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 Політика України
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Все про:Крим (7587) Донбас (13317) Кориневич Антон (12)

 "Не люди другого сорту, а громадяни, такі самі громадяни, як ми", - Кориневич про жителів Донбасу

Представник президента України в Автономній Республіці Крим, голова робочої групи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Комісії з питань правової реформи Антон Кориневич різко виступає проти ідеї будівництва стіни на межі з окупованим Донбасом.

Про це він повідомив під час круглого столу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"В основі того, що ми будемо робити… безумовно є зв’язки з громадянами – це дуже важливо. Адміністративні процедури – акти народження та смерті, освіта, сервіси, державні послуги. Ми повинні показати, що на тимчасово окупованих територіях проживають не люди другого сорту, а громадяни, такі самі громадяни, як ми", - сказав він.

За словами Кориневича, є певні питання безпеки, як наразі стоять, але наразі робиться все, щоби цю ситуацію поліпшити.

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"Коли ми говоримо про ідею вибудувати стіну на межі з ОРДЛО – я перший, хто з цим категорично не погодиться, тому що як тільки ми почнемо будувати стіну там, то наступного дня ми почнемо будувати стіну з Кримом. Як тільки ми будемо забувати про так зване ОРДЛО наразі, безумовно, про український Донбас, наступного дня ми можемо почати говорити про те, що ми будемо забувати про Крим. Безумовно, оскільки це дві складові одного питання – ми не можемо цього допустити", - наголосив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153987
 
 
 Топ коментарі
 
Вот дадим им особый статус и уже все остальные жители Украины станут по факту людьми второго сорта .
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Скажіть цьому йолопу,шо Громадяни України не топчуть Прапори України,і не вбивають Україеських Воїнів.
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"такие же граждане как и мы"
в солдат своей армии не стреляют
я за стену
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Варто зайнятись тими українцями що переселились із Лугандона,а не колаборантами.
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Що за брєд? Які стіни на українській землі? Депортація всіх понаєхавших в 1930-1980 роки на історичну батьківщину.
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Какие граждане если они там массово получают росейские паспорта ? Пусть остаются с росеей . Меньше нагрузки на украинский бюджет .
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Не второго но и не высшего что б им отдельные права городить
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У Р О Д Ы... восстание... только это может спасти этих уродов, продавших душу педофилу путенину...
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Що робити з лугандонією, має вирішувати на ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ референдумі Український Народ, а не істота без Батьківщіни - Кориневич. Більшіть мешканців лугандона - ненавидять і Україну, і Українців. Землі тієї, оккупованої частини Донбасу, дійсно Українські, а от нечість, яка там живе - ГНИДИ. Так кажуть навіть Патріоти України, які ще є на тій, оккупованій паРашею, землі. Проводили ті зрадники незаконний "ряхварендум" по відокремленню Донбасу від України, нехай тепер отримають ЗАКОННИЙ референдум, де має бути одне запитання: а чи потрібні ці криси Україні? А від оккупованих земель Україна НІКОЛИ не відмовиться. Настане час і ці землі будуть звільнені від кацапо-ординців.
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А буряты с якутами? ... Согласен, они, в принципе, такие же люди, каким был коми-пермяк Моторола.... Сервисы им и госуслуги с пенсионом?
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Вони були громадянами України. Вони зрадили країну Україна. Вони воюють проти України. Відношення до них повинне бути як до зрадників. Не всі , звичайно. Але відсотків 90 в 14 році зрадили Україну. Нехай не брешуть тепер, що це було під примусом.
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Це бидло, що репетувало *Путин введи!!!* і *Рассея, Рассея!*-не мої співвітчизники!
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мы не можем вести освободительную войну против Рашки, значит строим стену, иначе мы эту гангрену не потянем и будем десятилетия в жопе, пытаясь доказать колаборантам что мы лучше - если хотим развиваться значит ампутировать.
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Можем. Это было доказано не раз. Чем тебе не нравится тактика маленьких шагов при Порохе? Когда по пару сот метров двигались вперед.
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