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Все про:охорона здоров'я (156) медицина (796) страхування (36) Радуцький Михайло (29)

 За новим законопроєктом медичне страхування буде обов'язковим і державним, - Радуцький

Глава комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький поки не знає, коли буде готовий законопроєкт про медичне страхування.

Про це він розповів у коментарі LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Він готується не в турборежимі. Це занадто фундаментальний законопроєкт, за яким Україна житиме дуже багато років", - сказав Радуцький. Він також зазначив, що разом із комітетом над законопроєктом працює Міністерство охорони здоров'я, міжнародні організації та юридичні організації.

На запитання про основні принципи, які будуть закладені в законопроєкт, Радуцький відповів: "Хороші принципи будуть, дуже хороші", а на запитання, яким буде страхування - "Хорошим. Обов'язковим державним".

Читайте також: Зеленський дав нам два роки на запуск страхової медицини, - Радуцький

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив за два роки впровадити в країні медичне страхування. Це починання викликало багато запитань насамперед тому, що в Україні вже впроваджується альтернативна реформа система охорони здоров'я, і ​​скасовувати її новий уряд не збирається. Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька сказала, що вона поки не знає, як страхова медицина поєднуватиметься з поточною реформою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153978
 
 
 Топ коментарі
 
По новому законопроекту медицинское страхование будет обязательным и государственным, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 5266\\\\\\\\\\\\На вопрос об основных принципах, которые будут заложены в законопроект, Радуцкий ответил: "Хорошие принципы будут, очень хорошие", а на вопрос, каким будет страхование - "Хорошим. Обязательным государственным". Источник: https://censor.net.ua/n3153978\\\\\\\\\\\\\\
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Радуцкий просто хочет получать бабло в свою частную клинику и от государства тоже.
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зебилы - пиндосы завидуют канадцем с их системой медицины - это факты - так вот Супрун внедряла Канадскую и британскую модель медицины - а эти слуги хотят американскую - цапы пошли по такому же пути - страховая медицина - можете почитать, шо у них это такое
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Собираются сделать как в Израиле. Больничные кассы.
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Парадокс в том, что, внушая обывателям мысль, будто средств на медицину не хватает, предлагается изначально более затратный (страховой) вариант, игнорируя (или даже отрицая) относительно менее затратную бюджетную систему. Более низкая стоимость бюджетной системы связана с объединением рисков всего общества, значительно более широким, чем даже при обязательном медицинском страховании, а тем более при добровольном. Кроме того, по оценке экспертов, до 40% страховых денег уходит на содержание страховых компаний и на транзакционные издержки банков - вместо одного государственного финансового канала появятся тысячи, потому что тысячи страхователей, тысячи учреждений, сотни страховых компаний и т.д. А поскольку все финансовые потоки обслуживает банковская система, где все банковские операции платные, то мы еще за счет социальных денег будем также кормить и посредника в виде банковской системы.
И мировой опыт показал, что применение рыночных критериев к медицинским услугам оказалось не просто несправедливым, но и нерациональным в силу особой специфики медицинских услуг, которую многие экономисты характеризуют следующим образом:
- отсутствие у пациента полной информации, необходимой для рационального выбора;
- неопределенность наступления болезни, так как пациенты не знают, когда и сколько медицинских услуг им потребуется, какова вероятность успеха различных видов лечения;
- асимметрия информации, когда на рынке медицинских услуг явное преимущество имеют исключительно врачи, причем как на стороне спроса, так и на стороне предложения;
- неэластичность спроса на медицинские услуги - их потребители обычно слабо реагируют на изменение цен.
Причем государственная медицина, которую целенапрвленно уничтожают - это тоже один из вариантов солидарной страховой медицины, субсидируемой из консолидированных в бюджете налогов всех граждан и предприятий.
И именно в этом смысле система Семашко оказалась более эффективна, чем все прочие, поскольку ориентировала врача на выполнение врачебного долга, а не на получение прибыли, истоки которой в медицине зачастую могут противоречить общественной морали.
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Что комуняцкая за бредятина?
Весь мир уже давно на страховой медицине...
И никто особо не жалуется, работодатель вместо
единного социального взноса будет отчислять отдельно
на медицину, отдельно в пенсионній фонд...
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Читать тексты и самостоятельно думать не научился? Лозунгами мозги не заменяются.
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В твоем скулеже - чресчур много бессмысленных буковок от дилетанта широкого профиля... разница между нами в том, что ты понятия не имеешь что такое страховая медицина - а я больше 20 лет этим пользуюсь...
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И вновь изобретается велосипед.
Когда в мире давным давно такой вид страховой медицины существует и соответственно подкреплен законодательно.
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Х тебе в ж,мразь,от вас ждут посадок потроха и его подельников,медстрахование не ваш,клоунов,уровень компетенции.
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ага введите еще допналог на страхование . когда грабить перестаните ? в Рашке налог 13 проц у нас 18 . НИГДЕ В МИРЕ НДС С ЗАРПЛАТЫ НЕ БЕРУТ !!! черти ненасытные
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Он готовится не в турборежиме\\\\\\\\\\\\

