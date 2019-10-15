 Потрібна дискусія між Комітетом ВР, суспільством, бізнесом про законопроєкт №1008, - заява Американської торгової палати, ЄБА та підприємців

Про це йдеться у Спільній заяві щодо верховенства права, відбору суддів і складу Верховного Суду, пише "Американська торговельна палата в Україні".

"Заходи боротьби з корупцією через обмеження депутатської недоторканності, прийняття нового Закону про концесії та законодавства щодо приватизації та захисту прав власності є потужним сигналом іноземним інвесторам про те, що Україна насправді відкрита для інвестицій. Постійні зусилля Президента та Уряду щодо залучення іноземних інвестицій будуть критично важливими для досягнення мети нової влади – щорічного зростання ВВП на 5-7%.

Критичною передумовою довіри інвесторів до значного капіталовкладення в Україну є стабільність, передбачуваність та дотримання верховенства права. Важливо створити середовище, в якому інвестори та підприємства відчувають себе захищеними від несподіваних змін встановлених правил, матимуть рівний захист прав власності незалежною судовою системою без втручання виконавчої влади", - говориться у заяві.

У цьому контексті ми, три найбільші бізнес-асоціації України, висловлюємо занепокоєння щодо запропонованих змін до відбору суддів та складу Верховного Суду, викладених у проекті Закону №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування", оскільки вони "можуть підірвати довіру іноземних інвесторів, необхідну для залучення масштабних інвестицій і досягнення цілей щодо економічного зростання".

"Наші асоціації уважно спостерігають за перебігом судової реформи і пропозиціями, викладеними у проекті Закону №1008, з моменту внесення законопроекту до першого читання на початку вересня. Нас насторожують занепокоєння міжнародної спільноти, висловлені у спільній заяві Посольства Канади в Україні та Представництва Європейського Союзу в Україні від 11 вересня 2019 року, листі Генерального секретаря Ради Європи від 1 жовтня 2019 року та Постанові Пленуму Верховного Суду від 16 вересня 2019 року, оцінки проекту закону Радою Європи від вересня 2019 року, листі Американської торговельної палати в Україні від 27 вересня, а також думки членів Ради громадської доброчесності Вищої кваліфікаційної комісії суддів, громадянського суспільства та професійних юридичних організацій щодо потенційно негативного впливу проекту Закону №1008 на незалежність судової системи. Ми ще раз наголошуємо на важливості для бізнесу ефективної та незалежної судової системи, яка пропонує доступ до чесного правосуддя та якісних рішень, що регулюють спори. Ми стурбовані тим, що нова редакція проекту Закону №1008 може слугувати інструментом руйнування принципу верховенства права і обмеження доступу до правосуддя, які є обов'язковою умовами захисту недоторканності прав власності та запорукою необхідної довіри бізнес-спільноти для подальшого інвестування в економіку України", - йдеться в заяві.

"Досі залишається безліч проблемних моментів у діяльності судів нижчих інстанцій, які потрібно вирішити для того, щоб завершити таку очікувану судову реформу. Ми досі стурбовані можливістю Верховного Суду продовжувати своєчасно приймати належні рішення, враховуючи поточне навантаження його суддів. Ми розуміємо, що з моменту запуску до Верховного Суду надійшло 220 000 справ і продовжує надходити в середньому 360 справ на день. Всього у Верховному Суді є 193 судді та 63000 справ на розгляді.

Бізнес-спільнота дуже занепокоєна оцінками, згідно з якими позивачі будуть змушені чекати понад 5 років на рішення Верховного Суду, якщо кількість його суддів скоротиться з 200 до 100 без одночасного реформування судів нижчих інстанцій, апеляційних судів та запровадження процесуальних фільтрів у кодексах", - йдеться в заяві.

"Ми щиро віримо, що будь-які зміни у процедурі відбору суддів та формуванні складу Верховного Суду повинні активно обговорюватися публічно, як це було з відбором до чинного Верховного Суду, що був прозорим і суворим, відбувався зі широким публічним обговоренням, дебатами та залученням експертів. Тому важливо провести ґрунтовну публічну дискусію між Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики і громадянським суспільством, бізнесом та міжнародною спільнотою щодо того, як запропонований проект Закону №1008 допоможе досягнути своєї заявленої мети – покращити доступ до правосуддя та забезпечити високоякісні рішення. Таке обговорення повинно, зокрема, торкнутися факту, що найбільш серйозні проблеми, з якими стикаються наші компанії-члени, розглядаються в судах першої інстанції та апеляційних судах", - заявили Американська торгова палата в Україні, Європейська Бізнес Асоціація та Союз українських підприємців.