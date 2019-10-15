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Все про:Данілов (6) Зеленський (3252) РНБО (578) Данилюк Олександр (356) Бухарєв Владислав (12)

 Зеленський змінив склад РНБО. ДОКУМЕНТ

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки та оборони. Він вивів із нього колишнього секретаря РНБО Данилюка і ввів до складу РНБО Данілова, Євдокимова і Бухарєва.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"1) ввести до персонального складу Ради національної безпеки та оборони України:

Данілова Олексія Мячеславовича - Секретаря Ради національної безпеки та оборони України;

Євдокимова Валерія Володимировича - Голову Служби зовнішньої розвідки України;

2) затвердити у персональному складі Ради національної безпеки та оборони України Бухарєва Владислава Вікторовича - заступника Голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України;

3) вивести зі складу Ради національної безпеки та оборони України Данилюка", - свідчить текст указу.

Указ набирає чинності від дня його публікації.

Зеленський змінив склад РНБО 01

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Нагадаємо, 30 вересня президент України підписав указ про звільнення Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Пізніше в інтерв'ю Данилюк називав причинами своєї відставки небажання брати участь в підкилимних іграх, конфлікт з главою Офісу Президента Андрієм Богданом і розбіжності з приводу "Приватбанку".

3 жовтня Зеленський призначив секретарем РНБО Олексія Данілова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153970
 
   
 Топ коментарі
 
То есть выгнал украинца и завел трех кацапов
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Зеленский изменил состав СНБО.ФотоЗеленский изменил состав СНБО - Цензор.НЕТ 3391
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РНБОУ досі не працює, тому що там немає фахівців які розуміються на національній безпеці! Секретарем РНБОУ має бути Гриценко, тоді РНБОУ буде працювати ефективно, бо буде системний підхід до нейтралізації всіх загроз національній безпеці.
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Зеленскому надо посмотреть на происходящее в Сирии и начинать свою игру - мнение Октябрь 15, 2019Без рубрикиКомментарии

