, де мають бути відведені важке озброєння та техніка", - зазначила Оліфер.

За її словами, гостро стоїть питання доступу СММ ОБСЄ до всієї території ОРДЛО, включно з непідконтрольною Україні ділянкою російсько-українського кордону. Патрулям систематично перешкоджають НЗФ ОРДЛО, "що є прямим порушенням мінських угод".

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Гуманітарна підгрупа працює над звільненням утримуваних осіб.

У підгрупі з соціально-економічних питань українська сторона знову піднімала питання відмови в ОРДЛО від рублевої зони і про повернення української державної і приватної власності, зокрема і відновлення сплати податків в український державний бюджет в суворій відповідності з українським законодавством.

"Українська сторона наголосила, що виконання політичного блоку питань Мінських угод є можливим виключно за умови виконання наступних пунктів: розпуск квазіугруповань "Л/ДНР", повне припинення вогню; забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України; виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки; розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення; забезпечення роботи Центральної Виборчої Комісії України, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів; встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів, передбачених українським і міжнародним законодавством та Мінськими угодами", - йдеться в повідомленні.