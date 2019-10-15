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 Політика України, Суспільство
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Все про:НАБУ (2133) ГПУ (3258) прес-конференція (94) Смирнов Андрій (2)

 Не потрібно щодо кожної спійманої миші виходити на пресконференцію і займатися самопіаром, - заступник голови ОП Смирнов про роботу НАБУ і ГПУ

Заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов переконаний, що передчасне розкриття деталей гучних корупційних справ правоохоронними органами на прес-конференціях шкодить їхньому розслідуванню і є за своєю суттю не більше ніж самопіаром.

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Викличте до себе людину, вручіть повідомлення про підозру і необхідні подання, проведіть допит, закрийте перший процесуальний цикл, складіть цілісну картину ситуації і йдіть хоч на пресконференцію, хоч на саміт по боротьбі з корупцією. Ні, ви спочатку виходите на пресконференцію, на всю країну показуєте плівки, на яких засвічуєте всіх передбачуваних учасників ситуації, а потім викликаєте людей на допити", - зазначив Смирнов, коментуючи пресконференцію НАБУ щодо судді ОАСК Вовка.

За його словами, такими діями правоохоронці "дають право захисникам цих людей ефективно користуватися ситуацією".

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"Керівники-блогери, які щодня пишуть пости і ведуть телеграм-канали, це, напевно, не те, що б ми хотіли. І не потрібно щодо кожної спійманої миші виходити на пресконференцію... Використовуйте процесуальний інструментарій і після цього до вас самі прийдуть журналісти і попросять провести брифінг. А не анонсуйте його за два дні для показу кіно з плівками. Ситуація типова практично для всіх установ. У громадянського суспільства, президента і Офісу президента трохи інші очікування від цих інститутів", - робить висновок Смирнов.

Повний текст інтерв'ю з Андрієм Смирновим читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154001
 
   
 Топ коментарі
 
Вот у Порошенко пыль ниже пускали
Расследовали убийства Небесной сотни, Гандзюк, коррупционерам поотрубали руки

А как посадили Грымчака за взятку! Молодец Луценко
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Когда тебя уже деактивируют наглухо за постоянное цитирование российской пропаганды: то хуйло, вчера была Захарова с Пушковым
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про свинарчукгейт-двигатель комика на выборах- тишина.Новым свинарчукам у корыта не до свинарчуков предыдущих.
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свинья увидевшая во дворе мангал,
сразу стала гавкать на прохожих и ловить мышей в подвале...)))
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Может пора подводить итоги работы мышеловителей и менять их на крысоловов а не уговаривать их
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значит.. не пора еще... не могут пока сковырнуть...чего-то))))
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Во-во
Мы и так скажем спасибо когда реально будут доведённые до приговоров дела
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Мы и так скажем спасибо/ та же писательница:нашу Урсулу признали одним из самых лучших министров.Вряд вряд ли урсулы из страны союзницы Путина скажут спасибо украинцам.
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Поки під Києвом мостяться та тягнуться у небо численні сиротинські "фавели" суддів, прокурорів, ментів та інших чинуш - роботу цих контор вважаю незадовільною..
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А ща там свинарчуки?
Бронежелет зельцману подарили?
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фейк свою работу выполнил.

про него можно забыть
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- На что же тогда полиция, как не для того, чтобы наказывать нас за наш длинный язык?
- Читали об этом, Швейк? - Не читал.
- Знаете про это? - Не знаю.
- А знаете, в чем дело? - Не знаю и знать не желаю.
- Все-таки это должно было бы вас интересовать… (с)
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Узеленскава пыль в глаза пускают. Видимость бурной деятельности создают. ЗЕбилы, что тут ещё скажешь.
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Вот у Порошенко пыль ниже пускали
Расследовали убийства Небесной сотни, Гандзюк, коррупционерам поотрубали руки

А как посадили Грымчака за взятку! Молодец Луценко
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Порошенко / Да знаем, знаем. "Братская дружба" с украинцами, но без Порошенко: Кремль опубликовал послание Путина.1.
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Когда тебя уже деактивируют наглухо за постоянное цитирование российской пропаганды: то *****, вчера была Захарова с Пушковым
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Когда тебя уже деактивируют наглухо/ провокатор «Диарея» под флажком путинской шлюхи Меркель облегчается на головы украинцам, а затем стучит на тех кому это не нравится.
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Фрау штази в курсе дела, куда именно ниже «пускал пыль» Порошенко.
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Ничего, мы подождем.
Главное, что бы был результат. Не нужно по каждой пойманной мыши выходить на пресс-конференцию и заниматься самопиаром, - замглавы ОП Смирнов о работе НАБУ и ГПУ - Цензор.НЕТ 7776
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Бубочка 14 часов о мышах рассказывал - ему можно. Не нужно по каждой пойманной мыши выходить на пресс-конференцию и заниматься самопиаром, - замглавы ОП Смирнов о работе НАБУ и ГПУ - Цензор.НЕТ 3270
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про свинарчукгейт-двигатель комика на выборах- тишина.Новым свинарчукам у корыта не до свинарчуков предыдущих.
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так а больше показать то и нечего(((((((((((
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Ждем пресс-конференций в ближайшее время.
Цензор, так можно, без упоминания количества дел?

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Желаю НАБУ/ГПУ поймать сообща хотя бы одну мышку.
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Ой! Моя любимая. Шоколадная! Только эту мышку им не поймать. Дюже она шустрая.
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Цікаво,а якого дідька якийсь замБоді вказує незалежному антикорупційному органу,що і коли повідомляти громадськості про виконану роботу ?
І чому очкарик збісився саме за справою Вовка ? Забагато наш вовчик знає ? Чи є наказ від САМОГО відмазати мерзотника ?
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