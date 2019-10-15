 Конституційний суд взявся за Закон про столицю від "Слуги народу", - Кличко

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Копія відповідного визначення КС опублікована на його сайті, інформує Цензор.НЕТ.

Кличко нагадав, що це подання було подано в КС 28 серпня.

"У поданні вказувалося, що, як визначено Конституцією України, в Києві первинно і повноцінно діє місцеве самоврядування в Україні з особливостями, які встановлює закон про столицю. Стаття 141 Конституції передбачає, що територіальна громада Києва на відкритих і прямих виборах обирає мера. І саме він головує на засіданнях Київради і очолює її виконавчий орган терміном на 5 років", - підкреслив Кличко.

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Він зазначив, що КС ще в 2003 році своїм рішенням дав роз'яснення, що київський міський голова, обраний громадою, повинен бути призначений і головою Київської міської державної адміністрації. Тобто, призначення виключно київського міського голови на посаду голови КМДА президентом України не є поєднанням посад, а є формою виконання міським головою "ex officio" своїх повноважень, передбачених Конституцією та законами України, вважає Кличко.

Мер зазначив, що ухвалений парламентом у першому читанні законопроєкт №2143-3 "Про місто Київ - столицю України" суперечить низці статей Конституції в частині основних підстав здійснення в столиці місцевого самоврядування.

Подання щодо офіційного тлумачення Конституції в частині здійснення місцевого самоврядування в столиці було подано до Конституційного суду 51 народним депутатом.

Нагадаємо, 3 жовтня Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про столицю, що розділяє повноваження мера Києва і голови КМДА.