 Український політв'язень в Росії Шумков оголосив голодування

Як передає Цензор.НЕТ, фото листа, в якому Шумков повідомив про свій намір, опублікувала в Фейсбуці тітка політв'язня Людмила Шумкова.

"Щодо переговорів - я так зрозумів, що російська сторона шантажує наших, пов'язуючи питання обміну з відведенням військ і внесенням змін до Конституції України. Тобто, використовує нас і наші життя, як важіль тиску, щоб Україна пішла на потрібні їм поступки", - зазначив Шумков у листі.

Він підкреслив, що немає жодної реакції на звернення уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової до її російської колеги Тетяни Москалькової з проханням забезпечити дотримання його прав у СІЗО. (Під час зустрічі зі своїм адвокатом Шумков повідомив про посилення фізичного і морально-психологічного тиску на нього з боку співробітників колонії, крім того, у нього погіршився стан здоров'я).

Політв'язень додав, що сам кілька разів направляв звернення до Москалькової, однак відповіді чи будь-якої реакції на них так і не отримав. У листі Шумков також розповідає, що адміністрація колонії продовжує виписувати йому акти за відмови проводити прибирання у дворі, куди ув'язнених виводять на прогулянки. "У зв'язку з цим усім я вирішив із завтрашнього дня (14 жовтня) почати голодування з вимогою припинити шантаж із використанням нас, ув'язнених на переговорах у мінському і нормандському форматах, ну і щоб нарешті російський омбудсмен відреагувала на мої листи і публічну заяву Денісової. Сподіваюся, що мою позицію почують і інші наші політв'язні в російських в'язницях, і підтримають"- написав він.

Тітка Шумкова звернулася до Денісової з проханням звернути увагу на ситуацію.

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