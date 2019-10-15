 Родичі загиблого 9 жовтня в ДТП у Києві на Повітрофлотському проспекті ветерана АТО Василевського просять відгукнутися свідків

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написала дочка загиблого.

Вона зазначила: "У середу 9.10.2019 на Повітрофлотському проспекті в районі стадіону ЦСКА (в Києві) сталася ДТП в проміжку між 19.30 і 20.00, в якій був убитий мій тато. Зараз дуже важливо знайти свідків пригоди або запис із відеореєстратора, оскільки на тій ділянці дороги немає камер. Будь ласка, поділіться цим постом, можливо, хтось бачив або записав аварію.

Якщо вам щось відомо, прошу зв'язатися з мамою Ларисою Михайлівною 067 507 73 50 або з Кирилом 050 398 81 88.

Тато пройшов АТО і захищав нас і наші сім'ї, будь ласка, не полінуйтеся зробити репост, щоб вшанувати його пам'ять"

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