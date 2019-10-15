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 Політика України
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Все про:Верховний Суд (448) Смирнов Андрій (2)

 "Суперечки про аліменти могли б закінчуватися апеляцією", - заступник голови ОП Смирнов про те, як розвантажити Верховний Суд

Верховний Суд має розглядати тільки справи, що відповідають певним критеріям. Це дасть змогу зменшити кількість суддів із майже 200 до 100.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив Андрій Смирнов - заступник голови Офісу президента, який координує судову реформу і діяльність правоохоронних органів.

"Необхідно встановити чіткі критерії і підстави, за якими справа може бути переглянута у Верховному Суді. На сьогодні окремі палати завалені неймовірною кількістю справ, а це нестерпне навантаження на суддів. Іншими словами, суперечки про аліменти могли б закінчуватися апеляцією", - сказав він.

За словами Смирнова, це особливо актуально у сфері реформи Верховного Суду, передбаченого, зокрема, президентським законопроєктом №1008 (прийнятий Верховною Радою в першому читанні).

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Також, вважає заступник голови ОП, потрібно переглянути підстави для винесення судами забезпечувальних визначень.

"Досить складно пояснити високому закордонному гостю, чому суддя районного суду в рамках розгляду справи винесла ухвалу, якою заборонила стороні процесу - громадянину Великобританії, користуватися, наприклад, квартирою, в якій він живе і передала її на відповідальне зберігання не пов'язаного з процесом особі", - пояснив Смирнов.

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За його словами, цією нормою закону часто користувалися навмисне, щоб "віджати" майно.

Повний текст інтерв'ю з Андрієм Смирновим читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154035
 
 
 Топ коментарі
 
В Америке верховный суд сам выбирает за какие дела браться а какие отфутболивать.
Даже как мне кажется не утруждая себя объяснениями.
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Меня интересует результат-ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО в котором есть суд.Хватит жижу навозную разводить-либо делай либо уходи если голова пустая
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в нас де-факто, скандінавська система - і закон і прецедент.
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Конечно, ввели в закон, что должен отстегивать 25% от заработка, что при определенном заработке мужа может быть так, что на 25% может отлично жить не только ребенок, ну и жена с новым. Из-за этого и ВС подключают. Надо вводить не процент, а конкретную сумму на ребенка, рассчитать не сложно потребности ребенка.
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Если не сложно рассчитать, давай начинай.
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Меня интересует результат-ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО в котором есть суд.Хватит жижу навозную разводить-либо делай либо уходи если голова пустая
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Я ну трудовые споры уже заканчиваються апеляцией. Полный беспредел.
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нет, дорогой...
каждый имеет право подавать свое дело..и иногда Верховный суд как последняя инстанция для человека, ищущего справедливости ...ну а потом уже международные... для сильно обиженных и не стесненных материально
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Тут уже все придумано до нас
Зачем это изобретение велосипеда

Возьмите за модель одну из судебных систем Запада и внедрите

Учитывайте, правда, что не прецедентная система права в Украине накладывает определённые особенности
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в нас де-факто, скандінавська система - і закон і прецедент.
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У нас нет прецедентов. У нас есть образцовые решения ВС. Вот только ВС кссации не открывает. Малозначительные дела до 193 тыс грн
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може ви не розбираєтесь?
я також не дуже....
але ось є закон

Стаття 17. Застосування судами Конвенції ( 995_004 ) та
практики Суду 1. Суди застосовують при розгляді справ Конвенцію ( 995_004 )
та практику Суду як джерело права.


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В Америке верховный суд сам выбирает за какие дела браться а какие отфутболивать.
Даже как мне кажется не утруждая себя объяснениями.
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Конечно че им с холопами возится. Безработный платит алименты с средней зарплаты по области, на вопрос с чего жить - обращайтесь в верховный суд. Вот для начала надо с этим разобраться.
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Этот дебил как то не знает, что алименты попадают под малозначительные дела и ВС кссацию не открывает. Если у нас на таких должностях такие дебилы, то Боже, сохрани Украину
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