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Все про:Верховний Суд (448) судова реформа (883) Арахамія (71)

 Ми маємо зменшити склад Верховного Суду, тому що це велике навантаження на держбюджет, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія вважає, що Верховний Суд необхідно скоротити, оскільки він не показує якість роботи, проте дає велике навантаження на бюджет.

Про це Арахамія сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми маємо це зробити (зменшити склад Верховного Суду. - Ред.), тому що це, по-перше, дуже велике навантаження на держбюджет. Ви знаєте, що суддям суттєво зараз підвищили заробітну плату. Але після того підвищення суттєво не вирішилися якісні показники, і якщо вони не зросли, значить, тоді це означає, що ми неефективно витрачаємо кошти платників податків", - заявив Арахамія.

Читайте також: У законопроєкті Зеленського щодо судової реформи немає пояснень, як відбуватиметься скорочення суддів Верховного Суду, - Юрчишин

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153979
 
   
 Топ коментарі
 
а еще сократите помощников, секретарей, заместителей, заместителя заместителя и т.д. - экономия будет впечатляющая (особенно если пройтись по депутатским и министерским)
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пускай возвращается в свою Абхазию и сокращает там что хочет...
Как же достали эти беженцы с своими советами украинскому народу...
И морда у него такая все время дыбильная почему то....
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тобто зарплати "нагружают" бюджет?! перед нами ара-кретини. а не пробували скоротити обслуговуючий персонал президента і верховної ради та всі їхні пільги? а не пробували перестати роздавати квартири депутатам? а не пробували пподати резиденції з усіма фермами і фірмами? насправді ари, які захопили Україну, хочуть ручного Веховного Суду, й чим менше там буде суддів, тим швидше і дешевше буде взяти його під тотальний контроль.
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а еще сократите помощников, секретарей, заместителей, заместителя заместителя и т.д. - экономия будет впечатляющая (особенно если пройтись по депутатским и министерским)
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оставшимся по кассовому аппарату, сейчас это тренд
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Чиновники это перегрузка.Не может саранчи быть больше чем травы
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а как же теперь снимать стресс на рабочем месте, при каждом судье есть сисястая сосалочка, которая в любую секунду прийдет на помощь под стол, зря вы так, теперь и судьи будут драконить на работе как кива Мы должны сократить состав Верховного Суда, потому что это большая нагрузка на Госбюджет, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1918
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кто про что! ))))
я про экономию... а Вы про расслабон!
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не хорошо на ****** экономить, поэтому я требую для каждого судьи по три помощницы с полным социалом и оплатой по горячей сетке год за три Мы должны сократить состав Верховного Суда, потому что это большая нагрузка на Госбюджет, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2677
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а Вы внесите это требование в Конституцию )))) ну или хотя б как подзаконный в ОП )))
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пускай возвращается в свою Абхазию и сокращает там что хочет...
Как же достали эти беженцы с своими советами украинскому народу...
И морда у него такая все время дыбильная почему то....
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а ты, что так рубаху рвёшь за судей..!? Один из них, что ли..!? Этих продажных тварей надо сокращать и сокращать. А по "делам" провести диференциацию, что бы с мелочёвкой не лезли в "вышку". Апелляции достаточно.
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оставить одного судью и пусть работает, зато какая лафа бюджету
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"поскольку он не показывает качество работы, однако дает большую нагрузку на бюджет." Источник:https://censor.net.ua/n3153979
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Ничего, теперь слуг уродов сократят до последнего ублюдка
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Конечно, коломша теперь денег не даст..... сам в долгах.....
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И ЦВК , НАБУ ,САП , и еще хрен чего тоже,
по пол миллиона зарплаты,
какой бюджет выдержит
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Це прищ вже доскорочувався . Вже і на парашу пісяти ходить сидячи 😕
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Напрасные потуги на счёт уменьшения нагрузки на бюджет: нардепы спят и видят, что их зарплата пойдёт круто вгору в случае сокращения численности.
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Заголовок конечно драконит петикантропов. Они статью не читают, а только заголовок. Мы должны сократить состав Верховного Суда, потому что это большая нагрузка на Госбюджет, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6192

