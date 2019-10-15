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Все про:Донбас (13317) Ле Дріан Жан-Ів (16)

 "Нині існує реальне вікно можливостей для врегулювання конфлікту в Україні", - глава МЗС Франції Ле Дріан

За словами міністра закордонних справ Франції Жан-Іва Ле Дріана, другого шансу для врегулювання конфлікту на Донбасі в України може й не бути.

Глава міністерства закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив в інтерв'ю Le Figaro, опублікованому 14 жовтня, що Україна зараз має шанс для врегулювання конфлікту на Донбасі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

За словами глави МЗС Франції, "існує реальне вікно можливостей для врегулювання конфлікту в Україні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція за проведення саміту нормандської четвірки найближчими днями в Парижі - глава МЗС Ле Дріан

Він додав, що такого шансу може не бути вдруге і Україна має ним скористатися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153961
 
 
 Топ коментарі
 
Просто жабоеды хотят побыстрее от нас сдыхаться, и восстановить все бизнес-контакты со своим любимым Хуйлом В.В....
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термин конфликт в Украине бесит со страшной силой братцы! "Сейчас существует реальное окно возможностей для урегулирования конфликта в Украине", - глава МИД Франции Ле Дриан - Цензор.НЕТ 8964
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Военные радуются. Наконец то! С приходом Зеленского мы получили возможность отвечать без согласования и любыми средствами,за те потери, которые мы несли при Порошенко!

Уточню: военные-рузьге террористы.
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Военные радуются. Наконец то! С приходом Зеленского мы получили возможность отвечать без согласования и любыми средствами,за те потери, которые мы несли при Порошенко!

Уточню: военные-рузьге террористы.
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Шо ти пи??дищ ? Та їм завжди було пох22й Україна з Баригою чи з Клаваном ,у них свої калькулятори .А таких як ти баранів ,використовують для руйнування держави Україна з середини .Так хто на цей час 5-та колона ? відповідаю :- соєві глисти.
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Просто жабоеды хотят побыстрее от нас сдыхаться, и восстановить все бизнес-контакты со своим любимым ****** В.В....
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Жабоїди схожі на долбодятлів. Навіщо ходити через вікна, коли є двері. Треба просто знайти і відчинити двері. Хоча підозрюю, вони нас через вікно посилають. А самі все-таки через двері ходять.
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термин конфликт в Украине бесит со страшной силой братцы!
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В это окно кацап и лезет. Нужно закрывать его булыжником. Выгнать только всех,прежде.
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Когось це щеня мені нагадує"Сейчас существует реальное окно возможностей для урегулирования конфликта в Украине", - глава МИД Франции Ле Дриан - Цензор.НЕТ 6891
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Этот тоже может. В крайнем случае у своей бабушки Бени попросит.
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А ведь реально этот воевака мог бы Вовочку легко на ручках поносить туда-сюда... да и выкинуть куда-нить на мусорку.
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Вот хай этот Дристан в это окно и прыгнет.

Ему-то шо - не его страну кусками кацапам отдавать собираются.
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Конфликт в Украине? Регулируйте лучше свой базар. Нужно говорить про деокупацию Украины и освобождение украинской земли а не регулировать что то.
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Просто для него война в Украине сравнима с войной где то далеко далеко в Африке. От того то и эта давно заученная риторика.
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Сейчас существует реальное окно... Окно в Париж. Воспользоваться что ли?
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Вон оно чо Михалыч
"Сейчас существует реальное окно возможностей для урегулирования конфликта в Украине", - глава МИД Франции Ле Дриан - Цензор.НЕТ 3516 Война то, уже окончена
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В первом туре президентских выборов 2017 поддержал кандидатуруЭмманюэля Макрона[8].

Член социалистической партии Франции, 8 марта 2018 года объявил о выходе из неё[9].

