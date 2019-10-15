 За новим законопроєктом медичне страхування буде обов'язковим і державним, - Радуцький

Про це він розповів у коментарі LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Він готується не в турборежимі. Це занадто фундаментальний законопроєкт, за яким Україна житиме дуже багато років", - сказав Радуцький. Він також зазначив, що разом із комітетом над законопроєктом працює Міністерство охорони здоров'я, міжнародні організації та юридичні організації.
На запитання про основні принципи, які будуть закладені в законопроєкт, Радуцький відповів: "Хороші принципи будуть, дуже хороші", а на запитання, яким буде страхування - "Хорошим. Обов'язковим державним".
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив за два роки впровадити в країні медичне страхування. Це починання викликало багато запитань насамперед тому, що в Україні вже впроваджується альтернативна реформа система охорони здоров'я, і скасовувати її новий уряд не збирається. Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька сказала, що вона поки не знає, як страхова медицина поєднуватиметься з поточною реформою.
И мировой опыт показал, что применение рыночных критериев к медицинским услугам оказалось не просто несправедливым, но и нерациональным в силу особой специфики медицинских услуг, которую многие экономисты характеризуют следующим образом:
- отсутствие у пациента полной информации, необходимой для рационального выбора;
- неопределенность наступления болезни, так как пациенты не знают, когда и сколько медицинских услуг им потребуется, какова вероятность успеха различных видов лечения;
- асимметрия информации, когда на рынке медицинских услуг явное преимущество имеют исключительно врачи, причем как на стороне спроса, так и на стороне предложения;
- неэластичность спроса на медицинские услуги - их потребители обычно слабо реагируют на изменение цен.
Причем государственная медицина, которую целенапрвленно уничтожают - это тоже один из вариантов солидарной страховой медицины, субсидируемой из консолидированных в бюджете налогов всех граждан и предприятий.
И именно в этом смысле система Семашко оказалась более эффективна, чем все прочие, поскольку ориентировала врача на выполнение врачебного долга, а не на получение прибыли, истоки которой в медицине зачастую могут противоречить общественной морали.
Весь мир уже давно на страховой медицине...
И никто особо не жалуется, работодатель вместо
единного социального взноса будет отчислять отдельно
на медицину, отдельно в пенсионній фонд...
Когда в мире давным давно такой вид страховой медицины существует и соответственно подкреплен законодательно.
Дааа?
А ничего что "турборежим" = "законы", которые оспорить можно?
Даже Дубинский сказал что не диспутируют над "законами".
Могли бы просто сказать что "законы" - православные и надо просто "верить", вот и было бы хорошо. В самом деле - если присягают на комиксах("книга"), то почему же в "законы" не нужно "просто верить"?
Кто не верит - будет "гореть вечно"
Реально, походу это не разрулить без "катаклизма". Турбожопые - геть!
сьодні якраз читаю статті за вчора.
норм. пише(ш)
так что... что одним хорошо... то для других пока только в перспективе...
Мошенники различными способами похищали идентификационные данные врачей, работавших на Medicare, и ее застрахованных престарелых участников, а затем открывали фиктивные клиники. Как правило сами клиники числились только на бумагах. Затем от имени подставных клиник с реальными врачами, данные которых были похищены, Medicare выставлялись счета. Федеральная программа перечисляла мошенникам деньги - и те немедленно выводили и «отмывали» средства при помощи сообщников.
Всего по данным американских спецслужб, было организовано 11 фиктивных клиник в 25 штатах, от действий которых программа Medicare потеряла около 163 миллионов долларов.
Еще около 50 миллионов долларов потеряла социальная здравоохранительная программа для людей с ограниченными финансовыми возможностями Medicaid.
Обвинения были предъявлены более чем в 20 разных штатах, по делу проходят 115 докторов, а также медсестры и другие категории медработников. Около 300 специалистов уже отстранены от работы, заявил генпрокурор Джефф Сешнс.
Их обвиняют в том, что они выписывали рецепты на лекарства, которые не предусмотрены диагнозом. Причем в большинстве случаев лекарства даже не были куплены, но счета за них выставлялись государственной системе медстрахования.
В пресс-релизе Минюста особо отмечается, что некоторые доктора выписывали рецепты на опиоидные обезболивающие. Исполняющий обязанности директора ФБР Андрю Маккейб рассказал, что некоторые доктора за месяц самостоятельно выписывали столько же рецептов, сколько целые больницы."
И в Германии тоже есть такие же проблемы.
Наша бесплатная медицина ну ооочень дорогая)
всяким БОМЖам, там не место..
И единой формулы успешного здравоохранения в мире не существует, однако примеры Сингапура, Гонконга, Японии и Южной Кореи показывают, что важными факторами являются жесткий контроль государства за вложенными средствами и прозрачность медицинского сервиса.
Клиника БАРИС всех застрахует за счёт государственного бюджета!!!!
Страхование это легкие милиарды для таких людей как Коломойский.