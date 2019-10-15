 Кабмін звільнив главу Держспецзв'язку Євдоченка

Про це свідчить розпорядження Кабміну від 12 жовтня, оприлюднене на сайті уряду, передає Цензор.НЕТ
Євдоченко очолював Держспецзв'язок липня 2015 року.
Як повідомлялося, згідно з розміщеною в Єдиному державному реєстрі декларацій е-декларації, його заробітна плата в 2018 році становила 620,534 тис. грн, зарплата за сумісництвом - 39,206 тис. грн, компенсація вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 2,566 тис. грн, пенсія - 111,762 тис. грн.
Можете засікати - відразу після призначення нового голови Держспецзв'язку у них будуть проводитися великі тендери. Ну типу прокладання 30 метрів вітушки за 30 млн грн .