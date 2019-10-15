 "Суперечки про аліменти могли б закінчуватися апеляцією", - заступник голови ОП Смирнов про те, як розвантажити Верховний Суд

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив Андрій Смирнов - заступник голови Офісу президента, який координує судову реформу і діяльність правоохоронних органів.

"Необхідно встановити чіткі критерії і підстави, за якими справа може бути переглянута у Верховному Суді. На сьогодні окремі палати завалені неймовірною кількістю справ, а це нестерпне навантаження на суддів. Іншими словами, суперечки про аліменти могли б закінчуватися апеляцією", - сказав він.

За словами Смирнова, це особливо актуально у сфері реформи Верховного Суду, передбаченого, зокрема, президентським законопроєктом №1008 (прийнятий Верховною Радою в першому читанні).

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Також, вважає заступник голови ОП, потрібно переглянути підстави для винесення судами забезпечувальних визначень.

"Досить складно пояснити високому закордонному гостю, чому суддя районного суду в рамках розгляду справи винесла ухвалу, якою заборонила стороні процесу - громадянину Великобританії, користуватися, наприклад, квартирою, в якій він живе і передала її на відповідальне зберігання не пов'язаного з процесом особі", - пояснив Смирнов.

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За його словами, цією нормою закону часто користувалися навмисне, щоб "віджати" майно.

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