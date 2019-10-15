 Ми маємо зменшити склад Верховного Суду, тому що це велике навантаження на держбюджет, - Арахамія

Про це Арахамія сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми маємо це зробити (зменшити склад Верховного Суду. - Ред.), тому що це, по-перше, дуже велике навантаження на держбюджет. Ви знаєте, що суддям суттєво зараз підвищили заробітну плату. Але після того підвищення суттєво не вирішилися якісні показники, і якщо вони не зросли, значить, тоді це означає, що ми неефективно витрачаємо кошти платників податків", - заявив Арахамія.
я про экономию... а Вы про расслабон!
Как же достали эти беженцы с своими советами украинскому народу...
И морда у него такая все время дыбильная почему то....
по пол миллиона зарплаты,
какой бюджет выдержит
"Мы должны это сделать (сократить состав Верховного Суда. - Ред.), потому что это, во-первых, очень большая нагрузка на Госбюджет. Вы знаете, что судьям существенно сейчас повысили заработную плату. Но после того повышения существенно не решились качественные показатели, и если они не выросли, значит, тогда это означает, что мы неэффективно тратим средства налогоплательщиков", - заявил Арахамия.Источник:https://censor.net.ua/n3153979
Они коров не доят
Решения судов по подобным делам были одни и те же.
Если этого вам не достаточно, я могу продолжить.
Чем меньше судей в суде - тем удобней ими управлять!
слуги списалися, і не напишуть нічого нового,
бо далі треба наступати на свої інтереси..
здається ВР можна розпускати, бо
далі нічого не буде, буде як у шоколадніх бариг - з пустого в порожнє
Сравнить труд сантехника, учителя, военного и судьи. Ответственности никакой, зарплаты космос... пенсия с надбавками гарантированна, не жизнь - малина!