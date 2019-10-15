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Все про:обмін (535) полонені (568) Дудка Володимир (14)

 Дудка і Бессарабов є у списку майбутнього обміну полоненими між Україною і РФ

Мешканці Севастополя Володимир Дудка та Олексій Бессарабов, яких у Росії назвали "українськими диверсантами" і засудили до 14 років колонії суворого режиму, включені до списку наступного обміну полоненими між Україною і Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Інтерфаксу" повідомила адвокат обвинувачених Оксана Железняк.

"Так, вони давно включені в цей список", - відповіла Железняк на запитання журналістів.

Також вона повідомила "Крим.Реалії", що Дудка і Бессарабов збираються оскаржити рішення російського апеляційного суду, який залишив у силі вирок міськсуду Севастополя.

"Безумовно, вони засмучені рішенням суду. Для Дудки, зокрема, в його віці це - смертний вирок", - додала адвокат.

Нагадаємо, жителі Севастополя Володимир Дудка та Олексій Бессарабов були затримані ФСБ в окупованому Криму в листопаді 2016 року.

4 квітня 2019 року підконтрольний Росії "Севастопольський міський суд" засудив їх до 14 років ув'язнення кожного.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154004
 
 
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В Ливии погиб боевик «Беня» из РФ, воевавший на Донбассе... обмену не подлежит
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Вы лучше пленных наших солдат воевавших еще с 2014 года освобождайте а не етих сепарков которые в крым отдыхать поехали
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Менять В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ нужно наших солдат.
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Це безкінечний процес.І може деяким громадянам цікавіше взнати не КОГО ,а НА КОГО виміняли ?
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