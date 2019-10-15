 Ми маємо зменшити склад Верховного Суду, тому що це велике навантаження на держбюджет, - Арахамія

Про це Арахамія сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми маємо це зробити (зменшити склад Верховного Суду. - Ред.), тому що це, по-перше, дуже велике навантаження на держбюджет. Ви знаєте, що суддям суттєво зараз підвищили заробітну плату. Але після того підвищення суттєво не вирішилися якісні показники, і якщо вони не зросли, значить, тоді це означає, що ми неефективно витрачаємо кошти платників податків", - заявив Арахамія.

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