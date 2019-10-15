 Питання повернення Криму і деокупації Донбасу не можна розділяти, - представник президента в АРК Кориневич

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він повідомив під час круглого столу в Києві.

"Ми не маємо, ми не можемо, у нас немає права забувати, що Крим і Донбас – це дві сторони однієї проблеми, яка принесена ззовні, і якщо ми будемо концентруватися лише на чомусь одному, а про інше забувати і казати: "Потім дійдуть руки", ми навряд чи зможемо досягти якогось результату", - заявив він.

За словами Кориневича, питання реінтеграції та деокупації ОРДЛО та Криму є нероздільними.

"Ми, коли говоримо про реінтеграцію та деокупацію, говоримо про обидві складові території України, які наразі, на жаль, є тимчасово окупованими. Коли ми говоримо про Крим і Донбас, ми покладаємо надії, що держава зможе напрацювати відповідні механізми щодо реінтеграції та деокупації наших територій", - підкреслив він.

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