"Мы должны это сделать (сократить состав Верховного Суда. - Ред.), потому что это, во-первых, очень большая нагрузка на Госбюджет. Вы знаете, что судьям существенно сейчас повысили заработную плату. Но после того повышения существенно не решились качественные показатели, и если они не выросли, значит, тогда это означает, что мы неэффективно тратим средства налогоплательщиков", - заявил Арахамия.Источник:https://censor.net.ua/n3153979
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какие могут быть качественные показатели у суда?
Они коров не доят
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Не растягивать до бесконечности процесс рассмотрения дела.
Решения судов по подобным делам были одни и те же.
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Ну так уже почти прецедентное право, если ВСУ принял решение с пояснениями,, то местечковые суды не могут принимать решение на основе внутреннего убеждения..
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тобто зарплати "нагружают" бюджет?! перед нами ара-кретини. а не пробували скоротити обслуговуючий персонал президента і верховної ради та всі їхні пільги? а не пробували перестати роздавати квартири депутатам? а не пробували пподати резиденції з усіма фермами і фірмами? насправді ари, які захопили Україну, хочуть ручного Веховного Суду, й чим менше там буде суддів, тим швидше і дешевше буде взяти його під тотальний контроль.
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До этого еще рот не дошел. А руки вообще никогда не дойдут.
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Заодно можно сократить кортеж пиризидента, можно даже до велосипеда (обещал же зачем-то)
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оставить только лояльных. Гениально
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а если еще убрать всю соцзащиту, что бы все платили за себя сами, то эпоха бедности пройдет.
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Как и предполагал все судьи сидят на цензоре
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поза роботою можуть сидіти будь-де
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Шото Арахамия опять говорит, как завхоз про запасы туалетной бумаги, а не законотворец о судебной системе.
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Сократить состав и, одновременно, резко уменьшить выплаты. Не нравится? Пусть едут в Польшу или Германию трудоустраваться. На худой конец в США
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Да х-х.. с ним, с судом. Давайте одного халдея урода, пардон, "слугу" народа сократим, так это же КАКАЯ ЭКОНОМИЯ получится!!!! Вот например начнём с потомственного запорожского козака арахмании. А чего вы смеётесь? УЦ нас и вадики рабиновичи с бойками и разными шефирами в козаках ходят, потомственных, запорожских.
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А чем Старый зольдат от Рабиновича отличается? Мы должны сократить состав Верховного Суда, потому что это большая нагрузка на Госбюджет, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2821
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Первое и самое главное, Старый зольдат есть военный врач психиатр, а рабинович имеет справку, что он таки шизофреник. Содержался в психиатрической клинике. Погуглите, вам понравится. Впрочем такая же справка есть у обожаемого харьковчанами их мэра. Он от суда по ней закосил. Мы должны сократить состав Верховного Суда, потому что это большая нагрузка на Госбюджет, - Арахамия - Цензор.НЕТ 80
Если этого вам не достаточно, я могу продолжить. Мы должны сократить состав Верховного Суда, потому что это большая нагрузка на Госбюджет, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5520
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Шо, таки Зигмунд Фрейд с зольдатским либидо? Мы должны сократить состав Верховного Суда, потому что это большая нагрузка на Госбюджет, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8005
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"Мы должны сократить состав Верховного Суда, потому что это большая нагрузка на Госбюджет, - Арахамия" - давно пора, самая бедная страна в Европе и так нагло, бессовестно транжирит народные деньги, позор!
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Якщо Україна переживе витівки зебанди (дуже сподіваюсь), скільки потім доведеться міняти. Погана перспектива.
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Жылезная, млять, логика!
Чем меньше судей в суде - тем удобней ими управлять!
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це вже криза жанру,
слуги списалися, і не напишуть нічого нового,
бо далі треба наступати на свої інтереси..

здається ВР можна розпускати, бо
далі нічого не буде, буде як у шоколадніх бариг - з пустого в порожнє
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Я не понимаю необходимость в судьях Конституционного суда. Вот что они там судят? Растулмачивают Конституцию, которая и так всем понятна за сумашедшие зарплаты?
Сравнить труд сантехника, учителя, военного и судьи. Ответственности никакой, зарплаты космос... пенсия с надбавками гарантированна, не жизнь - малина!
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Ну ещё бы, конечно большая нагрузка на бюджет, посмотрите, какие баснословные зарплаты у вас. У рябошапки одного 300-350000 грн. в месяц, за какие такие заслуги ему зарплату такую сделали??? Ах, ну да, это же 100% человек зеленского, не зря же он им хвалился.
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