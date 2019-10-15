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 Політика України, Економіка
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Все про:приватизація (152) Милованов Тимофій (29)

 Милованов перерахував підприємства, які мають залишитися в держвласності і назвав цілі приватизації

Більш ніж тисяча держпідприємств, заборонених раніше до приватизації, були банкрутами.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ.

"В Україні зараз 3 643 об'єкти, в яких держава має велику частку власності. З них 2 300 більш-менш живі, інші треба визнати банкрутами. Причому більше тисячі з них - були в списку заборонених до приватизації", - зазначив він, додавши, що у світі кількість держпідприємств налічує одиниці.

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За його словами, у держави мають залишитися об'єкти, що гарантують її безпеку, що є природними монополіями, які мають життєво важливе значення для суспільства, а також підприємства, чиї послуги/товари не можуть виконуватися/виготовлятися ринком.

Милованов також назвав основні цілі приватизації держпідприємств: боротьба з корупцією, залучення додаткових надходжень до бюджету, залучення прямих інвестицій і інвесторів.

Нагадаємо, 2 жовтня Верховна Рада України прийняла в другому читанні законопроєкт №1054-1, який пропонує скасувати перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

Милованов перерахував підприємства, які мають залишитися в держвласності і назвав цілі приватизації 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154008
 
 
 Топ коментарі
 
ректор Трусковецкого Оксворда Милованов перечислил предприятия, которые должны остаться в госсобственности и назвал цели приватизации - Цензор.НЕТ 6438
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Это называется уничтожение того, что осталось.

Пункты приема металлолома заработают с новой силой.
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фопы, распродажа госпредприятий..где-то я уже эти гениальные идеи слышал..
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То той, який признався, що ніфіга не розуміє в економіці.
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Этот Милонов объяснил цели приватизации - распродать по дешевке то .что осталось у государства и расписался в своей импотенции распоряжаться по хозяйски государственной собственностью. То есть они решили оставить Украину без госсобственности и земли, которую тоже пустят под распродажу. Это они такие "хозяйственники". Ни в одной стране мира такого идиотизма и антигосударственных проектов нет . Во всех странах имеются государственные стратегические успешные предприятия и во всех богатых успешных странах не менее 60% земли принадлежит государству и сдается в аренду небольшими участками.Этих проходимцев и предателей нужно гнать из власти и сажать в тюрьмы.
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ідіотізм тута ні прі чєм
Україну цілеспрямовано обанкротили в нуль скоро затребують віддати весь Південь в концессію і я навіть знаю якій країні і якій нації
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И я знаю, и все умные люди знают, поэтому у нас тут такое творится шесть лет. Одного избрали урода,другой еще хуже, разоряют страну, сокращают численность населения и выпихивают за границу.
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Это называется уничтожение того, что осталось.

Пункты приема металлолома заработают с новой силой.
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Прибыльные продадут, убыточные оставят государству, все как обычно
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И это правильно! Иначе первые успеют тоже стать убыточными
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Так на убытках как раз и зарабатывают в нашей стране, прибыль в карман, убытки вешаются на государство, в итоге пенсия 20 долларов и зарплаты бюджетников 150 долларов и полная разруха
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Согласна на 100%. Но срочно продают то, что пока в цене
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а куда дєваються деньги с продаж а
і какого путіна продали Криорожсталь чтобі миллиарді прибутку йшли в Індію бо українцям нехй
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а что делать с обл энерго и обл газами? сейчас за подключение 1 квт правят 3 тыс
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"По его словам, у государства должны остаться объекты, обеспечивающие его безопасность, являющиеся естественными монополиями..."

та ладно...а вот Гончарук считает что Укрзализницю надо ахметову продать...только хитро, по частям и самое доходное - грузоперевозки...так, что и дробить/продавать её не будешь?))) Ахметка же проплатил уже гочаруку наверное а тут такое заявление...)


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Приходит еще одно недорозумение без образование не читающее ни книг ни законов и с видом завоевателя начинает делить добычу.
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"что в мире количество госпредприятий насчитывает единицы"



Пример подобных "единиц" франзузкий автоконцерны Рено и Пежо ... когда-то основанные абсолютно частными французами .
У Рено французкое правительство является наибольшим акционером , а у Пежо у правительства равная доля с другими двумя собственниками .

Не так давно правительство США не дало обанкротиться абсолютно частной компании General Motors , выкупив у её владельцев большой пакет акций ...

