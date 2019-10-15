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 Родичі загиблого 9 жовтня в ДТП у Києві на Повітрофлотському проспекті ветерана АТО Василевського просять відгукнутися свідків

Дочка загиблого в ДТП ветерана АТО Василевського просить відгукнутися свідків трагедії. ДТП сталася в Києві 9 жовтня, між 19-30 і 20-00 в районі стадіону ЦСКА на Повітрофлотському проспекті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написала дочка загиблого.

Вона зазначила: "У середу 9.10.2019 на Повітрофлотському проспекті в районі стадіону ЦСКА (в Києві) сталася ДТП в проміжку між 19.30 і 20.00, в якій був убитий мій тато. Зараз дуже важливо знайти свідків пригоди або запис із відеореєстратора, оскільки на тій ділянці дороги немає камер. Будь ласка, поділіться цим постом, можливо, хтось бачив або записав аварію.

Якщо вам щось відомо, прошу зв'язатися з мамою Ларисою Михайлівною 067 507 73 50 або з Кирилом 050 398 81 88.

Тато пройшов АТО і захищав нас і наші сім'ї, будь ласка, не полінуйтеся зробити репост, щоб вшанувати його пам'ять"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні сталося 730 ДТП: загинули 18 осіб, ще 120 - травмовані, - Нацполіція. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154016
 
 
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Заткнись, безмозкий кацап! Май хоч краплю сумління (хоча навряд). Про розумові здібності кацапа вже й не згадую.
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пшол в стойло кугут. я задал нормальный резонный вопрос - я хочу знать и понимать обстоятельства проишествия, для того что бы понимать, что произошло. я понимаю что родственники погибшего находятся в состоянии скорби, но бросаться на новостном ресурсе громкими фразами "убили" не поясняя подробностей проишествия - это минус журналистов и редактора. господа журналисты вам хайпа мало ? поясните что произошло с покойным, а не трите мои вполне резонные вопросы. камазу без разницы - Герой войны или упоротый наркоман, если этот человек перебегает шестиполосный проспект в неположеном месте.
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Не совсем понятно, родственники озвучили свою версию произошедшего и просят помощи в её подтверждении, вы озвучили свою как свидетель, участник или кто? У вас есть подтверждение вашей версии?
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я не озвучивал никаких версий претендующих на правду первой инстанции, я всего лишь прошу журналистов написать материал всеобъемлюще и с подробностями инцидента, поскольку что в моем понимании, что в понимании УК Украины, слово "убили" (убийство) - трактуется однозначно. и всего лишь хочу понять применимо ли это слово к сложившейся ситуации, либо это попытка хайпа журналистов и жуткая трагедия родственников погибшего, которые трактуют ДТП как умышленное убийство. от себя лично скажу, что на воздухофлотсом проспекте, "в районе стадиона ЦСКА" - находится министерство обороны, а ближайший пешеходный переход (регулируемый светофором кстати), находится на выезде с улицы которая идет от ЖД вокзала (Огиенко), при этом всем - воздухофлотский проспект - весьма оживленная улица, с шестью полосами движения.
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Если вы не читали статью, то расскажу вам вкратце: это не расследование трагедии, это просьба найти свидетелей от родственников имеющих такую версию события. Вы можете провести собственное расследование и опубликовать его тут, но указывать журналистам что б они делали то что хотите вы, по меньшей мере непристойно. Они же тоже вполне могут указать вам определённое направление. Понятия не имею как там организована безопасность движения, но по опыту разных мест в Украине сильно подозреваю что как всегда бестолково и с нарушением законодательных актов. Поэтому вполне возможно что под убийцами подразумеваются люди в погонах. Мож подождать официальную версию?
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по дтп нешеход умудрился перебежать четыре полосы его сбида бмв с военными номерами повреждение бмв лобовое стекло с левой стороны до пешеходного перехода было метров 50
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