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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (3263) судова реформа (888) Смирнов Андрій (2)

 "Будь-яка система чинить спротив", - заступник голови ОП Смирнов про законопроєкт №1008, що передбачає реформу Верховного Суду

Президентський законопроєкт №1008 про судову реформу, яким зокрема вдвічі зменшується кількість суддів Верховного Суду, на думку заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова, хороша ініціатива, якій чинить спротив існуюча система.

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ми уважно ознайомилися також і з позицією Верховного Суду (щодо законопроєкту №1008. - Ред.), і деякі дискусійні питання були зняті з законопроєкту. Скажу більше, уважно відстежуємо активність окремих працівників Верховного Суду, консультації, які вони проводять з депутатами, про які депутати нам і розповідають. Нічого страшного не відбувається, будь-яка система чинить спротив. Тепер слово за парламентом", - зазначив Смирнов.

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Він додав, що на міжнародному рівні також є розуміння пропонованих президентом Зеленським змін.

"Днями зустрічалися з послами країн "Великої сімки". Питання те саме, - скорочення кількості суддів Верховного Суду. Коли чують справжній мотив і причини, які підштовхнули до такої ініціативи, питання знімаються самі собою", - розповів заступник голови ОП.

Повний текст інтерв'ю з Андрієм Смирновим читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153980
 
 
 Топ коментарі
 
хочу видеть ту слугу, шо скажет, шо ето плохая инициатива откенгурированного...
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да здравствует зеленый суд, самый экологичный суд в мире! Любая система сопротивляется. Теперь слово за парламентом, - замглавы ОП Смирнов о судебной реформе Зеленского - Цензор.НЕТ 4232
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Ну так.. звичайно.. Як ніби щось та отара зє-овець з " слуг урода " щось там вирішує . 😃
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Я жду решения Верховного суда по моему делу уже около года, скажите любезный, сколько мне ждать, если придурки сократят количество судей в два раза? Сотрудники суда говорят что придётся ждать 5-6 лет, вопрос имеет для меня критическое значение, скажите почему власть намеренно хочет нарушать мои права? За что мне это? Только за то что 73% шариковых хотят крушить всё вокруг не думая о последствиях?
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Кусты тоже сопротивляются но когда работает бульдозер то это не имеет значения
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хочу видеть ту слугу, шо скажет, шо ето плохая инициатива откенгурированного...
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да здравствует зеленый суд, самый экологичный суд в мире!
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Ну так.. звичайно.. Як ніби щось та отара зє-овець з " слуг урода " щось там вирішує . 😃
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Ну, потом про депутатов не забудьте и про количество министерств и департаментов в них. Потом пройдитесь по обладминистрациям и райадминистрациям и т.д. Осупрунить всех сидящих на шее у народа , пусть доказывают свою необходимость!
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Украинская актриса Руслана Писанка рассказала, что получила травмы, спасаясь от нападения ромов во время попытки ограбления на Центральном железнодорожном вокзале Киева.
Любая система сопротивляется. Теперь слово за парламентом, - замглавы ОП Смирнов о судебной реформе Зеленского - Цензор.НЕТ 8545
Руслана Писанка ,могла бы своим телом придушить одного из этих шакалов,мой знакомый у себя на огороде поймал одно из вороватых цыганёнок ,который себя очень нагло вёл,так он привязал его к старой яблоне на цепи .принёс хворосту и поджёг ...потом притушил вогник и так несколько раз...
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Интересно какая судебная реформа будет у Зеленского?
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Спротив системи зовсім не означає, що вона погана, а її змінюють на кращу. В зебанди вбільшості виходить навпаки.
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