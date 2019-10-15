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 Політика України, Київські новини
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 Конституційний суд взявся за Закон про столицю від "Слуги народу", - Кличко

Конституційний суд України відкрив провадження за поданням щодо офіційного тлумачення Конституції в частині здійснення місцевого самоврядування та державної влади у столиці.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Копія відповідного визначення КС опублікована на його сайті, інформує Цензор.НЕТ.

Кличко нагадав, що це подання було подано в КС 28 серпня.

"У поданні вказувалося, що, як визначено Конституцією України, в Києві первинно і повноцінно діє місцеве самоврядування в Україні з особливостями, які встановлює закон про столицю. Стаття 141 Конституції передбачає, що територіальна громада Києва на відкритих і прямих виборах обирає мера. І саме він головує на засіданнях Київради і очолює її виконавчий орган терміном на 5 років", - підкреслив Кличко.

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Він зазначив, що КС ще в 2003 році своїм рішенням дав роз'яснення, що київський міський голова, обраний громадою, повинен бути призначений і головою Київської міської державної адміністрації. Тобто, призначення виключно київського міського голови на посаду голови КМДА президентом України не є поєднанням посад, а є формою виконання міським головою "ex officio" своїх повноважень, передбачених Конституцією та законами України, вважає Кличко.

Мер зазначив, що ухвалений парламентом у першому читанні законопроєкт №2143-3 "Про місто Київ - столицю України" суперечить низці статей Конституції в частині основних підстав здійснення в столиці місцевого самоврядування.

Подання щодо офіційного тлумачення Конституції в частині здійснення місцевого самоврядування в столиці було подано до Конституційного суду 51 народним депутатом.

Нагадаємо, 3 жовтня Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про столицю, що розділяє повноваження мера Києва і голови КМДА.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154018
 
 
 Топ коментарі
 
Зараз виявиться, що Конституційний суд виконує забаганки "Слуг народу" і тому Києвом керує прокуратор, якого призначить Імператор🤮
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Алексеевич пару раз совершенно случайно съездил до города Лондона. И вдруг, совсем недавно, вот фактически сегодня, тамошний суд принял сторону государственного учреждения - Приватбанка. Один олигарх клацнул зубами пустоту. Случайность! Не иначе!
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сьогодні суд Лондона визнав його злодієм і офіційно дозволив відголокостити по повній програмі
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за кличка пора браться , по нём нары плачут.
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Вон оно почему банда Зеленого Змия за Конституционный Суд взялась.
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Коломойский уже и до суда добрался.Ранее он через Ткаченко : Обратился к премьеру Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности мэра Киева Кличко, КГГА и подчиненных структур, - Ткаченко/ Бюджет Киева-лакомый кусочек, 57 млрд."Застрельщик процесса -Коломойский. Именно его человека - Александра Ткаченко планируется назначить главой КГГА".- Просьба из Вашингтона и кэш для Коломойского. 14 августа 2019.
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Коломойский- человек, который действительно правит Украиной.
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сьогодні суд Лондона визнав його злодієм і офіційно дозволив відголокостити по повній програмі
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А как же ему это удаётся? Очень просто - с помощью оболванивания огромной массы тупоголовых зебилов.
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Алексеевич пару раз совершенно случайно съездил до города Лондона. И вдруг, совсем недавно, вот фактически сегодня, тамошний суд принял сторону государственного учреждения - Приватбанка. Один олигарх клацнул зубами пустоту. Случайность! Не иначе!
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Зараз виявиться, що Конституційний суд виконує забаганки "Слуг народу" і тому Києвом керує прокуратор, якого призначить Імператор🤮
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клячко держится за кресло руками и ногами
и микитасей подключил ))
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якщо він дійсно замішаний в оборудках, то нічого не заважає відкрити кримінальні справу і посадити..... але бобіки не юристи, бобіки - люмпен, який з нетерпінням хоче дорватися до бюджету Києва
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Кличко уже заставил Ахметова заплатить 700 илн. грн за долги Киевенерго, или все забылось, и поделили на троих . За киевлян оно переживает.
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а долги там и поболе - но ахмет соучастник барыги ))
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У мене чомусь таке враження, що "зелених стали пиз..., вибачте, теліпати всі, хто, не лінується докласти деяких зусиль. Тенденція? Якщо тенденція, то КС стане на сторону Кличка. І то буде, як казав лорд Байрон Черчілль - початок кінця. Зеленої казки. А якщо по справедливості, то антимайдан завжди буде програвати. Карма така. 😊
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рішення відоме наперед, як і попереднє прийняте із політичної доцільності прислужитися "новій" владі.
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Віталька передай "прівєт" Шуфрічу,через свого братєльніка Валодьку.
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