Это всемирная тенденция , когда оказывается , что правительственные структуры гораздо более организованны и целенаправленны в будущее , чем частники , которых кроме их личной (чаще всего - ситуативной и единовременной) прибыли ничего не колышет .
Правительства заботятся не только о прибыльности предприятий тут и сейчас , но и о далёких перспективах развития , о рациональном сохранении рабочих мест .
И чем больше компании , тем более оне подверженны подобным тенденциям . Когда при падении акций на 1.5.. 3% тут же увольняются целые отделы и цеха .... сворачиваются перспективные проекты . Увольняют всех вподряд и чаще всего сохраняются самые удобные для менеджмента сотрудики - в основном начальники , секретари и отделы кадров . И те , кто усердно лижат зад начальству .
Корпорациями , часто очень наукоёмкими и ноухавными управляют узколобые финасисты - полные профаны в инженерии и вообще в науке . В их понимании - любого ценного и дорогого спеца можно заменить на двух менее ценных , если на рынке труда большой выбор за меньшие бабосы .

Частник в корпорациях обычно узколобый пень и профан , сделавший карьеру в финансовом секторе и в управлении персоналом .

Поэтому в мире уже давно поняли , что "настоящий хозяин" (как любили рассуждать в позднесофковый и раннепостсофковые периоды) , а в реальном рынке это хорошо лишь для малого и среднего бизнеса . Но для корпораций - но либо никак не лучше , либо гораздо хуже , чем собственник акционерный . А из всех акционеров наиболее системный и мощный - это правительство (имеющее бюджетную и административную "подушку безопасности") либо какая-то общественная организация ... например - пенсионный фонд или мэрия мегаполиса .
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слишком длинно. Растолковал бы кратко-и без пафоса- за каким хреном в Украину приперся офшорник Нетаньяха, что он с пианиста поимел. /Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз./ ./Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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Оценка на IQ = 80 ... это ещё не слабоумие , но очень близко .
Это я тебе по-секрету скажу ... как програмер , разбрабатывавший софтвер по тестированию персонала .
Такая себе рефлекторная реакция и неспособность мал-мальски что-то аргументировать .
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Само поняло, что написало? Меня всегда добивает, когда профан лезет в высокие материи. Ты хоть понимаешь разницу между государством собственником и государством-акционером? Думаю, что нет, иначе бы не писало эту чушь.
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"Собственник" - сугубо софкоидное понятие ... Ты хоть понял , что я написал , когда говорил про "собтсвенность правительства" ?
Нигде не применяют за пределами софка (и постсофка) такой термин , как госсобственность ... Везде это называется правительство-акционер . Нет такого понятия как госсобственность в нормальных странах .
Но важен не термин , а суть , а суть во влиянии на управление и распределение прибыли .
Наличие даже минорных акций уже определяется во всём мире как право собственности . Даже без права администрирования .

Так шо Милованов передёрнул , сведя акцент не на управлении и уж тем более контрольном пакете акций , а на понятие собственности .
И ещё раз передёрнул , когда не уточнил , что имел ввиду все виды бизнеса , включая мелких лавочников . Тогда он прав . Бо доля мелкого и среднего бизнеса в мире 70-80% .

Он-то хорошо знает , что из всех видов собственников правительственный собственник в мире имеет максимальное количество контрольных пакетов ... когда размер компаний превышает 700 и более человек персонала .
И что долевое участия правительственных и околоправительственных структур в развитых странах непрерывно растёт .
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Мафия рождается не во вне , а головах людей . Когда мой друг-киевлянин доказывает , шо на откатах весь мировой бизнес построен , где там мафия , если не у него в голове ?
Если в мире , а особенно в постсофке - миллионы верят, что миром правит тайная ложа , а не явная лажа (Пелевин) , то опять же разруха и мафия в головах ...
Метод приватизации , раз уряд сплошь мафия напоминает легализацию героина ... ну раз наркоконтроль продажный - его закрыть и разрешить официально все наркотики скопом ?!
А народ ?Раз несознательный пусть подыхает в 25 лет . Экономия на слабых . Вообще идеалогия либертаианства - выживает только сильный , а слабого под нож !

