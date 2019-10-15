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Все про:голодування (316) Шумков (6)

 Український політв'язень в Росії Шумков оголосив голодування

Незаконно засуджений в Росії український солдат Олександр Шумков оголосив голодування.

Як передає Цензор.НЕТ, фото листа, в якому Шумков повідомив про свій намір, опублікувала в Фейсбуці тітка політв'язня Людмила Шумкова.

"Щодо переговорів - я так зрозумів, що російська сторона шантажує наших, пов'язуючи питання обміну з відведенням військ і внесенням змін до Конституції України. Тобто, використовує нас і наші життя, як важіль тиску, щоб Україна пішла на потрібні їм поступки", - зазначив Шумков у листі.

Він підкреслив, що немає жодної реакції на звернення уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової до її російської колеги Тетяни Москалькової з проханням забезпечити дотримання його прав у СІЗО. (Під час зустрічі зі своїм адвокатом Шумков повідомив про посилення фізичного і морально-психологічного тиску на нього з боку співробітників колонії, крім того, у нього погіршився стан здоров'я).

Політв'язень додав, що сам кілька разів направляв звернення до Москалькової, однак відповіді чи будь-якої реакції на них так і не отримав. У листі Шумков також розповідає, що адміністрація колонії продовжує виписувати йому акти за відмови проводити прибирання у дворі, куди ув'язнених виводять на прогулянки. "У зв'язку з цим усім я вирішив із завтрашнього дня (14 жовтня) почати голодування з вимогою припинити шантаж із використанням нас, ув'язнених на переговорах у мінському і нормандському форматах, ну і щоб нарешті російський омбудсмен відреагувала на мої листи і публічну заяву Денісової. Сподіваюся, що мою позицію почують і інші наші політв'язні в російських в'язницях, і підтримають"- написав він.

Тітка Шумкова звернулася до Денісової з проханням звернути увагу на ситуацію.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154009
 
 
 Топ коментарі
 
Странно...Вопрос после ответа)
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Дебилы которые едут на паРашу, вас предупреждали что можете стать полит.заложниками но нет прутся к братушкам, сиди теперь на зоне и скули что бы тебя обменяли тупого барана.
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Правильно делает. Кажется это единственный способ привлечь внимание и попасть в список на обмен.
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А Ярош не собирается митинговать за своего охранника. Вроде это уже второй контакт Яроша в тюрьме в России.
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Так это что получается, отведение украинских войск и изменения в Конституции нужны русским, а не Украине?
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и каким это местом ваше умозаключение к теме про заключенного?
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"Насчет переговоров - я так понял, что российская сторона шантажирует наших, связывая вопрос обмена с отводом войск и внесением изменений в Конституцию Украины. То есть, использует нас и наши жизни, как рычаг давления, чтобы Украина пошла на нужные им уступки", - отметил Шумков в письме Источник: https://censor.net.ua/n3154009
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это нормальная практика даже не для враждебных государств. У каждый страны свои интересы и ничего страшного нет что на нас давят и загоняют в стойло.
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Вы сами то уже приготовились идти в стойло?
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Дебилы которые едут на паРашу, вас предупреждали что можете стать полит.заложниками но нет прутся к братушкам, сиди теперь на зоне и скули что бы тебя обменяли тупого барана.
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Сенцов голодал 150 дней, между прочим это мировой рекорд.
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