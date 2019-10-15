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Все про:Сирія (1360) Ердоган (270)

 Туреччина продовжить операцію в Сирії незважаючи на санкції США, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не зупинить військову операцію на півночі Сирії, незважаючи на санкції США та ембарго європейських країн на озброєння.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.

"Дасть Бог, ми швидко убезпечимо регіон, що тягнеться від Манбіджа до нашого кордону з Іраком і забезпечимо, що на першому етапі мільйон, а потім два мільйони сирійських біженців повернуться до своїх домівок за власним бажанням", - сказав Ердоган у телевізійній промові.

Читайте також: Трамп оголосив про введення санкцій проти Туреччини за її дії в Сирії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153997
 
   
 Топ коментарі
 
Вон как в Турции всё сложно . А у нас просто , взял отвёл войска и всех то делов . Хто бы туркам подкинул шайтан - формулу . ! Турция продолжит операцию в Сирии не смотря на санкции США, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 813 .
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Благодяря клоуну Трампу с дохлой белкой на голове, США потеряли авторитет который нарабатывали десятилетиями десятилетиями. Даже Ын послал Трампа на три буквы увидев какое он ЧМО.
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Есть отличие . В Украине нет и никогда не было угнетённых русскоязычных . Слабоумных много , не спорю . Последние выборы это подтвердили .
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Тоді турецькі військові лишаться без супутникового зв'язку НАТО і будуть передавати повідомлення поштовими голубами! Минулий раз коли США відключали армію Туреччини від супутникового зв'язку НАТО - Ірідіум армія Туреччини була повністю паралізована!
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Під час останнього невдалого військового путчу, який був невдалим тільки завдяки втраті координації підрозділів армії Туреччини, які приймали участь в активній фазі усунення Ердогана від влади! А втрата координації підрозділів турецької армії сталась виключно через відсутність супутникового зв'язку! Зараз ситуація може повторитись і передові підрозділи турецької армії лишаться без зв'язку зі штабами, а це під час війни - смерть! Ми це добре знаємо! Не буде авіаційної підтримки, не буде артилерійської підтримки, не буде забезпечення боєкомплектом та провіантом, бо Генштаб турецької армії не буде знати що відбувається на фронті! Залишені напризволяще підрозділи турецької армії будуть заблоковані та можливо навіть знищені курдами! Турецька армія не має в своєму складі потужних засобів дального військового радіозв'язку, не має ретрансляторів зв'язку на базі БПЛА, не має радіорелейних та тропосферних станцій зв'язку, а Сирія відділена від Туреччини горами, тобто для турецької армії ця ситуація катастрофічна!
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Ігор-ти безумовно визнаний форумчанами стратег і тактик військових кампаній,великий спеціаліст по озброєнню та прогнозуванню та розвитку технологій.Визнаний гуру по міжгалактичним крейсерам та бойовим марсіанським кораблям.. Туреччина продовжить операцію в Сирії незважаючи на санкції США, - Ердоган - Цензор.НЕТ 168 скажи -но як раніше воювали без супутникового зв"язку? Невже короткохвильові радіостанції не в тренді? Чи турки такі дурні і не забезпечать себе ретрансляторами? Чи може в курди викопали в шахтах станції РЕБ ?
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Саме завдяки відключенню Турецької армії від супутників США-НАТО, військові Туреччини не змогли усунути Ердогана від влади, вони лишились сліпі та глухі. Ердоган не розуміє з чим він грається, його армія перетвориться на дезорганізований натовп без військового зв'язку! Всі ці Аселсани, які купляє Україна, не вартують навіть ломаного гроша, без супутникових рацій та військових супутників США!!!!
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Ти єврей?
Запустили би тоді пару безпілотників. Чи їх також глушили обамівці?
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Немає ніде у світі БПЛА з ретрансляторами зв'язку, а в Україні є, тільки армія їх не закуповує, бо ідіоти!
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ну так, так.
ше скажіть шо нема БПЛА з цілевказівками. може ви радар мав на увазі?
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Ретранслятор зв'язку передбачає надзвичайно потужне електричне живлення, а таких БПЛА немає ніде в світі крім України! Просто ніде в світі таких завдань для БПЛА не було! А в Україні є БПЛА як з бензиновим генератором струму на борту, так і прив'язні БПЛА з живленням по кабелю з поверхні землі!
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Слово Гриценку!
Ви не читаєш Антиколорадоса?