А может нужно по Жванику "руки тщательнее мыть" , чем экономить на мыле ?!
Не трубы нужно сдавать в концессию , а все таможни ... Под требование полной герментичности и 80% увеличения доходов с таможни , если уж 100% убедятся , что свои таможники не способны быть честными . И офшоры прикрыть вообще нахер !
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єто там где в правительстве люди а не мафия
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Запорожский титано-магниевьій комбинат , единственное в Европе предприятие полного цикла. Титан - основной конструкционньій материал ракето- и авиастроения.
Нужен комбинат воюющему государству , или нет ?
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ЗаЛК тоже был нужен.. и где о сейчас..?
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ЗАлК уже уничтожен , стараниями "Русала" Дерипаски. К сожалению...
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А Николаевский глиноземный все еще у него остается...
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НГЗ - єто то звено , за которое стоит потянуть , чтобьі взьіскать с Русала убьітки , минимум 300 млн.долл.
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Давайте уж говорить по-инженерному - не сам титан , а легированные сплавы с титановыми компонентами . По абсолютному выражению аллюминия пользут больше на порядок .
Его удельная масса в 1.5 раза меньше , чем у титана .
У титана самая высокая сигма - т.е. коэффициент прочности и текучести . Поэтому в авиа и ракетостроении дюраль идёт . А титан хорошо в подводных лодках , где удельный вес не играет такой роли .
А ещё из титана лучшая альпинисткая оснастка : карабины и замки . Крючья разовые - нет !
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борьба с коррупцией, привлечение дополнительных поступлений в бюджет, привлечение прямых инвестиций и инвесторов.

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это достигается не продажей в частные руки, а посадками сидящих на потоках
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фопы, распродажа госпредприятий..где-то я уже эти гениальные идеи слышал..
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Спекулянт он. Таким интересны неустойчивые экономические системы, которые в определенный момент позволяют переливать огромные капиталы из одних рук в другие.
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а почему бы и нет - великий пе тоже хотел - но не успел - прокатили - какая жалость
лярды потраченые на кампашку дали аж 9% лохотората ))
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А вот видение министра экономики Германии..))
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Только ограниченным и малочитающим софкоидам можно навешивать 30 лет одну и ту же лапшу на уши , шо самый лучший собственник крупных компаний - это некий дядя Вася или товарищ Ренат с Борькой .

Пришли новые - и опять та же лапша на ушах : "продаём всё" ! А шо нам война - цена упадёт раздадим за так !
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Якщо нема чим думати, не треба було в міністри йти...
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согласен - не носишь брионей и не воруешь как великий пе - недостоин ))
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"...в мире количество госпредприятий насчитывает единицы. Источник: https://censor.net.ua/n3154008
Але ж, скотина, нахабно бреше.
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Правду теж можна перекрутити .
С точки зору усієї кількості різноманітних видів бізнесу - він на 70% правий . Рівно на стільки , скільки є у всьому світі доля дрібних й середніх бізнесів .

Він не домовляє , що до корпорацій , а там взагалі доля тих , хто одноособно володіє будь яким бізнесом - дійсно мізер . В основному якоюсь долею акцій . Десь 5% має найбільший властник . Де 50% + 1 , таких по пальцям перелікувати можно !
Але й в цьому вузькому колі - урядовий акціонер домінує над іншими типами акціонерів ... Особливо - в інфраструктурних корпораціях .
Й що особисто цікаво - що там 100% протилежний рух , коли уряди викупають акції у приватних , або юридичних осіб . Це світова тенденція останніх 30-40 років .
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К черту гос собственность!.. - главное чтобы офис президента остался!
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Приехало быдло из-за бугра - в Украине не жило и не училось, но приехало распродать достояние украинского народа. Но не в этом даже дело, а дело в том, что так называемых украинских националистов это устраивает.
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Міністр економіки Милованов не зміг дати оцінку податковим законопроектамГлава Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов не зміг дати оцінку податковим змінам, передбаченим у ініційованих "Слугою народу" Володимира Зеленського законопроектах №1210 і 1210-1. У цьому Милованов зізнався в інтерв'ю ЗМІ.
"Конкретну оцінку цим законопроектам я не можу дати, тому що я не дивився на них. Я знаю, що там певні розрахунки з обох сторін; потрібно більш обережно ставитися до них", - зізнався міністр.
Він також зазначив, що до впровадження ініціатив ще є час і треба зробити добре, "а не як буває".
Милованов зізнався, що ініціативи, які стосуються податкових змін, необхідно детально прораховувати, однак поки цього зроблено не було.
"Ми ще не порахували. До речі, це теж зміна, тому що нарешті ми починаємо рахувати вплив на робочі місця, економіку, інвестиції, експорт, ціни. Якщо б ми все це вважали, а потім приймали закони, ми б жили в іншій країні. А якщо б ми добре вважали, ми зовсім в іншій країні б жили", - додав міністр.
Милованов сподівається, що з часом відомство зможе аналізувати законодавчі ініціативи, які стосуються економіки, до їх подачі в парламент.

https://newsua.one/news/vibrali-proffesionaliv-ministr-ekonomiki-ne-zmig-dati-ocinku-podatkovim-zakonoproektam.html
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