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Все про:МЗС РФ (529) День захисника України (86)

 "Відверто звучали заклики до громадянської непокори", - в МЗС РФ злякалися святкування Дня захисника України

Міністерство закордонних справ Російської Федерації побачило в святкуванні Дня захисника України "неонацистську акцію" з "агресивними гаслами" і закликами до "війни з Росією до переможного кінця".

Відповідний коментар Департаменту інформації і друку МЗС РФ розміщено на сайті відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього року неонацисти в ультимативній формі вимагали від влади країни не допустити реалізації домовленостей "нормандського формату" з розведення сил на лінії розмежування на Донбасі та імплементації "формули Штайнмаєра". Відкрито звучали заклики до громадянської непокори і "війни з Росією до переможного кінця"", - вважають в МЗС РФ.

Російських дипломатів обурив і марш УПА, який відбувся в Києві. "На жаль, в сучасній Україні такі акції стають звичайним явищем", - зазначають у відомстві Лаврова.

Читайте також: В акції "Ні капітуляції" взяли участь до 12 тисяч осіб, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Особливо відзначили в МЗС РФ відвідування прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком вечірки ветеранів у Docker pub. "О.Гончарук виступив з вітальним словом на одіозному концерті української неонацистської рок-групи", - описують те, що відбулося, в Москві.

Російські дипломати закликають міжнародні структури "спонукати Київ до протидії таким тенденціям, виконання зобов'язань щодо мирного врегулювання на Донбасі і дотримання основних прав і свобод усіх членів багатонаціонального українського суспільства".

Також читайте: Масові заходи в Києві відбуваються без порушень правопорядку, - Нацполіція

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154027
 
 
 Топ коментарі
 
Российских дипломатов возмутил состоявшийся в Киеве марш УПА
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Истерикой рАссийского МИДа довольна........
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Не ври лошадь! Призывы звучали не к войне с РФ, а к отражению российской агрессии, и защите украинской земли. Такие же призывы как во время ВОВ против немцев.
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разрушение рассии потом будут вменять приспешникам *****..
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России более тысячи лет и ничего стоит так - когда и кто ее разрушит если не секрет?
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сначала как волость Киевского княжества, потом как улус Орды, потом как Московское княжество - пора возвращатся в исторические пределы..
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Насчет волости Киевского княжества уверенности полной нет, есть только догадки, во всяком случае Рюрик пришел из Великого Новгорода и я не уверен, что Новгород кому-нибудь подчинялся тогда, да и после - история об этом умалчивает.
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"Открыто звучали призывы к гражданскому неповиновению", - в МИД РФ испугались празднования Дня защитника Украины

Какой яркий праздник получился, даже россии понравился, а еще сомневались, идти или не идти на акции в этот праздничный день.
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Ай маладесь, кацапа. Безпаливно так ваше говно сюда принесло за щекой.
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Мне одному сдается, что эрэфийцы сами себя огородили решеткой . К тому же ты правильно отразил эрэфийцкую пропаганду.
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Кацап это диагноз.Цитируйте их докторам а не украинцам
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Характерно, что кацапы опять абсолютно в унисон с зебильней жидко дрищут.
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************, ты как часы. Пришел за ежедневной порцией 3.14люлей.
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Млин, как они до сих пор не поймут, что в Украине нет "неонацистов", а есть патриоты своей страны!
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************* ссутся любого проявления свободы, даже рядом с их рабской помойкой. Бойтесь с*уки. Придете, в Киев, будем стрелять в спину любой имперской сволочи.
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у едросовского медведя - медвежья болезнь, у мида своя - **************, импортнозаместительная.
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кацапи йдіть у пекло, там ваше місце!!!! от коняка біситься)) гарне то свято було!!! Слава Україні!!!
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из ленты рашаговносми
*Задержанная в Минске россиянка возвращается на родину
* В Киеве призвали распустить ЛНР и ДНР
*Семиэтажный дом обрушился в Бразилии. Возможны жертвы
*Минобороны опубликовало карту с раскладом сил в Сирии
*Грызлов предупредил об угрозе обострения ситуации на Донбассе
*Неизвестный вынес из галереи гравюру Сальвадора Дали
*Корчевников показал фото из Кева и попросил денег
*Американские военные оставили на брошенной базе оскорбительные надписи в адрес России.... (о! погодите-погодите! это интересно))))

Кратко - На одной из досок в помещениях военной базы в Манбидже маркером нарисован флаг России, рядом слово на русском языке «*****» и подпись "Comrades likes dudes", а на другой - изображение мужского полового члена в цветах российского флага... и др.
"Открыто звучали призывы к гражданскому неповиновению", - в МИД РФ испугались празднования Дня защитника Украины - Цензор.НЕТ 2945



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Наши недруги россияне стали лучше относиться к Украине - 56% россиян положительно относятся к Украине. Это рекордная отметка с того времени, как Россия оккупировала Крым. Социологи связывают это с президентством ЗЕ и изменением его политики в сторону капитуляции Украины. (ссылка Левада-Центра). В опросе в период с 26 сентября по 2 октября оказалось что 56% опрошенных россиян в целом положительно относятся к Украине. Социологи заверили, что данная перемена связана с приходом к власти в Украине выходит что больше пророссийского чем проукраинского ...резидента капитулянта , с его риторикой якобы мира на любых условиях кремля, политика и переговорами про капитуляцию Украины. Всё то что очень нравится наши врагам россиян но категорически неприемлемо для украинцев. Также Зеленского как своего пророссийского кандидата на выбора в президенты - как своего ..резидента поддерживало больше всего россиян. Однако отношение украинцев к России ухудшилось 81% украинцев ("Рейтинг") не поддерживают российскую кампанию по якобы защите кремлём русскоязычного населения. Большинство граждан (54%), независимо от региона и социальной группы, расценивают действия России не иначе как вражеское кровавое вторжение и преступную оккупацию Крыма и Донбасса. 85% украинцев почему-то, в отличие от Путлина, не чувствуют, что на них осуществляется какое-либо давление или угрозы в связи с общением на русском языке.... и др.
А может россияне которые так любят нашего экс- клоуна ...резидента ЗЕбила капитулянта ,забрали бы его к себе вместо кровавого )(уйла раз он своими пророссийскими и антиукраинскими действия так им нравится. Украинцы не будут против.
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Билецкий - Украине нужна конфедерация с Россией:

https://www.youtube.com/watch?v=aojgDkO6_zU
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Терміново заборонити лаврову перегляд телеканалів Г+Г , Невс Жопе, СТО12, а також 95 кварталу і серіалу Слуга урода , аби він на майбутнє не робив таких безглуздих заяв 😃
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я знову ж, в 3023-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Увидели, ну наконец то, теперь запомните суки шо с каждой вашей кацапьей мрази будут скальп срезать и псов кормить.
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Историческая миссия нашей нации в этот критический момент - возглавить и повести за собой Белые Народы всего мира в последний крестовый поход за её существование. Поход против возглавляемого семитами недочеловечества.

А.Белецкий.


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Ты расплачься ещё, у тебя здесь однодумцев нету , труси горбом на ленту сру.
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Забавно читать заголовки, видна советская школа журналистики.
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НА Украине, но В Домбассе. тупорылые придурки "Відверто звучали заклики до громадянської непокори", - в МЗС РФ злякалися святкування Дня захисника України - Цензор.НЕТ 4858
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Лошадь, тебе какое дело? Это твоя губерния? Губу закатай!
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