 "Будь-яка система чинить спротив", - заступник голови ОП Смирнов про законопроєкт №1008, що передбачає реформу Верховного Суду

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ми уважно ознайомилися також і з позицією Верховного Суду (щодо законопроєкту №1008. - Ред.), і деякі дискусійні питання були зняті з законопроєкту. Скажу більше, уважно відстежуємо активність окремих працівників Верховного Суду, консультації, які вони проводять з депутатами, про які депутати нам і розповідають. Нічого страшного не відбувається, будь-яка система чинить спротив. Тепер слово за парламентом", - зазначив Смирнов.

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Він додав, що на міжнародному рівні також є розуміння пропонованих президентом Зеленським змін.

"Днями зустрічалися з послами країн "Великої сімки". Питання те саме, - скорочення кількості суддів Верховного Суду. Коли чують справжній мотив і причини, які підштовхнули до такої ініціативи, питання знімаються самі собою", - розповів заступник голови ОП.

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