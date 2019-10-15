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 Виконання блоку мінських угод з безпеки - ключове для повернення миру на Донбас, - українська сторона ТКГ

Українська сторона готова реалізувати політичний блок питань мінських угод при виконанні низки умов.

Про це в Facebook написала речниця Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками нинішньої роботи ТКГ в Мінську, передає Цензор.НЕТ.

"Всупереч Мінським домовленостям, НЗФ ОРДЛО продовжують систематично порушувати режим тиші вздовж всієї лінії зіткнення, в т.ч. в районі н.п. Золоте та Петрівське, де у відповідності до Рамкового рішення ТКГ 2016 року має відбутися розведення сил та засобів. Українська сторона чітко зазначила: таке розведення може відбутися тільки за умови дотримання 7-денного режиму тиші на цих ділянках. Попри зобов'язання, зафіксоване Мінськими угодами, НЗФ ОРДЛО не відводить від лінії зіткнення важку артилерію, натомість розміщують на передовій танки та міномети. Окремо українська сторона наголосила на необхідності демілітаризації н.п. Кальміуське, Новоазовськ, Саханка, Кумачово, де мають бути відведені важке озброєння та техніка", - зазначила Оліфер.

За її словами, гостро стоїть питання доступу СММ ОБСЄ до всієї території ОРДЛО, включно з непідконтрольною Україні ділянкою російсько-українського кордону. Патрулям систематично перешкоджають НЗФ ОРДЛО, "що є прямим порушенням мінських угод".

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Гуманітарна підгрупа працює над звільненням утримуваних осіб.

У підгрупі з соціально-економічних питань українська сторона знову піднімала питання відмови в ОРДЛО від рублевої зони і про повернення української державної і приватної власності, зокрема і відновлення сплати податків в український державний бюджет в суворій відповідності з українським законодавством.

"Українська сторона наголосила, що виконання політичного блоку питань Мінських угод є можливим виключно за умови виконання наступних пунктів: розпуск квазіугруповань "Л/ДНР", повне припинення вогню; забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України; виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки; розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення; забезпечення роботи Центральної Виборчої Комісії України, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів; встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів, передбачених українським і міжнародним законодавством та Мінськими угодами", - йдеться в повідомленні.

Виконання блоку мінських угод з безпеки - ключове для повернення миру на Донбас, - українська сторона ТКГ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154038
 
 
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Будь який договір , з Росією , не вартує і бумаги , на якій він написаний ! Лошари !😆
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Правильно.

Ключевое - это желание и возможности *****.
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Пристайко обожнює формулу "Штайнмайера" і тому готов здати Україну в її угоду.
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Цлком можливо , що він обожнює сидіть на пляшці , тільки яка від нього користь іншим ! Окрім зради !😈
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Це вже неприкритий шантаж від Пристайка, от як це називається.
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Пристайко - міністр-манкурт. Яка влада такі і міністри, починаючи від самого гідранта, закінчуючи його психічною прес-секретаркою.
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Орки- они и в Африке - орки..........
И наивен тот, кто им верит.......
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Дмитрий‏ @dmitriypaut 9 ч.9 часов назад

Дилема:Не знаю,как объяснить жене,что она теперь жена фермера. То,что она жена укпрфашиста,она знает Выполнение блока Минских соглашений по безопасности - ключевое для возвращения мира на Донбасс, - украинская сторона ТКГ - Цензор.НЕТ 954
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Ты смотри что путч животворящий делает. 😀
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То не "путч делает" - это то, что вам еще пару недель назад говорили, что это умышленно колотят ситуацию в стране, распуская брехни про зраду и капитуляцию.
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Рассказывать эти шмаркли мастера, наслышаны и про никакого кумовства и про зарплаты в 4000 у. е. Где вот это все озвученное в бумажке что Кучма подписал? Пиз..ть не мешки ворочать.
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Да хватит уже чушь пороть про "4000уе" - не вырывайте фразу с текста. Там всего лишь речь была, что если конфисковать все украденое за 28 лет в Украине, то и учителям можно будет з/п в 4000 евро платить.
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Ну во первых про 28 лет там ничего не было, во вторых ты понял что суть была не в этом
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Lvbnhj , ты гнусный любитель тупых зеленых, пошел в спам
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И это типа украинский патриот, лидер "Национального корпуса" и участник
акции "Нет капитуляции" Билецкий, который выдвинул Зеленскому
ультиматум в 10 суток: https://www.youtube.com/watch?v=aojgDkO6_zU
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Ну що ж, даійочників нічого не вчить далі. Вони далі вважають, що для відведення ( одностороннього) достатньо, щоб сім! лише сім днів не стріляли. Тобто терористи для того, щоб зайняти українські позиції у Золотому і Петровському повинні лише сім днів не стріляти... Мені цікаво, скільки часу ці персонажі займали б свої посади у адекватних країнах.
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Если назвать фамилию проклятия Украины это Кучма. Сначало это падло просрало ЯО, теп5рь это падло еще и в Минске решило добить Украину. И не сдохнет же....
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