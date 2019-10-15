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Все про:Байден (160) США (5652) Burisma (4)

 Байден-молодший спростовує будь-які порушення під час роботи в Україні

Хантер Байден стверджує, що не порушував під час роботи в Україні ні кримінальні, ні етичні норми. Єдиною своєю помилкою він називав те, що дав "безсовісним людям" привід, щоб спробувати нашкодити його батькові.

Про це Байден-молодший розповів в інтерв'ю телеканалу ABC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Чи помилявся я? Можливо, через масштабну схеми речей", - сказав він. "Чи зробив я якусь помилку, пов'язану з порушенням етичних норм? Виключено", - додав Байден.

"Я думаю, що в моєму житті не сталося багато, якби моє прізвище не було Байден", - зазначив він.

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При цьому Гантер Байден не виключив, що, можливо, він все-таки припустився помилки, не усвідомивши, що його дії можуть непрямим чином нашкодити батькові. Він зазначив, що не взяв до уваги можливих наслідків ведення бізнесу за кордоном для політичної кар'єри його батька - Джо Байдена.

"Я дав привід деяким безсовісним людям, щоб ті незаконним чином спробували нашкодити моєму батькові. Ось, де я припустився помилки. І я беру на себе за це повну відповідальність", - додав Байден-молодший.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153981
 
 
 Топ коментарі
 
Трамп стар и смехотворен,чтобы думать о втором сроке в сильной Америке,потому его Кремль и ведёт на второй срок ,чтобы ватной эпидемией заразить американцев и как то ослабить Америку.
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И мне интересно, что у петиков в методичках. Вопрос неоднозначный.
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Війна--найприбутковіший бізнес...і легальний..
поституція..наркотрафік ---всюди засуджують...тільки не війну..
у війні завжди знайдуться ..хто правий...а якщо не правий зроблять таким...
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"Ольгинские" молчат. Ждут новую методичку.
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И мне интересно, что у петиков в методичках. Вопрос неоднозначный.
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дать предлог "бессовестным людям" за 50 тыщ гринов в месяц это всего лишь благотворительность Байден-младший опровергает какие-либо нарушения во время работы в Украине - Цензор.НЕТ 745
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Байден- не переживай. В 2020-м, когда твой отец станет Президентом США, все уже забудут, что был такой Зеля со "своим генпрокурором", который пытался твоему отцу гадить. Байден-младший опровергает какие-либо нарушения во время работы в Украине - Цензор.НЕТ 4418
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😁 ну все раз он считает себя невиновным, значит, можно закрывать расследование
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Трамп стар и смехотворен,чтобы думать о втором сроке в сильной Америке,потому его Кремль и ведёт на второй срок ,чтобы ватной эпидемией заразить американцев и как то ослабить Америку.
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а чи можна керувати державами без грошей?
дав одному на патрони...іншому на зброю---дивлюсь...
хто хоче зброю хто хоче патрони..
насолода...
і патрони і зброя--гешефт
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канешна все правильно, получал зарплаты в нафтогазе- 100 тысяч долларов в месяц, а дебилы платят по европейским тарифам
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Ой, хитрюга! Три лимончика зелени срубил, и не подкопаешься. Хантеру на родине больше десятки в месяц не предлагали. А здесь - в пятнадцать раз больше. Тут еще один друг Украины "рубит" - экс-президент Саня Квасьневский. Больше нигде таких зарплат не платят. Страна-то богатейшая!
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Війна--найприбутковіший бізнес...і легальний..
поституція..наркотрафік ---всюди засуджують...тільки не війну..
у війні завжди знайдуться ..хто правий...а якщо не правий зроблять таким...
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Війну обожнюють--бо можна на неї списати все..
і політику.і провали в економіці..та інше...але війна .це і счтимул для розвитку технологій...
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не опровергает а отрицает, что за стандарты журналистики
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