Масон. Член Великого востока Франции.[10]
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Шойгу тоже масон. Член Мальтийского Ордена.
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а там, между обстрелами, что-то никак это ваше окно разглядеть не могут!
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Russia attacked Ukraine 21 times yesterday, October 14th. The Russians opened fire near the Zolote and Petrivske disengagement areas with anti-tank rocket launchers and armament of infantry fighting vehicles. 1 Ukrainian soldier was wounded in action."Сейчас существует реальное окно возможностей для урегулирования конфликта в Украине", - глава МИД Франции Ле Дриан - Цензор.НЕТ 1564
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Вы ничего нового не сказали! это есть в утренней сводке...(спасибо за напоминание)
и это как бы лишний раз подтверждает мои слова... о том, что нам не видно то окно возможностей... за взрывами и выстрелами... и нашими раненными
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Признать ;республики; в административных границах областей и согласиться на федерализацию, как требуют русские. После чего стартует второй этап проекта ;Наварассея;- девять областей Украины. Зато мирно. Без войны.
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О!!! Сейчас реальное окно для урегулирования ситуации с желтыми жилетами.

Франция просто должна начать платить Роисе, отказаться от суверенитета, дать автономию баскам и провести там выборы под контролем ВСРФ.
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уже 5 лет существует это "реальное окно возможностей". но х#йло морозится, а ле-дрианы ему подмахивают.
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Похоже, что принципы Даладье и Петена сильнее наследия де Голля.
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Жабоїди одночасно мутять сепаратистську воду і в Україні, і в Іспанії.
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Та їм завжди було пох22й Україна з Баригою чи з Клаваном ,у них свої калькулятори .А таких баранів як соя ,використовують для руйнування держави Україна з середини .Так хто на цей час 5-та колона ? відповідаю :- соєві глисти.
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пшолнахжабоєд, за рахунок наших територій урегульовувати!
макрошка продався кацам, а такий бравєнький спочатку був....
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Блажен, кто верует, - тепло ему на свете! - (Чацкий)

Свежо предание, а верится с трудом. - (Чацкий) "Сейчас существует реальное окно возможностей для урегулирования конфликта в Украине", - глава МИД Франции Ле Дриан - Цензор.НЕТ 7319
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Каждый день обстрелы, а он где-то увидел окно...
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конфликт может быть на лестничной площадке, а когда оккупант залез к тебе в дом, то должен быть уничтожен.
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ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЯДЕРНОГО СТАТУСА ПОМОЖЕТ УКРАИНЕ !!!
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В Украине нет конфликта. Есть иностранная агрессия.
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По словам главы МИД Франции, "существует реальное окно возможностей для урегулирования конфликта в Украине".

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В котрий раз переконуюсь, що ці західні ліберали або тупо хочуть нас здати або абсолютно не розуміють природу російського самодержавства. Вони ніяк не хочуть зрозуміти, що Путін не для цього це все затіяв (і не конфликт в Украине!!, тупарі ви ліберальні, а агресію проти України) щоб тепер шукати мир. Добровільно він може розпочати його шукати не раніше ніж російські танки будуть стояти над Ламаншем. А заставити його вони не хочуть бо хочуть робити бабало з ним. Вони хочуть його вговорити. ПРИДУРКИ!.
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Да, окно точно открылось, чтобы слить часть, а то и всю Украину.
Но не лучше ли слить туда зеленую братию?
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Франция говорят подписала будапештский меморандум со стороны гарантов территориальной целостности Украины, так им и карты в руки, если есть окно возможностей так и возвращайте Украине Крым и Донбасс. А если не можете возвращайте ядерное оружие.
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Не "конфлікт" зупинити а агресію рф !!!
Слізьки, гідки потвори за гроші здатні на будь які вчинки.
ЄС не реагувала на агресію рф завжди, бо вони продалися за газ, нафту, гроші. Але Україні треба балансувати між безхребетним ЄС та агресивної рф. Такі реалії.
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МІД України має висловити ноту протесту. Не конфлікт а збройна агресія рф. ЄС потрібно постійною керегувати.
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Подписка на газету платная. Интересно, у Гордона есть подписка на Le Figaro или передрал новость из рашесми...
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прекрасно...вот пусть Франция и доведёт это Путину.пусть они понимают,что Украина не будет в вечном переговорном процессе.И пусть понимают в Кремле.что они агрессоры.которых мир принял как именно агрессоров,а не посредников и "поддержантов русского мира". И пусть путин поймёт,что украинское войско становится профессиональным и разница в вооружении сокращается....
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Шоб оно еще в этом понимало. Окно возможностей, хрень полная, поскорей в объятия ***** торопятся франкоарабы. История европейцев ничему не учит...
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Из Библии: "Бойтесь данайцев, дары приносящих..."
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И кому это урегулирование нужно?
Если нужно - почему протесты.
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