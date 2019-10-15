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 Економіка
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Все про:законопроект (805) Гетманцев (30)

 Закон 1210 вимагає доопрацювання, - Гетманцев

Необхідно знайти компромісне рішення під час розгляду і подальшого доопрацювання законопроєкту №1210, що передбачає підвищення ренти за видобуток залізної руди майже в 5 разів.

Таку думку висловив автор законопроєкту №1210 Данило Гетманцев у коментарі МінПрому. Він нагадав, що при підготовці документа до розгляду Верховною Радою у другому читанні передбачається внесення змін до його тексту.

"Щодо руди ми припускаємо знайти компроміс із галуззю і Міністерством фінансів", - сказав Д. Гетманцев. Він висловив упевненість, що сьогодні рівень оподаткування при видобутку залізної руди є недостатнім - але пропозиції Мінфіну з підвищення податкового навантаження на залізорудну галузь назвав надмірними.

"Тому ми хочемо знайти середину, баланс", - сказав Д. Гетманцев. Він також наголосив на важливості питання розрахунку бази оподаткування при видобутку залізної руди.

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"Це складне питання - тому що наші бідні залізні руди потребують збагачення, базу обчислити непросто. Ймовірно, нам потрібно створити між Мінфіном і податковою службою робочу групу, яка б упродовж декількох місяців дала б нам пропозиції щодо вірної бази оподаткування - а зараз ухвалити якесь проміжне рішення", - сказав Д. Гетманцев, який очолює комітет ВР з питань податкової та митної політики.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153988
 
 
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Неужели? Не прошло и пол-года, как что-то начало доходить. А по остальным хотелкам как?
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Ахметов с Новинским - засадили кучу бабла чтобы создать фон по этой теме... Теперь можно скупать "слуг народа" что отменили обидный для олигархата закон...
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А не думали заставить папу Беню вернуть все долги государству? Только за Приватбанк долгов бы хватило погасить всю задолженность прошлых лет за коммуналку и еще оплачивать ее всем в течение 15 месяцев. А если вернуть остальные .....
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беня щас даст ему компромисс, саботировать желания кардинала всея украины порой опасно для репутации
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Беня с Вовиком перетерли в субботу в Одессе и порешали, что типа "должок" за Приватбанк папа Беня заберет земелькой, чтобы не так сильно явно палиться.
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ну да, кому земельку, а кого в земельку время подскажет
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Принтер течет, турбо дает сбой, нужно что-то делать...Вот только что?
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Если Беня говорит, что рентабельность торговли железной рудой с забугром составляет 230% значит так оно и есть. Будь рентабельность 10%, никакого кипиша бы не было. Все по Марксу

"Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы."
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Беня очень много чего говорит. Если всему верить - можно остаться без штанов. О типа умный только на свой карман.
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Ага, зато в Арселор Миттал и СКМ слошные бессребренники-меценаты, им-то врать зачем?
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Они то как-раз платят налоги государству, в отличие от того-же папы Бени, у которого предприятия только хорошо умеют накапливают долги. Общая сумма Бениных долгов перед бюджетом - больше 200 лярдов гривен.
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Вы, господин 18c49ed2 пади не млыхали о возврате НДС? Школота, ити его. Бигом доучиваться!
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Ой,ищите компромис,потерялся,с фопами компромис искать не нужно,они взяток не платят,а вот с беньки и ахметки можно поиметь жирный кусок,хитрая банкирская крыса в цветном пиджачке своё коррупционно-вымогательское дело знает на отлично.
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