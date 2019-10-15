 "Нині існує реальне вікно можливостей для врегулювання конфлікту в Україні", - глава МЗС Франції Ле Дріан

Глава міністерства закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив в інтерв'ю Le Figaro, опублікованому 14 жовтня, що Україна зараз має шанс для врегулювання конфлікту на Донбасі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

За словами глави МЗС Франції, "існує реальне вікно можливостей для врегулювання конфлікту в Україні".

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Він додав, що такого шансу може не бути вдруге і Україна має ним скористатися.