Билецкий сегодня озвучил требование президенту - дают десять дней, чтобы было принято решение не разводить войска. И вообще, война до победного конца.
Об этом пишет в Фейсбуке популярная публицистка и писатель Елена Ксантопулос.
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Я согласна, что нашей нации очень нужна победа, только хотелось бы, чтобы Билецкий очертил путь к победе. И тут мы возвращаемся к весенним протестам НК «Азов». Помнится, Порошенко они тоже требования выдвигали про Свинарчуков. Свинками кидались. Потом, когда все затихло, я помню, Коротких сказал, эпопею со Свинарчуками они доведут до конца. И что?
Свинарчук-старший прекрасно провел лето, вышивая где-то там по лазурным берегам. Порошенко тоже на месте. Можно было бы задать наболевший вопрос о посадках Зеленскому и Рябошапке, который забыл задекларировать дорогое авто, но опять-таки, Зеленскому все это досталось в наследство, с которым надо что-то делать. А что делать, если чуть начинаешь прижимать заворовавшегося Петю, сразу вступает хор с речитативом о том, что ты занимаешься политическими преследованиями? Владимир Александрович, не надо сажать Порошенко, заберите все активы и пусть гуляет на воле, голый как сокол. К вам тогда не будет претензий ни у тех, кто в хоре поет, ни у нас, кто хочет этого мародера наказать. А вот НК «Азову» надо свои угрозы выполнять, потому что их следующие угрозы и ультиматумы впечатления не производят.
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Кстати, капитуляция - это к Порошенко. Я о капитуляции пишу с первого кровавого перемирия в июне 2014 года, не говоря уже о марше Гиркина, о котлах и о подписании Минска I. Теперь говорят, что Петя Алексеич был вынужден подписать Минск для того, чтобы остановить российскую навалу. Прям герой! Минск с выводом российских войск, которых там нет, и с разоружением боевиков, прописанные последними пунктами - это и есть капитуляция. Первый Минск - после Иловайского котла, второй - после Дебальцевского котла и сдачи ж/д развязки. Билецкий - иди к Пете с претензиями, а заодно и про Свинарчуков напомни.
Тем не менее, я против отступления наших ВСУ по собственной земле назад. Это ни к чему не приведет. Разве что к пораженческим настроениям среди военных. Президенту Зеленскому надо обратить внимание на то, что происходит в Сирии. С одной стороны, на финт его «учителя» Трампа, который жонглирует союзниками, их жизнями и жизням их семей, а также безопасностью во всем мире, как сошедший с ума циркач. Он задержал Украине военную помощь, используя ее как шантаж в достижении своих целей в расследовании дела Байдена. Можно ли полагаться на такого стратегического партнера?
Уже из одного лагеря, где содержались семьи бойцов ИГИЛ, узники смогли сбежать. Куда они бегут? Они знают куда - далеко не все ячейки ИГИЛ были уничтожены. А сами члены ИГИЛ, которых охраняли курды? Но Трамп поговорил по телефону с Эрдоганом, потом с Путиным и решил, что курды больше ему не союзники. Эрдоган называет их «террористами». Курды попросили помощи у Асада, Путин взбодрился. А тем временем, погибают гражданские и дети. Опять дети…
С другой стороны, я смотрела заявления Меркель и Макрона по поводу наступления Турции. Завявшие политики без надежды на то, что они снова зацветут. Не то испуганные, не то просто «озабоченные» по это самое место, не знаю, но объединенная Европа свою битву уже проиграла.
И есть, также, третья сторона. В мире наблюдается не только глубочайший политический кризис, когда каста политиков по всему миру больше не может поставлять государственных деятелей. Полностью коррумпированная финансовой элитой, политическая каста превратилась в продажных холуев большого капитала. Отчаявшиеся народы отдают свои голоса за обанкротившихся бизнесменов и комиков. Лишь бы не политик!
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Но это еще не все. Сирийский кризис, или лучше сказать, предательство Трампа, ясно указало на дипломатический кризис. Все, дипломатия больше не работает! Войны развязывают диктаторы по своему усмотрению и плевать им на мнение всего остального мира. Это данность, это факт.
Поэтому, хорошо, что Зеленский съездил сегодня на фронт, но ему надо отбросить иллюзии, что в Париже с этими навсегда завявшими Меркель и Макроном он чего-то добьется. Все, они потеряли власть и влияние. Они уже торгуют с Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), они уже предали Украину.
Надо отвернуться от тех проблем, которые невозможно решить и заняться тем, что возможно решить. Самое время начать свою игру. Уволить тех, кто мешает двигаться вперед. С Данлюком получилось, получится и с другими. Народ поймет. Лишь бы были результаты. Развернувшись лицом к Украине, внутрь страны, поняв, что нам никто не поможет и никто нас не спасет, начать возвращать деньги, выведенные в оффшоры, вкладывать в экономику, делать обещанный аудит страны и начинать жить.
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Только так. И укреплять наших защитников. Все остальное - требования Билецкого и Нормандский формат - это политические бесполезные игры. Украина, кроме своего народа, никому ничего не должна. Пора отдавать долги…
И когда мы повернемся к своему народу лицом, собрав его по всему миру, Путин не сможет нам диктовать под какой формулой подписаться, чтобы иметь право лицезреть его рожу за круглым столом переговоров. Меркель и Макрон перестанут использовать Украину как короткий путь к российскому баблу. А американцы, возможно, вспомнят, что кода-то были великой нацией с демократическими институтами. Почему мы привыкли быть слабыми и зависимыми? Разве наша жизнь не зависит от нас самих?
***
Фотографии от Елены Ксантопулос
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Красиво, але наївно. Україні потрібні гроші, інакше - дефолт. Крім Європи грошей дати нікому. Тому всі домовленості з Європою доведеться виконувати.
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Мутный этот билецкий и непонятно - чьи уши (пейсы, ботоксы) торчат за ним. И кто его очень неплохо финансирует...
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Ввёл-вывел.. Поменял данилюка на данилова..
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Радбез нагадує мусорну крзину. Забрав порожню плчшку-поклав порожню пляшку. Ну немає у нього повних пляшок, немає. Тому ця гра загалом нічого не змінює.
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Вводит... и выводит....
вводит.....
замечательно выводит.....
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То есть выгнал украинца и завел трех кацапов
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Украинец такой себе был... Но лучше лугандонцев точно.
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Так уже новый состав СНБО на Цензоре демонстрировали:
Зеленский изменил состав СНБО - Цензор.НЕТ 8983
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Данилюка призначили "опозиціонером", тому в РНБО йому поки не місце.
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Там хоть одна украинская фамилия есть? Одни кацапы.
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Надо ж как-то кошерных разбавлять.. Зеля решил, что правильно - кацапами.
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а кого может назначить проект кремля на такие должности как безопасность и оборона, кацапов как при регионалах.
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фух...блин! аж душно стало! ))))
думаю, что там опять за здрасьте... а там...рутина зеленая (в смысле...ничего))))
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Все три являются рюзьгэ по национальности как я понимаю
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А вы их видели хоть раз в вышиванках? Или как они поют украинские песни?
Кацап- он и в Африке кацап
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Зато Поклонскую видели в вышиванках до 2014
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Лень гуглить но и Азиров и Овощ и Литвин - у всех есть фото в вышиванках
Это вообще не показатель
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Что смешного в Указе я так и не понял. Народ стебается. Наверно настолько близок к Президенту. Или настолько его ненавидит.
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Данилова, Евдокимова и Бухарева - москаля или мне кажется?
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Куда смотрит СБУ и прикордонна служба? Почему одного из пропагандонов первого канала впустили в Украину? https://www.google.com/amp/s/joinfo.ua/amp/showbiz/1261647_Boris-Korchevnikov-Kieve-televeduschiy-posetil.html
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всі дружки і чоловіки бухгалтерів тепер при спарві
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украинцы в опале после всех этих демаршей и шествий..., - приходится набирать в руководство кацапов..
Бедный еврейский мальчик....
Нелегко ему......
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Да шо его искать
Работаешь ботом, срешь на украинскую власть с утра до вечера, хочешь вернуть все взад, чтобы тебя и дальше грабили воровские власти
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Это напоминает как русня в 2014 и в 2015 обзывала Обаму обезьяной
Обама между прочим Гарвард закончил и президентом США стал

