 "Суперечки про аліменти могли б закінчуватися апеляцією", - заступник голови ОП Смирнов про те, як розвантажити Верховний Суд

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив Андрій Смирнов - заступник голови Офісу президента, який координує судову реформу і діяльність правоохоронних органів.
"Необхідно встановити чіткі критерії і підстави, за якими справа може бути переглянута у Верховному Суді. На сьогодні окремі палати завалені неймовірною кількістю справ, а це нестерпне навантаження на суддів. Іншими словами, суперечки про аліменти могли б закінчуватися апеляцією", - сказав він.
За словами Смирнова, це особливо актуально у сфері реформи Верховного Суду, передбаченого, зокрема, президентським законопроєктом №1008 (прийнятий Верховною Радою в першому читанні).
Також, вважає заступник голови ОП, потрібно переглянути підстави для винесення судами забезпечувальних визначень.
"Досить складно пояснити високому закордонному гостю, чому суддя районного суду в рамках розгляду справи винесла ухвалу, якою заборонила стороні процесу - громадянину Великобританії, користуватися, наприклад, квартирою, в якій він живе і передала її на відповідальне зберігання не пов'язаного з процесом особі", - пояснив Смирнов.
За його словами, цією нормою закону часто користувалися навмисне, щоб "віджати" майно.
Повний текст інтерв'ю з Андрієм Смирновим читайте тут.
каждый имеет право подавать свое дело..и иногда Верховный суд как последняя инстанция для человека, ищущего справедливости ...ну а потом уже международные... для сильно обиженных и не стесненных материально
Зачем это изобретение велосипеда
Возьмите за модель одну из судебных систем Запада и внедрите
Учитывайте, правда, что не прецедентная система права в Украине накладывает определённые особенности
я також не дуже....
але ось є закон
Стаття 17. Застосування судами Конвенції ( 995_004 ) та
практики Суду 1. Суди застосовують при розгляді справ Конвенцію ( 995_004 )
та практику Суду як джерело права.
Даже как мне кажется не утруждая себя объяснениями.