 Туреччина продовжить операцію в Сирії незважаючи на санкції США, - Ердоган

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.

"Дасть Бог, ми швидко убезпечимо регіон, що тягнеться від Манбіджа до нашого кордону з Іраком і забезпечимо, що на першому етапі мільйон, а потім два мільйони сирійських біженців повернуться до своїх домівок за власним бажанням", - сказав Ердоган у телевізійній промові.

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