 Прокуратура і Нацполіція можуть бути причетні до розголошення даних досудового розслідування у справі Святаша, - адвокат

Про це адвокат повідомив в інтерв'ю виданню "Вести", пишуть Українські новини.

За його словами, йдеться про публікації в ЗМІ медичних документів про стан здоров'я Святаша, щодо якого відбувається досудове розслідування.

Сам Святаш нині перебуває в реанімації в одній з лікарень Харкова у важкому стані.

"Буквально в середу, дізнавшись про тяжкий діагноз Дмитра Святаша, стороною захисту негайно були підготовлені листи, заяви і звернення в компетентні органи. У тому числі в прокуратуру і до слідчого, яких ми поінформували про важкий стан здоров'я. І тільки слідчому і прокурору на додаток до документів було додано довідку з медичного закладу, де на лікуванні і на сьогодні перебуває Дмитро Святаш", - сказав адвокат.

За словами Дульського, попри те, що, крім сторони захисту, прокурора та слідчого, ці документи нікому не передавалися, в ЗМІ з'явилися фотографії зазначених документів, а саме - медичної довідки про стан здоров'я та діагноз.

"Це може свідчити про витік інформації чи про розголошення матеріалів досудового розслідування. Повторю, що адвокати Дмитра Святаша не публікували цих документів і не давали їх нікому, крім слідчого і прокурора", - резюмував Дульський.

Як повідомляли Українські Новини, екснардеп Святаш зажадав від генпрокурора Рябошапки розслідувати участь правоохоронців у рейдерстві.