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 Політика України
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Все про:суд (5597) Святаш (12)

 Прокуратура і Нацполіція можуть бути причетні до розголошення даних досудового розслідування у справі Святаша, - адвокат

Адвокат екснардепа Дмитра Святаша Олександр Дульський допускає, що слідчі Національної поліції та прокурори можуть бути причетні до розголошення конфіденційних даних досудового розслідування стосовно свого клієнта.

Про це адвокат повідомив в інтерв'ю виданню "Вести", пишуть Українські новини.

За його словами, йдеться про публікації в ЗМІ медичних документів про стан здоров'я Святаша, щодо якого відбувається досудове розслідування.

Сам Святаш нині перебуває в реанімації в одній з лікарень Харкова у важкому стані.

"Буквально в середу, дізнавшись про тяжкий діагноз Дмитра Святаша, стороною захисту негайно були підготовлені листи, заяви і звернення в компетентні органи. У тому числі в прокуратуру і до слідчого, яких ми поінформували про важкий стан здоров'я. І тільки слідчому і прокурору на додаток до документів було додано довідку з медичного закладу, де на лікуванні і на сьогодні перебуває Дмитро Святаш", - сказав адвокат.

За словами Дульського, попри те, що, крім сторони захисту, прокурора та слідчого, ці документи нікому не передавалися, в ЗМІ з'явилися фотографії зазначених документів, а саме - медичної довідки про стан здоров'я та діагноз.

"Це може свідчити про витік інформації чи про розголошення матеріалів досудового розслідування. Повторю, що адвокати Дмитра Святаша не публікували цих документів і не давали їх нікому, крім слідчого і прокурора", - резюмував Дульський.

Як повідомляли Українські Новини, екснардеп Святаш зажадав від генпрокурора Рябошапки розслідувати участь правоохоронців у рейдерстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153965
 
 
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Так в чем секретность ЭТИХ ДАННЫХ? Или весь Харьков знает что святаш вор а адвокат нет?Таких адвокатов надо тоже сажать с клиентами!!!!
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вместе со своим автоинвестстроем, толкающим российские консервные банки под названием авто, многие площадки заросли бурьяном но школьные автобусы через других должностных лиц пропихивают в госзакупках
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"Прокуратура и Нацполиция могут быть причастны к разглашению данных досудебного расследования в деле Святаша, - адвокат" - Святош ворует уже давно, и купить диагноз у него есть за что.
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Честнейший адвокат, сам даст фото в СМИ и потом скажет что не его вина. Верим, верим. Подготовка иска о пытках в ЕСПЧ .
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