Був би знав....
Як треба робити шоб всі вороги знавісніли від жаху.
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Ваше мнение мне не интерересно. Потрудитесь привести более сильные аргументы, e.g. подлинники спецслужб.
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Для просвещения . Турция обладает собственными военными спутниками.
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Військові супутники бувають різні - розвідувальні, метеорологічні, навігаційні, телекомунікаційні, але для військової системи зв'язку потрібна ціла група супутників, об'єднаних в спільну мережуяка дозволяє автоматизовано з'єднувати різних абонентів між собою! Така система у світі є тільки у США - Ірідіум, побудована компанією Моторола спеціально для військових США. СГА надають доступ до Ірідіуму партнерам по НАТО і можуть відключити будь кого в будь яку мить!
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если поменять "Турция" на "Украина","Ирак" на "расия",а "Сирия" на "Донбасс" - прямо гордость берёт.. Турция продолжит операцию в Сирии не смотря на санкции США, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 9956
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чуть не обосрался, не пугай.те так - Трамп за нас!!!!!11
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Турки начали чудить.Видно кацы им внушили,что Запад для них противопоказан. По истории. Но они бы хотя бы посмотрели получше с кем связываются....
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Так дурной пример заразительный...если ***** можно,то почему бы эрдогану нет
Если бы мировые страны не были озабочены,а ввели не псевдо санкции раше гляди и другим диктаторам был бы урок
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Для турков Курдистан то же самое что для нас Лугандон.
По вашей логике все должны ввести санкции против нас за притеснение "молодых республик"
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Чудить там начал Трамп. Турки год готовили операцию и все об єтом знали.
Суть ее проста американцы уходят(они в любом варианте там временно) их место занимают турки. По возможности без эксцессов.