А тут какой-то ванек-невдаха с помоями.

Вот так же и насчёт поливаний Зе.

Это то ли общая лишняя хромосома, то ли комплекс неполноценности, а скорее - все вместе взятое
Плюс быдлячество
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Правило седьмое: не пей с утра помои! Зеленський змінив склад РНБО - Цензор.НЕТ 228
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срешь на украинскую власть /пять лет диарейщица облегчается на головы украинцам, а затем стучит на тех кому это не нравится.
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ВО ДАЕТ - вывел одного украинца и ввел трех кацапов 😀😀😀
Зеленский- украинофоб
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A украинцы в этой организации есть ?
Аваков, Баканов, Данилов, Евдокимов, Бухарев.
Зеленский себе на 111-ю статью работает.
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НЕМА.
В Україні тепер провадить зе-ж*два ...
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Состав РНБО 2019: Барыги, урки, мародеры, малоросы и агенты ФСБ.
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Клоун ведёт страну к гражданской войне, это уже очевидно.
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это не важный орган и поэтому туда типа как почетная ссылка.. При порохоботах тоже самое - Турчинов ничего не решал - все президент и министр ВС.
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Не надо ля-ля.
Турчинов в этой должности восстановил военно-промышленный комплекс, прежде всего производство ракетных вооружений.
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ну и что это высокий уровень, или он в одиночку восстанавливал?
Это уровень отдела в министерстве ВС.
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Турчинов пустил в свисток госпрограмму "Ракетньій щит Украиньі" , где он бьіл куратором.
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О, уже и Данилюк стал у петюшек украинцем и патриотом 😁

Интересно, чего ж у Пети он не задержался
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зе-падлюка ...
Як кажуть древляни на Житомирщині: =шоб ти не дождав, ***, ....=
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так держать, порохобот! Проклятий поболее..
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Та да , но всю жизнь бьіл в "Батькивщине" , в самом , что ни есть , руководстве.
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І що? В 14 їх шляхи розійшлись. Турчинов голосував, за захист Криму, а тимошенко: "Ніякого воєнного стану й активізації наших військ! Ми маємо стати самою мирною нацією на планеті, просто поводити себе як голуби миру ..." http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/65493/Tymoshenko_vs_Turchynov_STeNOGRAMA_zasidanna_RNBO_vid
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И.о.президента нужно бьіло вьіполнять возложенньіе на него обязанности , а Турчинов просто прикрьілся голосованием в СНБОУ , членом которого Тимошенко не являлась. Да и проголосовал пастор после всех , когда бьіл понятен результат. Смошенничал , имхо
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Стесняюсь спросить шановное соевое панство , Олександр Валентинович Турчинов из какого народа вьіходец ?
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А ведь одного Турчинова было бы достаточно
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да какая разница там сектант комсомолец просидел 5 лет и что.. пэтька свыняхряк творил что хотел
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Зеленський змінив склад РНБО - Цензор.НЕТ 6680


____СОВЕРШЕННО ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ!_____
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"КАК ЖАЛОК ШУТ НА ТРОНЕ КОРОЛЯ!
КАК ГЛУП НАРОД, КОТОРЫЙ ТО ПОЗВОЛИЛ!"
Р. Бйорнс.
-
73% НАИВНЫХ ГЛУПЦОВ, НЕУЖЕЛИ НЕ БЫЛО ВИДНО? ЧТО ВЫ НАДЕЛАЛИ ГЛУПЦЫ!?
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