 Туреччина продовжить операцію в Сирії незважаючи на санкції США, - Ердоган

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.
"Дасть Бог, ми швидко убезпечимо регіон, що тягнеться від Манбіджа до нашого кордону з Іраком і забезпечимо, що на першому етапі мільйон, а потім два мільйони сирійських біженців повернуться до своїх домівок за власним бажанням", - сказав Ердоган у телевізійній промові.
Запустили би тоді пару безпілотників. Чи їх також глушили обамівці?
ше скажіть шо нема БПЛА з цілевказівками. може ви радар мав на увазі?
Ви не читаєш Антиколорадоса?
Був би знав....
Як треба робити шоб всі вороги знавісніли від жаху.
Если бы мировые страны не были озабочены,а ввели не псевдо санкции раше гляди и другим диктаторам был бы урок
По вашей логике все должны ввести санкции против нас за притеснение "молодых республик"
Суть ее проста американцы уходят(они в любом варианте там временно) их место занимают турки. По возможности без эксцессов.
И тут вдруг с ее началом Трамп вдруг отдает приказ всем свалить из Сирии. Естественно головы сразу подымают асадиты, кацапы, ИГИЛ и бегут занимать освободившуюся территорию. То есть Трамп вместо своих союзников по НАТО (Турция) заустил туда кацапов.
Легко рвётся.
Потому что Султану нет указа. Султан - сам Указ всем(из высера Эрдогана перед боевиками турецкой армии)
Ну и Путин подливает щербета в чашу. .... (без "новичка", пока что)