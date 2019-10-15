 "Відверто звучали заклики до громадянської непокори", - в МЗС РФ злякалися святкування Дня захисника України

Відповідний коментар Департаменту інформації і друку МЗС РФ розміщено на сайті відомства, інформує Цензор.НЕТ.
"Цього року неонацисти в ультимативній формі вимагали від влади країни не допустити реалізації домовленостей "нормандського формату" з розведення сил на лінії розмежування на Донбасі та імплементації "формули Штайнмаєра". Відкрито звучали заклики до громадянської непокори і "війни з Росією до переможного кінця"", - вважають в МЗС РФ.
Російських дипломатів обурив і марш УПА, який відбувся в Києві. "На жаль, в сучасній Україні такі акції стають звичайним явищем", - зазначають у відомстві Лаврова.
Особливо відзначили в МЗС РФ відвідування прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком вечірки ветеранів у Docker pub. "О.Гончарук виступив з вітальним словом на одіозному концерті української неонацистської рок-групи", - описують те, що відбулося, в Москві.
Російські дипломати закликають міжнародні структури "спонукати Київ до протидії таким тенденціям, виконання зобов'язань щодо мирного врегулювання на Донбасі і дотримання основних прав і свобод усіх членів багатонаціонального українського суспільства".
Какой яркий праздник получился, даже россии понравился, а еще сомневались, идти или не идти на акции в этот праздничный день.
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*Американские военные оставили на брошенной базе оскорбительные надписи в адрес России.... (о! погодите-погодите! это интересно))))
Кратко - На одной из досок в помещениях военной базы в Манбидже маркером нарисован флаг России, рядом слово на русском языке «*****» и подпись "Comrades likes dudes", а на другой - изображение мужского полового члена в цветах российского флага... и др.
А может россияне которые так любят нашего экс- клоуна ...резидента ЗЕбила капитулянта ,забрали бы его к себе вместо кровавого )(уйла раз он своими пророссийскими и антиукраинскими действия так им нравится. Украинцы не будут против.
https://www.youtube.com/watch?v=aojgDkO6_zU
А.Белецкий.