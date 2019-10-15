 Не потрібно щодо кожної спійманої миші виходити на пресконференцію і займатися самопіаром, - заступник голови ОП Смирнов про роботу НАБУ і ГПУ

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Викличте до себе людину, вручіть повідомлення про підозру і необхідні подання, проведіть допит, закрийте перший процесуальний цикл, складіть цілісну картину ситуації і йдіть хоч на пресконференцію, хоч на саміт по боротьбі з корупцією. Ні, ви спочатку виходите на пресконференцію, на всю країну показуєте плівки, на яких засвічуєте всіх передбачуваних учасників ситуації, а потім викликаєте людей на допити", - зазначив Смирнов, коментуючи пресконференцію НАБУ щодо судді ОАСК Вовка.
За його словами, такими діями правоохоронці "дають право захисникам цих людей ефективно користуватися ситуацією".
"Керівники-блогери, які щодня пишуть пости і ведуть телеграм-канали, це, напевно, не те, що б ми хотіли. І не потрібно щодо кожної спійманої миші виходити на пресконференцію... Використовуйте процесуальний інструментарій і після цього до вас самі прийдуть журналісти і попросять провести брифінг. А не анонсуйте його за два дні для показу кіно з плівками. Ситуація типова практично для всіх установ. У громадянського суспільства, президента і Офісу президента трохи інші очікування від цих інститутів", - робить висновок Смирнов.
Повний текст інтерв'ю з Андрієм Смирновим читайте тут.
свинья увидевшая во дворе мангал,
сразу стала гавкать на прохожих и ловить мышей в подвале...)))
Мы и так скажем спасибо когда реально будут доведённые до приговоров дела
Бронежелет зельцману подарили?
про него можно забыть
- Читали об этом, Швейк? - Не читал.
- Знаете про это? - Не знаю.
- А знаете, в чем дело? - Не знаю и знать не желаю.
- Все-таки это должно было бы вас интересовать… (с)
Расследовали убийства Небесной сотни, Гандзюк, коррупционерам поотрубали руки
А как посадили Грымчака за взятку! Молодец Луценко
Главное, что бы был результат.
Цензор, так можно, без упоминания количества дел?
І чому очкарик збісився саме за справою Вовка ? Забагато наш вовчик знає ? Чи є наказ від САМОГО відмазати мерзотника ?