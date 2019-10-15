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Все про:Крим (7587) Донбас (13317) Кориневич Антон (12)

 Напрацювання щодо реінтеграції окупованих територій будуть представлені до кінця року, - представник президента в АРК Кориневич

Представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич сподівається, що перші напрацювання щодо реінтеграції окупованих українських територій будуть представлені до кінця року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

За його словами, цим займається робоча група з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Комісії з питань правової реформи при президентові України.

"У мене є великі надії і віра в те, що в рамках Комісії з питань правової реформи, в рамках робочої групи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, ми до кінця цього календарного року зможемо представити певні напрацювання широкому загалу", - заявив він.

За словами Кориневича, в роботі Комісії з питань правової реформи не поділяють тематичні напрямки, які стосуються Криму і Донбасу.

Однак він зазначив, що над стратегією деокупації тимчасово окупованих Криму і ОРДЛО "треба працювати тривалий час".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153976
 
 
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Для украинского налогоплательщика дешевле у яазметова взять колючую проволоку и обнести Лугандон со всех сторон. ПУСТЬ СЕБЯ КОРМЯТ, СЕБЯ ПОЯТ И В УКРАИНУ НЕ ЛЕЗУТ.

И ответят за марш военнопленных украинуев. в Донецке . ГДЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО?
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только не нужно ублажать сепаров ордловских.
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Классная "работа".
Раз в пол-года высрал: ыыыы, бла-бла-бла, угу. - и опять "работаешь".
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Вы меня извините, но смотреть как очередной еврей распоряжается Украиной уде надоедает.
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наработки по реинтеграции есть, но над стратегией деоккупации надо поработать длительное время..
Это как понимать надо?
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надо просто три раза обойти вокруг ракитового куста, потом три раза сказать наш и все мире станет украинским
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Банкет за чей счёт ? Может спросить хотят ли этого украинские налогоплательщики ? Лично я категорически против ! Более 5 лет комуналка и пенсии в ОРДЛО ( многие шахтёры получают их по 110000- 20000 грн.) - за наш счёт ! Плюс российская пенсия ! И снова реинтеграция и снова за счет украинских малообеспеченных слоёв населения ??? Где предел этого разгула ?
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Банкет за чей счёт ? Может спросить хотят ли этого украинские налогоплательщики ? Лично я категорически против ! Более 5 лет комуналка и пенсии в ОРДЛО ( многие шахтёры получают их по 10000- 20000 грн.) - за наш счёт ! Плюс российская пенсия ! И снова реинтеграция и снова за счет украинских малообеспеченных слоёв населения ??? Где предел этого разгула ?
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