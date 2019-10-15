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Все про:Кабмін (3194) Держспецзв'язок (32)

 Кабмін звільнив главу Держспецзв'язку Євдоченка

Кабінет міністрів України звільнив главу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язок) Леоніда Євдоченка.

Про це свідчить розпорядження Кабміну від 12 жовтня, оприлюднене на сайті уряду, передає Цензор.НЕТ

Євдоченко очолював Держспецзв'язок липня 2015 року.

Як повідомлялося, згідно з розміщеною в Єдиному державному реєстрі декларацій е-декларації, його заробітна плата в 2018 році становила 620,534 тис. грн, зарплата за сумісництвом - 39,206 тис. грн, компенсація вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 2,566 тис. грн, пенсія - 111,762 тис. грн.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153991
 
 
 Топ коментарі
 
При зебобе нельзя, чтоб фамилия на -о заканчивалась
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пора вводить курс азбуки морзе в Трускавце...
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Щас еще одного кацапа на работу пристроят 😀😀😀
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При зебобе нельзя, чтоб фамилия на -о заканчивалась
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Разваливайте старое-воровское. Все гавно.
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пора вводить курс азбуки морзе в Трускавце...
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Щас еще одного кацапа на работу пристроят 😀😀😀
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дали свынюку пинка под зад, шоб сменить на зелюка
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А зачем сюда его з/п и пенсию прилепили? Лучше бы причину увольнения озвучили.
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Может у какой-то одноклассницы Камертона муж срочку в связи служил и теперь без работы Кабмин уволил главу Госспецсвязи Евдоченко - Цензор.НЕТ 3811
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Может. Может он даже азбуку Морзе изучил. Может он даже по ключу стучит тем же, чем некоторые по роялю.
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Сергій Прач‏ @sergey_prach 3 ч.3 часа назад


Можете засікати - відразу після призначення нового голови Держспецзв'язку у них будуть проводитися великі тендери. Ну типу прокладання 30 метрів вітушки за 30 млн грн Кабмин уволил главу Госспецсвязи Евдоченко - Цензор.НЕТ 1577Кабмин уволил главу Госспецсвязи Евдоченко - Цензор.НЕТ 1577.
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