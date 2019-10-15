EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  710  19
Матеріали за темою:
Все про:Крим (7587) Донбас (13317) Кориневич Антон (12)

 Питання повернення Криму і деокупації Донбасу не можна розділяти, - представник президента в АРК Кориневич

Представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич наполягає, що питання повернення Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей не можна розділяти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він повідомив під час круглого столу в Києві.

"Ми не маємо, ми не можемо, у нас немає права забувати, що Крим і Донбас – це дві сторони однієї проблеми, яка принесена ззовні, і якщо ми будемо концентруватися лише на чомусь одному, а про інше забувати і казати: "Потім дійдуть руки", ми навряд чи зможемо досягти якогось результату", - заявив він.

За словами Кориневича, питання реінтеграції та деокупації ОРДЛО та Криму є нероздільними.

"Ми, коли говоримо про реінтеграцію та деокупацію, говоримо про обидві складові території України, які наразі, на жаль, є тимчасово окупованими. Коли ми говоримо про Крим і Донбас, ми покладаємо надії, що держава зможе напрацювати відповідні механізми щодо реінтеграції та деокупації наших територій", - підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153969
 
   
 Топ коментарі
 
Петрляксеич уже разделил.
 показати весь коментар
 
Нужно очень четко понимать ситуацию. Разделять или не разделять. Кацапы за Крым уцепились как клещ. Но с другой стороны,он никуда не денется. Ведь это Украина и про это все знают.Может имеет смысл продавливать свое по отдельности. Как лисичка из сказки - сначала лапку на порожек положила. Потом хвостик. А затем и сама влезла в дом ))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Стояло ото піднімати народ на Майдани, опускати власні рейтинги і РЕПУТАЦІЮ,щоб запропонувати те, на що Пуйло ніколи не погодиться? Дурачки, чи Печерські мрійники?
 показати весь коментар
 
 
Петрляксеич это мыролюбный свиновальц?
 показати весь коментар
 
Нужно очень четко понимать ситуацию. Разделять или не разделять. Кацапы за Крым уцепились как клещ. Но с другой стороны,он никуда не денется. Ведь это Украина и про это все знают.Может имеет смысл продавливать свое по отдельности. Как лисичка из сказки - сначала лапку на порожек положила. Потом хвостик. А затем и сама влезла в дом ))
 показати весь коментар
 
 
Та да, Муженко вже звільнив Донбас "жаб'ячими стрибками".
 показати весь коментар
 
а чего этот Представитель президента Украины в Автономной Республике Крым в Киеве сидит а не в Севастополе ? пущай на ЮБК киздует
 показати весь коментар
 
 
В Севатополе сильно воняет, ждем когда выветрится.
 показати весь коментар
 
 
толку от этого патриота никакого - сидит в киеве и руководит администрацией в крыму.
Ладно б молчал еще..
 показати весь коментар
 
Должность шикарная ! Сидит себе в тёплом кабинете, получает зарплату, изредка шо-то пукает на публику про агрессию и оккупацию. Всё.
 показати весь коментар
 
Он прав. Если заниматься то и тем и другим. Кто сказал, что ОРДЛО легче реинтегрировать чем Крым ? Нас хотелки Путина не должны интересовать.
 показати весь коментар
 
 
Питання повернення Криму і деокупації Донбасу не можна розділяти, - представник президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 1083 ..как я хочу пан Корниевич прехать в освобожденный Симферопль в гости к своему замполиту -колорадисту, кот не знал нормльно по русски говорить а теперь колорадист страшный и через Умань ездит к себе на житмирщину.. как я хочу..
 показати весь коментар
 
Ничего Зеля разделять не будет. Он сдаст Ху*лу и Крым, и Донбасс, и остальную Украину. Питання повернення Криму і деокупації Донбасу не можна розділяти, - представник президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 158
 показати весь коментар
 
А разве Зеля их сдал пуйлу ? Зеля как раз делает всё для возврата, хотя бы Донбасса.
 показати весь коментар
 
Пля, неужели голос разумных людей начинает пробиваться через дрыстание Дрыстайко и его своры?..
 показати весь коментар
 
ОБЪЯВЛЯЙТЕ ЭВАКУАЦИЮ С ДОНБАССА И КРЫМА !!! И КОЛПАШЕМ !!!
 показати весь коментар
 
просто капитан очевидность! конечно нельзя, эти регионы имеют абсолютно одинаковый статус, различие лишь в том, что оккупацию Крыма рашисты официально признали, а оккупацию части дон и луг областей не признали
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору