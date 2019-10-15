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Все про:МЗС РФ (529) День захисника України (88)

 "Відкрито звучали заклики до громадянської непокори", - в МЗС РФ злякалися святкування Дня захисника України

Міністерство закордонних справ Російської Федерації побачило в святкуванні Дня захисника України "неонацистську акцію" з "агресивними гаслами" і закликами до "війни з Росією до переможного кінця".

Відповідний коментар Департаменту інформації і друку МЗС РФ розміщено на сайті відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього року неонацисти в ультимативній формі вимагали від влади країни не допустити реалізації домовленостей "нормандського формату" з розведення сил на лінії розмежування на Донбасі та імплементації "формули Штайнмаєра". Відкрито звучали заклики до громадянської непокори і "війни з Росією до переможного кінця"", - вважають в МЗС РФ.

Російських дипломатів обурив і марш УПА, який відбувся в Києві. "На жаль, в сучасній Україні такі акції стають звичайним явищем", - зазначають у відомстві Лаврова.

Читайте також: В акції "Ні капітуляції" взяли участь до 12 тисяч осіб, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Особливо відзначили в МЗС РФ відвідування прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком вечірки ветеранів у Docker pub. "О.Гончарук виступив з вітальним словом на одіозному концерті української неонацистської рок-групи", - описують те, що відбулося, в Москві.

Російські дипломати закликають міжнародні структури "спонукати Київ до протидії таким тенденціям, виконання зобов'язань щодо мирного врегулювання на Донбасі і дотримання основних прав і свобод усіх членів багатонаціонального українського суспільства".

Також читайте: Масові заходи в Києві відбуваються без порушень правопорядку, - Нацполіція

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154027
 
   
 Топ коментарі
 
Не ври лошадь! Призывы звучали не к войне с РФ, а к отражению российской агрессии, и защите украинской земли. Такие же призывы как во время ВОВ против немцев.
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Российских дипломатов возмутил состоявшийся в Киеве марш УПА
-------------
Истерикой рАссийского МИДа довольна........
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Российских дипломатов возмутил и состоявшийся в Киеве марш УПА. "К сожалению, в современной Украине подобные акции становятся обыденным явлением", - отмечают в ведомстве Лаврова. Источник: https://censor.net.ua/n3154027
чудово, що в ******** Україні проходять подібні заходи
побільше таких акцій в Україні
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Все таки нашим журналистам и МИДу нужно поучиться в кацапов как писать статью и делать заявления. Вместо того чтобы написать что украинский народ выступил с протестами против капитуляции и за сопротивление врагу, кацапы написали так статью как будто украинские нацисты уже едят рузкоязычных детей на руинах кремля.
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"В этом году неонацисты в ультимативной форме требовали от властей страны не допустить реализации договоренностей "нормандского формата" по разведению сил на линии соприкосновения в Донбассе и имплементации "формулы Штайнмайера". Открыто звучали призывы к гражданскому неповиновению и "войне с Россией до победного конца"", - считают в МИД РФ.
Пора Кацапстану привыкать к тому, что не получится, как в Грузии или Молдове..
Источник:https://censor.net.ua/n3154027
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Чего не получится? Уже получилось и с Крымом и с Донбассом, только еще хуже - там еще есть надежда что территории вернутся, а тут с Крымом вряд ли.
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разрушение рассии потом будут вменять приспешникам *****..
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России более тысячи лет и ничего стоит так - когда и кто ее разрушит если не секрет?
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сначала как волость Киевского княжества, потом как улус Орды, потом как Московское княжество - пора возвращатся в исторические пределы..
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Насчет волости Киевского княжества уверенности полной нет, есть только догадки, во всяком случае Рюрик пришел из Великого Новгорода и я не уверен, что Новгород кому-нибудь подчинялся тогда, да и после - история об этом умалчивает.
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А каким боком ТОТ Новгород к московии?))) Он был ЗАХВАЧЕН московитами и большинство его жителей вырезано... И то что московию, 300 лет назад обозвали, на греческий лад, россией, еще не дает ей право на историю Руси))) Как Румынии(Romania) название не дает право приписывать себе историю Рима(Roma))) И румыны, в отличии от рашки, такого и не делают)))
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Ну, так Велика Україна була від Новгороду до Таганрогу. Нажаль не все ще у ординців відвоювали. Та, та війна триває й досі.
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не Україна...

точно не ерефія,не рассєя,висірок та продовження Орди...
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Ага, а ще була Галлія, а не Франція, Візантія, а не Греція, Річ Посполита, а не Польща))))
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"Открыто звучали призывы к гражданскому неповиновению", - в МИД РФ испугались празднования Дня защитника Украины

Какой яркий праздник получился, даже россии понравился, а еще сомневались, идти или не идти на акции в этот праздничный день.
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Ай маладесь, кацапа. Безпаливно так ваше говно сюда принесло за щекой.
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Мне одному сдается, что эрэфийцы сами себя огородили решеткой . К тому же ты правильно отразил эрэфийцкую пропаганду.
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Кацап это диагноз.Цитируйте их докторам а не украинцам
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Характерно, что кацапы опять абсолютно в унисон с зебильней жидко дрищут.
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************, ты как часы. Пришел за ежедневной порцией 3.14люлей.
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Так там же сплошь порохоботы и украиноботы на Майдане были - чему ты радуешься?


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Млин, как они до сих пор не поймут, что в Украине нет "неонацистов", а есть патриоты своей страны!
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В их понимании нет никакой Украины как страны... Вот из этого они и исходят... В их понимании, Украина это ВРЕМЕННОЕ недоразумение, которой СЛУЧАЙНО образовалось... И поэтому и мантры про адинарот... А все кто против адинарот, то естественно они враги для рашки.... А враги рашки и "неонацисты" и "хвашисты"... И покуда они не ОТГРЕБУТ, с сотнями тыс погибших с их стороны, они этого не поймут.... К сожалению... И кто у нас ДО СИХ ПОР не понял этого, тот подводит к жертвам с нашей стороны...
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"И покуда они не ОТГРЕБУТ, с сотнями тыс погибших с их стороны, они этого не поймут.... К сожалению... И кто у нас ДО СИХ ПОР не понял этого, тот подводит к жертвам с нашей стороны..."
ОЧЕНЬ ВЕРНО СКАЗАНО
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************* ссутся любого проявления свободы, даже рядом с их рабской помойкой. Бойтесь с*уки. Придете, в Киев, будем стрелять в спину любой имперской сволочи.
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Что они здесь забыли??? Отстреливать ИХ надо на наших границах... Либо в ихнем тылу...
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та прям там... лапотные пропагандоны вольно себя в Киеве чувствуют...прогуливаются, делают фото, бакановское рыло кацапьим говном утирают...кто хоть раз выстрелил? Кто хоть раз, не то, чтобы арестовал, но вопросы задал??? Хорахориться все могут... а со служб спросу нет. Ни с Рюкзаковских, ни с чертовски баканячьих...они разгонами заняты и поиском дополнительных средств из заначек
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у едросовского медведя - медвежья болезнь, у мида своя - **************, импортнозаместительная.
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кацапи йдіть у пекло, там ваше місце!!!! от коняка біситься)) гарне то свято було!!! Слава Україні!!!
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из ленты рашаговносми
*Задержанная в Минске россиянка возвращается на родину
* В Киеве призвали распустить ЛНР и ДНР
*Семиэтажный дом обрушился в Бразилии. Возможны жертвы
*Минобороны опубликовало карту с раскладом сил в Сирии
*Грызлов предупредил об угрозе обострения ситуации на Донбассе
*Неизвестный вынес из галереи гравюру Сальвадора Дали
*Корчевников показал фото из Кева и попросил денег
*Американские военные оставили на брошенной базе оскорбительные надписи в адрес России.... (о! погодите-погодите! это интересно))))

Кратко - На одной из досок в помещениях военной базы в Манбидже маркером нарисован флаг России, рядом слово на русском языке «*****» и подпись "Comrades likes dudes", а на другой - изображение мужского полового члена в цветах российского флага... и др.
"Открыто звучали призывы к гражданскому неповиновению", - в МИД РФ испугались празднования Дня защитника Украины - Цензор.НЕТ 2945



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Т.е амеры, давая деру, еще и рисунки делали? Херои, а вот что оружие бросили и технику?
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Наши недруги россияне стали лучше относиться к Украине - 56% россиян положительно относятся к Украине. Это рекордная отметка с того времени, как Россия оккупировала Крым. Социологи связывают это с президентством ЗЕ и изменением его политики в сторону капитуляции Украины. (ссылка Левада-Центра). В опросе в период с 26 сентября по 2 октября оказалось что 56% опрошенных россиян в целом положительно относятся к Украине. Социологи заверили, что данная перемена связана с приходом к власти в Украине выходит что больше пророссийского чем проукраинского ...резидента капитулянта , с его риторикой якобы мира на любых условиях кремля, политика и переговорами про капитуляцию Украины. Всё то что очень нравится наши врагам россиян но категорически неприемлемо для украинцев. Также Зеленского как своего пророссийского кандидата на выбора в президенты - как своего ..резидента поддерживало больше всего россиян. Однако отношение украинцев к России ухудшилось 81% украинцев ("Рейтинг") не поддерживают российскую кампанию по якобы защите кремлём русскоязычного населения. Большинство граждан (54%), независимо от региона и социальной группы, расценивают действия России не иначе как вражеское кровавое вторжение и преступную оккупацию Крыма и Донбасса. 85% украинцев почему-то, в отличие от Путлина, не чувствуют, что на них осуществляется какое-либо давление или угрозы в связи с общением на русском языке.... и др.
А может россияне которые так любят нашего экс- клоуна ...резидента ЗЕбила капитулянта ,забрали бы его к себе вместо кровавого )(уйла раз он своими пророссийскими и антиукраинскими действия так им нравится. Украинцы не будут против.
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коли кацап вимовляє слово Україна то, він має на увазі ОРДЛО. Решта- бандерівці загарбавші "братскую Украину". Не ведіться на тонкощі перекладу.
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Билецкий - Украине нужна конфедерация с Россией:

https://www.youtube.com/watch?v=aojgDkO6_zU
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Цій пісні 20 років, тоді ху..ло тільки чемодан перестав носити.
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Что это - чушь. Все что хотел, сказал. А Дмытро из Львова, пациент клиники психов. Ставь лайки, приобщайся)))
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Козломордый, для тебя может москали и друзья... А для нас нет... Так что нечего величать чушью, все что тебе не нравится))) Просто смирись с этим фактом)))
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Правильно- чушь. Бо, замість качана має бути граната.
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Терміново заборонити лаврову перегляд телеканалів Г+Г , Невс Жопе, СТО12, а також 95 кварталу і серіалу Слуга урода , аби він на майбутнє не робив таких безглуздих заяв 😃
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я знову ж, в 3023-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Увидели, ну наконец то, теперь запомните суки шо с каждой вашей кацапьей мрази будут скальп срезать и псов кормить.
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Историческая миссия нашей нации в этот критический момент - возглавить и повести за собой Белые Народы всего мира в последний крестовый поход за её существование. Поход против возглавляемого семитами недочеловечества.

А.Белецкий.