Дааа?
А ничего что "турборежим" = "законы", которые оспорить можно?
Даже Дубинский сказал что не диспутируют над "законами".
Могли бы просто сказать что "законы" - православные и надо просто "верить", вот и было бы хорошо. В самом деле - если присягают на комиксах("книга"), то почему же в "законы" не нужно "просто верить"?
Кто не верит - будет "гореть вечно" По новому законопроекту медицинское страхование будет обязательным и государственным, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 3001

Реально, походу это не разрулить без "катаклизма". Турбожопые - геть!
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а турборежим здесь должен быть обязательно, т.к. вслед за тним здоровье сразу будет улучшаться в турборежиме
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По новому законопроекту медицинское страхование будет обязательным и государственным, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 5266\\\\\\\\\\\\На вопрос об основных принципах, которые будут заложены в законопроект, Радуцкий ответил: "Хорошие принципы будут, очень хорошие", а на вопрос, каким будет страхование - "Хорошим. Обязательным государственным". Источник: https://censor.net.ua/n3153978\\\\\\\\\\\\\\
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то не ти від Антиколорадоса?
сьодні якраз читаю статті за вчора.
норм. пише(ш)
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Радуцкий просто хочет получать бабло в свою частную клинику и от государства тоже.
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ну...некоторым и уже хорошо...и медицина доступна и бесплатна (Феофания например) и деньги из гос.казны на лечение и отдых...да и зарплаты не минимальные)))
так что... что одним хорошо... то для других пока только в перспективе...
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Для себя любимых, власти оставили придворную медицину по системе Семашко. Даже система скорой помощи у них своя. И никакую "медреформу" там, естественно, не проводят.
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зебилы - пиндосы завидуют канадцем с их системой медицины - это факты - так вот Супрун внедряла Канадскую и британскую модель медицины - а эти слуги хотят американскую - цапы пошли по такому же пути - страховая медицина - можете почитать, шо у них это такое
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Пример, как страховую медицину и частные клиники можно использовать для обогащения. Русской мафией в штатах было организовано многомиллионное хищение у программы Medicare (федеральной программы добровольного медицинского страхования для населения старше 65 лет) в федеральном масштабе.
Мошенники различными способами похищали идентификационные данные врачей, работавших на Medicare, и ее застрахованных престарелых участников, а затем открывали фиктивные клиники. Как правило сами клиники числились только на бумагах. Затем от имени подставных клиник с реальными врачами, данные которых были похищены, Medicare выставлялись счета. Федеральная программа перечисляла мошенникам деньги - и те немедленно выводили и «отмывали» средства при помощи сообщников.
Всего по данным американских спецслужб, было организовано 11 фиктивных клиник в 25 штатах, от действий которых программа Medicare потеряла около 163 миллионов долларов.
Еще около 50 миллионов долларов потеряла социальная здравоохранительная программа для людей с ограниченными финансовыми возможностями Medicaid.
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"Минюст США отчитался о завершении масштабной операции по раскрытию мошеннических схем в системе здравоохранения. В результате 412 фигурантам предъявили обвинения в мошенничестве на общую сумму около 1,3 миллиарда долларов.
Обвинения были предъявлены более чем в 20 разных штатах, по делу проходят 115 докторов, а также медсестры и другие категории медработников. Около 300 специалистов уже отстранены от работы, заявил генпрокурор Джефф Сешнс.