И тут вдруг с ее началом Трамп вдруг отдает приказ всем свалить из Сирии. Естественно головы сразу подымают асадиты, кацапы, ИГИЛ и бегут занимать освободившуюся территорию. То есть Трамп вместо своих союзников по НАТО (Турция) заустил туда кацапов.
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Перемкнуло Єдіка, та й ще напевно ***** Миротворець шепоче на вухо постійно - давай чувак , вперед!
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Вон как в Турции всё сложно . А у нас просто , взял отвёл войска и всех то делов . Хто бы туркам подкинул шайтан - формулу . ! Турция продолжит операцию в Сирии не смотря на санкции США, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 813 .
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Лучше бы нам кто-то подкинул украинского Ататюрка
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Беня уже подкинул . Только Ата-Вовку . ! Турция продолжит операцию в Сирии несмотря на санкции США, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 2580 .
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У вас все просто...продал,сдал,своровал
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Ты не по адресу .. Я с "зеленью" делов не имею . Турция продолжит операцию в Сирии несмотря на санкции США, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 6996 .
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Сам ты зеленуха...я сам по себе и никто мне не указ
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Да мне "фиолетово" кто ты . Я вообще не тебя имел ввиду ,а зебилов . Это был ответ на твой коммент вверху , про варавал- прадал . Турция продолжит операцию в Сирии несмотря на санкции США, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 7720 .
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от без х.ла там никак не могло обойтись... от хоть коготочек...но рашеский должен быть
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Султан прав.
Потому что Султану нет указа. Султан - сам Указ всем(из высера Эрдогана перед боевиками турецкой армии)
Ну и Путин подливает щербета в чашу. .... (без "новичка", пока что)
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Благодяря клоуну Трампу с дохлой белкой на голове, США потеряли авторитет который нарабатывали десятилетиями десятилетиями. Даже Ын послал Трампа на три буквы увидев какое он ЧМО.
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Потому что бабки затмили глаза...продався ***** и потерял первую скрипку в мировом масштабе
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и ты можешь послать и твоии друзья, только вот от этого в вашу пользу ничего, абсолютно ничего не улучшиться, а так да - посылай хоть три раза за день. удачи в стараниях Турция продолжит операцию в Сирии несмотря на санкции США, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 9431
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демократы в конгрессе в течении трех лет безуспешно пытаются найти зацепку чтобы убрать из Белого Дома законно избранного президента . Устраивают скандал за скандалом , выставляя себя идиотами на весь мир . Зеболван , ты думаешь это дает США уважение ? Или диктаторы из Сев Кореи и Китая пойдут на уступки которые от них требует Трамп ? Убери дохлую белку из своей головы и начни думать , хтоябы попытайся .
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вот мне очень интересно - сколько он еще протянет ? реально интересно
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довольно долго, но по сути там идёт игра на большие звиздюлины - пока турки наступает это одно, когда схватиться с асадовскими и теми кто их поддерживает это другое. Ведь 5 статью можно задействовать, если есть нападение на члена НАТО а не тогда, когда одна из стран начинает военный конфликт с кем бы это не было - примеров десятками
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Не можна. Турки самі полізли, причому на натовського союзника. Та й з Асадом він вряд чи зіткнеться
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А я их уважаю . Свою землю может защитить народ . Они не ждут и не просят помощи .
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65 лет - пенсионный возраст.. шо Путлер шо Эрдоган.. старые маразматики с манией величия..
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Ты не прав . Турция защищает своих граждан , свои права и землю , а путло только срёт на чужих .
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какую такую свою землю в Сирии? и чем он тогда отличается от пудлера, "защищающего" "угнетённых" русскоязычных в Украине?
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Есть отличие . В Украине нет и никогда не было угнетённых русскоязычных . Слабоумных много , не спорю . Последние выборы это подтвердили .
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только за много слабоумных рюске уже лайк, ведь чистая правда.
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Мы в следующий раз высадимся в Северной Ирландии , народ которой бореться за независимость против английских колонизаторов .
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сепаратизм курдов угроза для Турции так же как для Украины сепаратизм домбабве и луганды угроза суверенитету .
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Да , лучше так , чем потом пять лет жевать сопли в Минске .
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Босой тебе ответил,что эрдоган уподобился путлеру
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Эрдоган чужих территорий к Турции не присоединяет .
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Хех,пол мира маразматики трампушка меркель
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Один ты гений выбрал зеленского и 2/3 парламента из 95 квартала .
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Трамп стабільний геній. Походу керується правилом: щоб десь прибуло - в іншому місці має убути.
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Другими словами, ложил он на санкции рыжего клоуна
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не надо быстро!, вы еще с русскими должны там сцепиться!))
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мир стал другим ((((( у кого сила тот и ходит на УШАХ соседа (((((
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Треба вводити на песвдосанкції а санкції. Чому кацабів ще не відключили від СВІФТ? Чому кауабам не заборонили заходити в усі порти і аеропорти Європи і США? Ось такі тре санкції а не пустий "пздьооооош"
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Когда уже народ научится не голосовать за идиотов? А может это эволюция так все устраивает - идиоты голосуют за главного идиота, а он так управляет страной, что бы идиотов меньше стало? В итоге количество идиотов резко уменшается.
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когда сами поумнеют , но это никогда не произойдет .
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С турками всё понятно - одним махом три проблемы. С кацапами тоже понятно - чем круче заваруха, тем дороже нефть. А вот шо Трамп замыслил, в чем его профит?
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1.Перестать тратить офигенные деньги на содержание войск в Сирии . 2.Оторвать американских мародеров-демократов типа Ненси Пелоси чей муж военный контрактор зарабатывает на войне миллиарды . 3.Склонить на свою сторону Эрдогана в противостоянии с Росией . 4.Поддержать партнерские отношения с Турцией в НАТО . 5.Отвлечь общественное внимание от опостылевшей темы импичмента внутри США .
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Наступит время и Украина будет жить своими интересами.
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мне интересно если бы американцы высадили свои войска в Северной Ирландии и Каталонии чтобы поддержать народы борющиеся за независимость против колонистов англичан и испанцев ? мировое сообщество поддержало бы такой шаг ? а чем ситуация курдов отличается ? Турция союзник по НАТО и имеет американскую военную базу с ядерным оружием на своей территории . мозк включать будем ?
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Европа не подтвердила эмбарго на вооружение Турции, а НАТО не против военной операции Эрдогана
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Надо Эрдогана на Донбас пригласить чтоб сделать рейд против террористов. От зелёных мы такого не дождёмся.
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Краще замість лугандонів дати допомогу сірійським курдам. Зовсім зашугали народ.
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