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 Політика України, За кордоном
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Все про:інавгурація (165) корупція (2607) Бутусов Юрій (1074) Трамп (2147) Джуліані (53) Парнас Лев (1) Фруман Ігор (1)

 Важливо дізнатися весь список запрошених на інавгурацію Трампа українців і суми, які за це були заплачені, - Бутусов про затримання лобістів Фрумана і Парнаса

Затримання бізнесменів Ігоря Фрумана і Лева Парнаса в США за підозрою в незаконному фінансуванні виборчої кампанії Республіканської партії США і виборчого штабу президента Дональда Трампа, з метою просування своїх фінансових і політичних інтересів в Україні, включно з відставкою посла США Марі Йованович, розкрило багато невідомих подробиць діяльності цих двох бізнесменів в Україні.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"По суті, вони пропонували свої послуги з політичного лобіювання для різних вельми заможних українських бізнесменів і чиновників. Контакти були найширші, Фруман і Парнас організовували спілкування і зустрічі з адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані. Коло клієнтів вони постійно розширювали, далеко не про всіх ще відомо. Цими послугами користувалося чимало відомих в Україні діячів, яким потрібна була підтримка в США - політична й іміджева. Як повідомило 11 жовтня агентство "Рейтерс", Фруман і Парнас працювали в США в інтересах українського олігарха Дмитра Фірташа, він фінансував їхню діяльність. Але це далеко не весь список партнерів. Американські слідчі виявили масові фінансові порушення під час продажу лобістами квитків для українських політиків - на інавгурацію Трампа вилетів цілий український десант понад 100 осіб!" - зазначив журналіст.

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Як відомо, літали на інавгурацію народні депутати - Андрій Артеменко (Радикальна партія), Сергій Ківалов, Сергій Льовочкін, Вадим Новінський, Олександр Вілкул (Опозиційний блок), Георгій Логвинський (НФ), Борислав Береза ​​(позафракційний), Олег Кришін, Павло Унгурян та інші. Літав також ексглава служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. Самі вони платили чи їх запрошував хтось, хто вирішував питання на місці, це питання. Глава "Батьківщини" Юлія Тимошенко була у Вашингтоні, але не була запрошена на інавгурацію - тобто запрошували далеко не всіх. Яка ціна запрошення на інавгурацію? Кілька лобістів продавали такі запрошення для дуже багатих українців. Бізнесмен Павло Фукс заявив, що лобіст Юрій Ваннетік продав йому два квитки по 100 тисяч доларів кожен. Американського лобіста Сема Паттена суд у США у вересні 2018го визнав винним у незаконних операціях, засудив на 3 роки умовно, він визнав свою провину в продажу за 50 тисяч доларів квитка на інавгурацію для неназваного українського олігарха. Судячи з усього, платили за квитки на інавгурацію всі українці, або платили за них, і лобісти ці гроші не декларували", - зазначив головний редактор "Цензор.НЕТ".

"Побачивши вчорашнє фото ексглави Державної фіскальної служби Романа Насірова на римському авіарейсі, згадалося, що 25 січня 2017 року Насіров також заявив, що літав у США на інавгурацію. "Так, я є прихильником Трампа", зазначив тоді Насіров. Тоді така поїздка і така підтримка Трампа мала дуже крутий вигляд, а зараз, за ​​іронією долі, це після викриттів усіх лобістів - підстава для перевірки правоохоронними органами. До речі, за даними джерел, досить імовірно, що саме Фруман організував візит до Вашингтона і запрошення на інавгурацію для Насірова. І навряд чи за просто так. Втім, 100 десятитисячний квиток на інавгурацію не врятував від розслідування НАБУ. З іншого боку, Насіров спокійно переміщається світом, суд зняв із нього всі обмеження, він вільний, жодних обмежень на нього не накладається. За даними соцмереж, на вихідних Роман відвідав Італію. Очевидно, правоохоронні органи США зараз повинні будуть піти шляхом перевірки всіх українців, запрошених для участі в інавгурації з України через посередництво лобістів. Кожен українець, який тоді відвідав найурочистіший захід у США, тепер викликає питання - хто запросив його на інавгурацію, і чи було це законно? Було б важливо дізнатися весь список запрошених на інавгурацію, список лобістів, які їх запрошували, і суми, які за це було заплачено", - резюмував Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153982
 
   
 Топ коментарі
 
Вот откуда у Маломужа такие деньги? Или ему ФСБ оплатило?
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Иск был подан тогда, когда твоя рублевая миньетчица Моника Зеленски еще на Роисе подрабатывала, а не корчила из себя рулевого, вытирая губы.
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Видимо это последнее фото Трампа и прислуги в Белом доме
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такой вот еперный театр, даже лишние билетики находят своих счастливых обладателей Важно узнать весь список приглашенных на инаугурацию Трампа украинцев и суммы, которые за это были заплачены, - Бутусов о задержании лоббистов Фрумана и Парнаса - Цензор.НЕТ 8095
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Это петюшки орали летом что два таких уважаемых бизнесмена и как Коломойский смеет
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"Апелляционный суд вынес решение, которым подтвердил, что английский суд имеет юрисдикцию для рассмотрения иска "Приватбанка" касательно мошенничества, совершенного по предварительному сговору лиц, против его бывших владельцев - господина Игоря Коломойского и господина Геннадия Боголюбова"

В "Приватбанке" отмечают, что судебный приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова, который был получен в декабре 2017 года, остается в силе до вынесения судебного решения по существу.



А ты продолжай маструбировать на Игоря Валерьевича. Дело видимо нужное и для твоего здоровья полезное.
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Да государство Украина выиграло суд в Лондоне против Коломойского

Государство у руля которого Зеленский
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Иск был подан тогда, когда твоя рублевая миньетчица Моника Зеленски еще на Роисе подрабатывала, а не корчила из себя рулевого, вытирая губы.
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Вот откуда у Маломужа такие деньги? Или ему ФСБ оплатило?
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Я бы с такими рожами с*ать на одном гектаре не сел, не то, что дела делать. Напомнило:
Важно узнать весь список приглашенных на инаугурацию Трампа украинцев и суммы, которые за это были заплачены, - Бутусов о задержании лоббистов Фрумана и Парнаса - Цензор.НЕТ 8049
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Кому важно?
Американцы наверняка хорошо знают, что им важно. И отмазывать или говнять кого-то из украинцев вряд ли входит в их планы.
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Якщо євреї працювали на пінчука, значить працювали на Британію.
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Тимошенко и в єтой мутной истории с "билетиками" на инаугурацию Трампа , вьіглядит настоящим политиком. В правильном смьісле слова.
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У нее юбка не задралась и не помялась в процессе?
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Найдорожчі квитки - це стоячі біля чоловічого клозету...
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