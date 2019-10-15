 "Відкрито звучали заклики до громадянської непокори", - в МЗС РФ злякалися святкування Дня захисника України

Відповідний коментар Департаменту інформації і друку МЗС РФ розміщено на сайті відомства, інформує Цензор.НЕТ.
"Цього року неонацисти в ультимативній формі вимагали від влади країни не допустити реалізації домовленостей "нормандського формату" з розведення сил на лінії розмежування на Донбасі та імплементації "формули Штайнмаєра". Відкрито звучали заклики до громадянської непокори і "війни з Росією до переможного кінця"", - вважають в МЗС РФ.
Російських дипломатів обурив і марш УПА, який відбувся в Києві. "На жаль, в сучасній Україні такі акції стають звичайним явищем", - зазначають у відомстві Лаврова.
Особливо відзначили в МЗС РФ відвідування прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком вечірки ветеранів у Docker pub. "О.Гончарук виступив з вітальним словом на одіозному концерті української неонацистської рок-групи", - описують те, що відбулося, в Москві.
Російські дипломати закликають міжнародні структури "спонукати Київ до протидії таким тенденціям, виконання зобов'язань щодо мирного врегулювання на Донбасі і дотримання основних прав і свобод усіх членів багатонаціонального українського суспільства".
чудово, що в ******** Україні проходять подібні заходи
побільше таких акцій в Україні
Пора Кацапстану привыкать к тому, что не получится, как в Грузии или Молдове..
Источник:https://censor.net.ua/n3154027
точно не ерефія,не рассєя,висірок та продовження Орди...
Какой яркий праздник получился, даже россии понравился, а еще сомневались, идти или не идти на акции в этот праздничный день.
ОЧЕНЬ ВЕРНО СКАЗАНО
*Задержанная в Минске россиянка возвращается на родину
* В Киеве призвали распустить ЛНР и ДНР
*Семиэтажный дом обрушился в Бразилии. Возможны жертвы
*Минобороны опубликовало карту с раскладом сил в Сирии
*Грызлов предупредил об угрозе обострения ситуации на Донбассе
*Неизвестный вынес из галереи гравюру Сальвадора Дали
*Корчевников показал фото из Кева и попросил денег
*Американские военные оставили на брошенной базе оскорбительные надписи в адрес России.... (о! погодите-погодите! это интересно))))
Кратко - На одной из досок в помещениях военной базы в Манбидже маркером нарисован флаг России, рядом слово на русском языке «*****» и подпись "Comrades likes dudes", а на другой - изображение мужского полового члена в цветах российского флага... и др.
А может россияне которые так любят нашего экс- клоуна ...резидента ЗЕбила капитулянта ,забрали бы его к себе вместо кровавого )(уйла раз он своими пророссийскими и антиукраинскими действия так им нравится. Украинцы не будут против.
https://www.youtube.com/watch?v=aojgDkO6_zU
А.Белецкий.
Донецкий каменноугольный бассейн - Дон(ецкий)басс(ейн)
Донецкий, а не домецкий\домашний\доменный и т.п.
Ну, це, так, чемно. Англійською трохи грубіше.
Ми непереможні, шаблі догори
Буде вільна Україна,
Буде Ненька самостійна,
Гей москалів на ножі, на ножі!
Не вийде з малороса українець
І росіянином не буде теж
Для них він був і є чужинець
А в малороса дурості немає меж.
І лиже чоботи він окупанту,
Що прадідів його замордував
Поклони б'є він їхньому гаранту
Попу с Москви ще руку цілував.
«Отечество» він славить на свята
Об Україну ноги свої витер
І мова наша малоросу вже не та
Бо як в хохла у голові у нього вітер.
Де треба і нетреба він завжди,
Сує своїх дідів що «воювали»
Але не знає «перемог» і їх слідів,
Скільки народів вони зруйгували?
Хто ж там вбивав інших дідів
В тридцять девятому у чужій хаті
А хто за мову пів життя сидів?
Не чули малороси ці вухаті?
А в тридцять третьому голодомор,
Чий дід приніс із московитом?
Мільйони українців скосив мор
Хоч Україна бала завжди з житом.
Свято бійців і наших козаків
І Богородиці, що завжди з ними
УПА та наших кращих юнаків
Він із дідами лізе тут чужими.
Ніколи малорос не стане українцем
І росіянином не буде теж
Слугою і рабом буде у однинців
Хоч вивчи мову ту де ти живеш!
14.10.2019
Потяг Костянтинівка-Одеса.Анатолій Березенський
respect
Донбас повинен прозріти і повстати з середини.
На сірій зоні буде точитись оборонна війна, але потрібно бути готовими до повномасштабного вторгнення!!!!!!!!!!!!!
Україна повинна нарощувати військову силу, відпрацьовувати новітні технології, повинна створити ракети які б долітали до р.Волги (який заряд зможуть донести це вже інша справа було б чим а бруду набрати можна)
І, дійсно, основне завдання це патріотичне виховання молодого покоління українців, щоби не було ідіотів, які б голосували за Медведчуків, Добкіних, Суркісів, Пінчуків, Гордонів і пр. зелебень.
читаем и наслаждаемся.