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Все про:Лавра (66) пропаганда (1259) Росія (20171)

 Російський пропагандист з каналу "Росія-1" Корчевников, якому раніше було заборонено в'їзд в Україну, постить фото з Києва. ФОТО

Російський телеведучий на телеканалі "Росія 1" Борис Корчевников активно ділиться у своєму Instagram-акаунті фотографіями з Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє АТР.

Росіянин приїхав в Україну кілька днів тому на Міжнародний православний кінофестиваль "Покров", і навіть отримав на цьому фестивалі нагороду. Корчевников також побачився з переможцем українського шоу "Голос" Олександром Клименком і прогулявся центром Києва.

Також росіянин оголосив серед своїх підписників збір коштів на відновлення лікарні в Києво-Печерській Лаврі.

Водночас Корчевникова внесено в базу "Миротворця" як "пропагандиста" і "пособника терористів". Раніше йому було офіційно заборонено в'їзд в Україну через журналістську діяльність, спрямовану на пропаганду війни проти України.

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Російський пропагандист з каналу Росія-1 Корчевников, якому раніше було заборонено вїзд в Україну, постить фото з Києва 01
Російський пропагандист з каналу Росія-1 Корчевников, якому раніше було заборонено вїзд в Україну, постить фото з Києва 02
Російський пропагандист з каналу Росія-1 Корчевников, якому раніше було заборонено вїзд в Україну, постить фото з Києва 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154037
 
   
 Топ коментарі
 
Де Зєєєєля?
Чому не позвонив Баканову? Российский пропагандист с канала "Россия-1" Корчевников, которому ранее был запрещен въезд в Украину постит фото из Киева - Цензор.НЕТ 3611
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Ну для Зели и Баканова это не враг. Для них и Портнова главный враг сейчас - Порох.
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Пропагандиста РФ Корчевникова пустили в Україну. Прикордонники пояснили, чому
Для ведучого телеканалу "Росія-1" Бориса Корчевникова, який незаконно відвідував анексований Крим, не було заборони на вʼїзд в Україну. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. "Щодо Бориса Корчевникова не було заборони на в'їзд до України", - сказав він.
Демченко зауважив, що ДПСУ не володіє інформацією про осіб, які можуть становити загрозу нацбезпеці - такі дані надходять з інших правоохороних органів.
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Так що Баканову звонити не треба. Це, видать, він сам позвонив: "пропустити".
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Так это ж по линии РПЦ, а они вообще Украину государством не считают, а владыка Лавры Павел аваковских шавок-полицейских обсырает прямо с мерседеса.
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Поки СБУ не буде вичищено від ФСБ-шників і та прихованих любителів русскаго мира-таких випадків буде багато. Один з варіантів рішення це той, який був продемонстрований відносно сепара в Маріуполі: зловити на вулиці і хлопнути. Тоді інша нечисть не поїде.
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Эти пропагандоны полностью невменяемые! На рассеи вещают, что в Киеве фашисты, нацики, убивцы..а сами прутся сюда пачками! И шо ж это они живыми и здоровыми ходят по Крещатику, не собщают дорогим согражданам?
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Не так все просто і спокійно, коли ЗЕгнида почав підгодовувати вату і православних сук. Щось має бути, перед ****** "прагибаецца". Напевне привезуть нам з Лєфортово якихось старих шахраїв чи наркоманів.
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Следующими будут бурят Шойгу и Лавров- грустная лошадь?
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Странно это всё. У Соловьёва с Шениным и Скабеевой, на ихних собачьих боях, половина участников, Украинцы. Галдят там, доказывают, глаза открывают россиянам. Так почему же в Киеве так боятся какого то ведущего ТВ передачи, типа спокойной ночи малыши? А Кухня ТВ, то вообще страшная передача. Её в первую очередь запретили показывать. А почему бы Украинской пропаганде не обыграть аналогично Соловьёву только не в Москве, а в Киеве с диспутами с фактами российских пропагандистов?
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