 Колишній власник землі хоче забудувати сквер Небесної Сотні в Києві. ДОКУМЕНТ

Про це повідомив у Facebook заступник київського міського голови Володимир Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сквер Небесної Сотні знову під загрозою. Афілійована із рядом колишніх депутатів Київради компанія подала заяву про перегляд судового рішення, яким сквер повернули місту, за нововиявленими обставинами", - написав він.
Заявитель утверждают, что экспертиза, которая признала землю имеющей историко-культурное назначение, была проведена с нарушениями.
"Отримавши негативне рішення 3-х інстанцій (при цьому, Верховного Суду - двічі), не маючи жодних правових позицій на свою користь, колишні власники знову намагаються "відбити" під забудову це знакове місце", - додав Бондаренко.
Нагадаємо, сквер Небесної сотні по вулиці Михайлівській, 24-26 самостійно облаштували активісти і волонтери. Але земельна ділянка перебував в приватній власності, там планувалося будівництво готельно-офісного центру. У 2018 року територію було повернено у власність держави.
(он бааальшой спец по контрреволюционным и антимайдановским вопросам)
Собственник- жто наличие документов собственности
Застройщики обычно АРЕНДАТОРЫ ЗЕМЛИ и арендуют ее под застройку у КОММУНЫ ГОРОДА . А жители города и есть владельцы земли в городе
Или вот как законно отрезать от поликлиники часть её территории и построить там церковь кацапского каганата? Да никак, законно никак. Но у нас - можно решением Голосеевского районного суда
Надо удовлетворить. Похороните их там заживо
В Китае каждый месяц показательно расстреливают коррупционеров, счет пошел уже на тысячи, но большинство китайцев уже много лет не видят никакого улучшения в этой области.