Их обвиняют в том, что они выписывали рецепты на лекарства, которые не предусмотрены диагнозом. Причем в большинстве случаев лекарства даже не были куплены, но счета за них выставлялись государственной системе медстрахования.
В пресс-релизе Минюста особо отмечается, что некоторые доктора выписывали рецепты на опиоидные обезболивающие. Исполняющий обязанности директора ФБР Андрю Маккейб рассказал, что некоторые доктора за месяц самостоятельно выписывали столько же рецептов, сколько целые больницы."
И в Германии тоже есть такие же проблемы.
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Не нужно перевирать. «Пиндосы» не завидуют канадцам.
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В Канаде и Юкей принципиально разные системы здравоохранения.То что пыталась построить Супрун, не имеет ничего общего с канадской системой здравоохранения. Радуцкий говорит о системе, очень приближенной к канадской.
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Жопа уже есть, и давно)
Наша бесплатная медицина ну ооочень дорогая)
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Одним словом, хворіти скоро буде вже не можна. Якщо захворів - то це вже, вважай, подмєталово.
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пришел в больницу, провел типа банковской карточкой - получи услугу, если не менее года платишь налоги (или пенсионер)...
всяким БОМЖам, там не место..
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Суть реформирования сейчас такова - взяли все худшее из того, что было, а лучшее вначале превратили в худшее и тоже взяли. Медицина станет еще более расслоенной по доступности, согласно имущественному цензу пациентов. Только несведущего обывателя может радовать "более высокое качество услуг за более большие деньги". У кого в Украине есть деньги на супердорогие высокотехнологичные медуслуги? Только у тех, кто и сейчас ездит за этими услугами на запад.
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Ну граждане, готовьте для Миши ваши обязательные страховые взносы из своих гигантских доходов. И заодно готовтесь к тому, что единственной лечебной процедурой покрываемой этой "страховкой" будет - Х#й Вам В Ж#пу от того же Миши...
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Псевдореформаторы хотят полностью преобразовать всю медицинскую отрасль исключительно в доходный бизнес. Поэтому медицины здоровья уже нет, а процветает индустрия болезни, причем профилактика заболеваний превратилась в их искусственное создание. Ведь деньги можно зарабатывать только на больных, особенно хрониках. Такой медсистеме выгодно, чтобы люди болели, чаще обращались за медицинской помощью и долго лечились. И врачи заинтересованы не в выздоравливающих больных, а в хронических больных.
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Нічого страшного...я вже 25 років на страховій медицині , ще не вмер. Якщо я працюю то платить шеф(фірма) якщо не працюю платить держава
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В тотально нищем, и обворованном своим руководством, государстве никакая система не будет работать. Что-то глобально реформировать могут позволить себе только очень богатые государства. И то, это им не всегда удается. Пример - штаты с их постоянными шараханиями - то обамакеар прерасна, но приходит Трамп и упраздняет ее, как вредную.
И единой формулы успешного здравоохранения в мире не существует, однако примеры Сингапура, Гонконга, Японии и Южной Кореи показывают, что важными факторами являются жесткий контроль государства за вложенными средствами и прозрачность медицинского сервиса.
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Клиника "Борис"!
Клиника БАРИС всех застрахует за счёт государственного бюджета!!!!
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Не надо нам обязательного медицинского страхования.
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На 1+1 давно впихают эту тему, наверное по заказу Коломойского.
Страхование это легкие милиарды для таких людей как Коломойский.
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