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Ты расплачься ещё, у тебя здесь однодумцев нету , труси горбом на ленту сру.
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Забавно читать заголовки, видна советская школа журналистики.
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НА Украине, но В Домбассе. тупорылые придурки "Відверто звучали заклики до громадянської непокори", - в МЗС РФ злякалися святкування Дня захисника України - Цензор.НЕТ 4858
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Донбасс!
Донецкий каменноугольный бассейн - Дон(ецкий)басс(ейн)
Донецкий, а не домецкий\домашний\доменный и т.п.
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доНбассом он был до 14-го... так что в стойло, кАзлАмордые
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Це, калька з англійського виразу "Dumb ass" українською перекладається, як: телепень.
Ну, це, так, чемно. Англійською трохи грубіше.
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Я це слово використовував до 2014 року, але зараз заради тих, хто загинув у боротьбі з кацапами, я не використовую його. Бо вони гинули не за тупу дупу, а за українську землю Донбасу. Це, потрібно цінувати.
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правильно «дамбас», нечего тут кацапское правописание применять
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Лошадь, тебе какое дело? Это твоя губерния? Губу закатай!
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Жовто-блакитні наші прапори
Ми непереможні, шаблі догори
Буде вільна Україна,
Буде Ненька самостійна,
Гей москалів на ножі, на ножі!
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Конечно , если тысячи людей на Майдане кричат " Слава Киевской Руси ! новороссия соси ! " Причём кричат женщины 40-50 -летнего возраста с прическами , с сумочками и на каблуках . есть от чего паниковать касапам. А тут ещё кризис на мацковии МВФ предсказывает .https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/mvf-predskazal-rossii-stagnaciyu-i-gody-padeniya-cen-na-neft-1028600626
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а ведь это Лукаш донесла (какое дело Лаврову до наших концертов и групп) - вчера было о ней сообщение, ее пост об этой группе и посещении Гончаруком концерта.. реакция - мгновенная, Лукаш продолжает работать на ФСБ (как при Януковиче) и ее лучшая подружка Лавров+ Захарова.
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МИДу РФ ещё сраться и сраться, это только начало
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МАЛОРОСИ - ТО МОСКОВСЬКІ ВОШІ
Не вийде з малороса українець
І росіянином не буде теж
Для них він був і є чужинець
А в малороса дурості немає меж.

І лиже чоботи він окупанту,
Що прадідів його замордував
Поклони б'є він їхньому гаранту
Попу с Москви ще руку цілував.

«Отечество» він славить на свята
Об Україну ноги свої витер
І мова наша малоросу вже не та
Бо як в хохла у голові у нього вітер.

Де треба і нетреба він завжди,
Сує своїх дідів що «воювали»
Але не знає «перемог» і їх слідів,
Скільки народів вони зруйгували?

Хто ж там вбивав інших дідів
В тридцять девятому у чужій хаті
А хто за мову пів життя сидів?
Не чули малороси ці вухаті?

А в тридцять третьому голодомор,
Чий дід приніс із московитом?
Мільйони українців скосив мор
Хоч Україна бала завжди з житом.

Свято бійців і наших козаків
І Богородиці, що завжди з ними
УПА та наших кращих юнаків
Він із дідами лізе тут чужими.

Ніколи малорос не стане українцем
І росіянином не буде теж
Слугою і рабом буде у однинців
Хоч вивчи мову ту де ти живеш!

14.10.2019
Потяг Костянтинівка-Одеса.Анатолій Березенський
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Ми є незаленжна окрема держава і одна із старійших націй в світі. На відміну від росіян, які украли у нас собі назву у нас Всі часи Європа і світ знав нас, як русів, роксолан. А московити з*явилися пізніше, їх "народили" татари. Вони називалися московити, ще татрарія. До словян вони не мають ніякого відношення. Це угро-фінські племена. В Європі їх знали, як країну Москель. Ще в стародавніх творах їх літописці називали Хинова. Але їх "історики" казали, що "хинови" то є татари, тобись вони. Бо татари(булгари) мають тисячолітню історію і були дуже розвинуті. А кацапи самозванці. І не їм вирішувати, що ми тут будемо святкувати, що казати і що співати. С терористами зовсім і розмовляти не потрібно!
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Призываю россиянских дипломатов засунуть свое мнение в свою великоимперскую жопу
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Якщо хтось думає , що москалі - (не тілько Пу.. а ьбільшість москалів так само) впустять українців на ЛугонДонію, він жахливо помиляється.......
Донбас повинен прозріти і повстати з середини.
На сірій зоні буде точитись оборонна війна, але потрібно бути готовими до повномасштабного вторгнення!!!!!!!!!!!!!
Україна повинна нарощувати військову силу, відпрацьовувати новітні технології, повинна створити ракети які б долітали до р.Волги (який заряд зможуть донести це вже інша справа було б чим а бруду набрати можна)
І, дійсно, основне завдання це патріотичне виховання молодого покоління українців, щоби не було ідіотів, які б голосували за Медведчуків, Добкіних, Суркісів, Пінчуків, Гордонів і пр. зелебень.
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