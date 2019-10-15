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 Політика України
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Все про:Зеленський (3252) Офіс Президента (128) Смирнов Андрій (2)

 "Прохачів" і "рішал" від президента потрібно посилати подалі і звертатися в компетентні органи, - заступник голови ОП Смирнов

Офіс президента не формує політичну волю в судових рішеннях, не погоджує жодні клопотання і не зустрічається з процесуальними керівниками.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив заступник глави Офісу президента Андрій Смирнов.

"Ми живемо в досить різноманітному суспільстві і повинні розуміти, що завжди знайдуться умільці або охочі, показавши фотографію, наприклад, зі мною, зроблену 5 років тому на якомусь концерті і сказати - дивіться, я ось знайомий, я там все вирішую, тому давайте вирішувати питання або просто позичте мені гроші. Дуже просив би не соромитися посилати таких прохачів у давно відомому всім напрямку", - сказав Смирнов.

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Він додав, що потрібно не чекати, не перевіряти інформацію, а відразу ж звертатися до органів.

"Буду дуже вдячний, якщо заявник вважатиме за потрібне поінформувати мене про факти, де згадується моє прізвище або прізвище будь-кого зі співробітників Офісу президента, який на думку заявника сформував у когось політичну волю. Обіцяємо швидку реакцію", - підкреслив Смирнов.

Повний текст інтерв'ю з Андрієм Смирновим читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153989
 
 
 Топ коментарі
 
Уточните, к кому из двух, к Богдану или к Андрею?
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а куда звонить,если это чорт ?
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Посилати необхідно всю Зе ко, заслуговують, при чому чим далі, тим більше!
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Посредничество убыточно. И дураку понятно.
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Посилати необхідно всю Зе ко, заслуговують, при чому чим далі, тим більше!
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Посылайте всех в компетентные места
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Уточните, к кому из двух, к Богдану или к Андрею?
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Бене не нужно показывать фотографию, в ОП все знают презедента в лицо.
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та да...судя по всему...там решало одно, ну два...
и не хер остальным умничать, конкурировать и демпиноговать! )))
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"Просителей" и "решал" от президента нужно посылать подальше и обращаться в компетентные органы, - замглавы ОП Смирнов)) .
Так президент же будет сердиться ,, зачем его злить .. ?
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да ну а как же договорняк с свынохряком. привет зе и его личному прокурору рябошляпке
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Соседка моей тещи показала фото с Зелей играющим на пианино и ей сразу дали субсидию!
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