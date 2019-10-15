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Все про:Київ (6610) забудова (203) Небесна Сотня (237)

 Колишній власник землі хоче забудувати сквер Небесної Сотні в Києві. ДОКУМЕНТ

Фірма, що раніше володіла землею, на якій розташований сквер Небесної Сотні в центрі Києва, заперечує її повернення столиці в суді.

Про це повідомив у Facebook заступник київського міського голови Володимир Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сквер Небесної Сотні знову під загрозою. Афілійована із рядом колишніх депутатів Київради компанія подала заяву про перегляд судового рішення, яким сквер повернули місту, за нововиявленими обставинами", - написав він.

Заявитель утверждают, что экспертиза, которая признала землю имеющей историко-культурное назначение, была проведена с нарушениями.

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"Отримавши негативне рішення 3-х інстанцій (при цьому, Верховного Суду - двічі), не маючи жодних правових позицій на свою користь, колишні власники знову намагаються "відбити" під забудову це знакове місце", - додав Бондаренко.

Нагадаємо, сквер Небесної сотні по вулиці Михайлівській, 24-26 самостійно облаштували активісти і волонтери. Але земельна ділянка перебував в приватній власності, там планувалося будівництво готельно-офісного центру. У 2018 року територію було повернено у власність держави.

Колишній власник землі хоче забудувати сквер Небесної Сотні в Києві 01
Колишній власник землі хоче забудувати сквер Небесної Сотні в Києві 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154000
 
 
 Топ коментарі
 
Справка для редактора
Собственник- жто наличие документов собственности
Застройщики обычно АРЕНДАТОРЫ ЗЕМЛИ и арендуют ее под застройку у КОММУНЫ ГОРОДА . А жители города и есть владельцы земли в городе
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Находился в частной собственности? Жто сквер на Михайловскрй? Бред, ТАМ ИСТОРИЧЕСКОЙ ОХРАННАЯ ЗОНА. Значит сделано с нарушением . Правильно вернули государству
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Ну, за всьо нада платіть. Зато без мародьора....
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похоже в этой стране порядок сможет навести только Аугусто Хосе Рамон..
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Я не о том. Кличко упрямый, а Ткаченко порешает.
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А у нас к сожалению правит в стране Виктор Хара
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ща портнов объяснит...кудыбечь
(он бааальшой спец по контрреволюционным и антимайдановским вопросам)
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Я что-то не понял. По вновь вскрывшимся обстоятельствам хочет отсудить застройщик, а иск в интересах государства подает прокурор.
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Справка для редактора
Собственник- жто наличие документов собственности
Застройщики обычно АРЕНДАТОРЫ ЗЕМЛИ и арендуют ее под застройку у КОММУНЫ ГОРОДА . А жители города и есть владельцы земли в городе
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У нас всё несколько не так и даже совсем не так. Путем нехитрых манипуляций депутаты КиївРади выводят коммунальную собственность на себя или аффилированных лиц всё время существования независимой Украины. Особенно круто за коммунальную собственность взялись во времена Черновецкого и с тех пор мало что поменялось. Поэтому нередки и неудивительны случаи, когда за 1 гривню раздаются земли в центре прямо на Крещатике. Как случай с Гостиным Двором, или с продолжающейся войной за уникальные археологические раскопки под Почтовой площадью. Там тоже "влиятельные" собственники получили землю и имущество на совершенно дико нелепых основаниях. Но правоохранители и суды не видят в этом никаких нарушений закона.
Или вот как законно отрезать от поликлиники часть её территории и построить там церковь кацапского каганата? Да никак, законно никак. Но у нас - можно решением Голосеевского районного суда
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Ну, за всьо нада платіть. Зато без мародьора....
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Що нам скаже влада? Довіриться реформованому суду?
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При зебанутых возможно и это -раньше оно об таком и подумать побоялось
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Находился в частной собственности? Жто сквер на Михайловскрй? Бред, ТАМ ИСТОРИЧЕСКОЙ ОХРАННАЯ ЗОНА. Значит сделано с нарушением . Правильно вернули государству
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я так понял, что это еще отголоски муток Овоща...
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"бывшие владельцы снова пытаются "отбить" под застройку это знаковое место"

Надо удовлетворить. Похороните их там заживо
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А кто этот собственник? Разве страна не должна знать своих « героев « ?
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никому не известная оффшорка, как обычно. И мутное рыло регионала за ней.
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Так у нас же земля никогда не продавалась . Кто может быть собственником земли в центре Киева ? Могут быть только арендаторы . Все остальное - противозаконно .
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Собственником земли в любой части Украины наиболее просто можно стать через судебное решение. То, что это незаконно, никогда никого не останавливало.
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Хуже не будет, Киев давно уже превратился в архитектурную помойку.
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Казнокрады и коррупционеры в Украине непуганные, но как только 10-20 их повиснет на фонарных столбах беспредел в Украине прекратится.
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Хватательный рефлекс даже у младенцев врожденный и при родах является тестом на нервную деятельность.
В Китае каждый месяц показательно расстреливают коррупционеров, счет пошел уже на тысячи, но большинство китайцев уже много лет не видят никакого улучшения в этой области.
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Десять лет назад китайские товары у нас стоили копейки, ибо труд китайцев был дешёв. Сейчас китайская продукция уже конкурирует в цене с остальными, то бишь уровень зарплат в Китае вырос, а значит вырос уровень жизни на который прямо повлияли расстрелы казнокрадов и коррупционеров. Поэтому не пиши муйни, ибо растрелы коррупционеров положительно вылияют на экономику - доказано экономикой Китая.
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100 квартир семьям погибших и пусть строит.
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Хочет-перехочет,время кличко-пороха закончилось
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Так в том-то и дело, что "якобы владелец" решил, что свои люди вернулись во власть и пора возвращать потраченные бабки. При Порошенко они все сидели в Москве и Лондоне молча на попе и не отсвечивали. Один только старый маразматик Мыкола Азирович что-то там изредка вякал. А сейчас они все в Украину возвращаются, они там изголодались по заграницам и требуют вернуть награбленное.
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О! Настав час Узеленських. Знищать не тільки світлу пам`ять Небесної Сотні а й усю Неньку.
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